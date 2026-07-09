¿Por qué se distanciaron Gala Montes y Beba? Ana María Alvarado revela detalles

Gala Montes y Beba Montes. (Instagram)

Tras el distanciamiento entre Gala Montes y su hermana Beba Montes, nuevas versiones sobre el origen de la ruptura circularon en el medio del espectáculo

La presentadora Ana María Alvarado abordó el tema en su espacio y presentó un ángulo distinto al relatado por las propias protagonistas en redes sociales. Según Alvarado, fuentes cercanas habrían señalado que la actitud reciente de Gala afectó sus vínculos familiares.

PUBLICIDAD

La separación entre las hermanas cobró relevancia luego de que Gala Montes relató en una transmisión en vivo que la última vez que vio a su sobrina Alabama fue hace meses y que no ha conseguido contactarlas.

La actriz dijo en la transmisión: “¿Por qué no me puede mandar un mensaje? O sea, neta, ¿es que tan mala soy?”. Montes también recordó que llevó a su familia de viaje a Tailandia y Japón y que durante ese periodo la convivencia fue normal.

PUBLICIDAD

(Instagram/ @labebamontes)

De acuerdo con Infobae, Gala Montes reconoció que la exposición pública de la disputa familiar podría traerle problemas, pero optó por hablar del tema debido a su preocupación por el bienestar de su sobrina.

“Yo sé que a Alabama le he dado todo lo que he podido, que la amo”, afirmó la actriz. Montes aseguró que sigue pendiente de su sobrina y que envía detalles y regalos, a pesar de que la relación con su hermana cambió.

PUBLICIDAD

Durante la transmisión, la actriz insistió en que el distanciamiento también la llevó a cuestionar su propio comportamiento.

“Nadie me regala nada, ¿quién me regala?”, preguntó Montes, al referirse a la falta de detalles por parte de sus familiares. De igual forma, explicó que su expareja y exmánager Icho Van ya no forma parte de su equipo.

PUBLICIDAD

(Instagram/ @labebamontes)

¿Qué dijo Ana María Alvarado?

En su cuenta de Instagram, Ana María Alvarado aportó una versión distinta basada en fuentes anónimas. Según la presentadora, Gala Montes habría adoptado una actitud más distante y enfocada en su vida social, lo que habría provocado que Icho Van se hiciera cargo de Alabama durante el viaje familiar:

“Lo que pasa es que Gala, digamos, que anda enfiestadona, que durante todo el viaje a Tailandia, Icho fue el que se hizo como que cargo de la niña porque Gala andaba en su trip y no pelaba tanto a la niña”.

PUBLICIDAD

Alvarado afirmó que esta habría generado una cadena de desencuentros, primero con Icho y posteriormente con Beba.

“La Beba ya tampoco quiere salir y aclarar nada porque no quiere. Se adoran, se quieren mucho como hermanas, pero ha habido diferencias”, relató la conductora. Añadió que fuentes cercanas le habrían dicho que “la actitud de Gala no está siendo la mejor y que desde que se llevó a Emiliano, pues anda en un trip muy rarito”.

PUBLICIDAD

Aunque la presentadora aseguró tener más información, aclaró que no la compartiría por no poder confirmarla personalmente.

“No quisiera decirlo ni asegurar cosas que me dijeron que está haciendo Gala, porque, pues yo no la he visto, yo no sé, a mí no me consta”, puntualizó Alvarado.

PUBLICIDAD