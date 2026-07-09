Ella es la actriz de Televisa que podría ser la nueva Victoria Ruffo y Thalía de las telenovelas

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La actriz Valentina Buzzurro aseguró en un encuentro con la prensa que su llegada al protagónico en la nueva telenovela Te esperaba podría marcar una nueva etapa en la pantalla de Televisa, sumándose a la conversación sobre quién podría superar a figuras como Victoria Ruffo y Thalía en el género.

La intérprete compartió que este momento representa una responsabilidad especial y un reto personal.

¿Valentina podría ser la nueva Victoria Ruffo?

Buzzurro, quien recientemente cumplió veintiséis años, contó que llegó a recibir comparaciones con grandes figuras del melodrama.

“Me empezaron a decir de broma Victoria Ruffo, que porque lloro muy bien. No manches, yo me creía Dios cuando me dijeron eso. Sí se me sube”, relató en la charla con medios.

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Su madre y su abuela, ambas seguidoras de las telenovelas, la impulsaron a estudiar el trabajo de estrellas como Verónica Castro y Thalía: “Mi mamá siempre me dice: ‘Me recuerdas a Thalía’. Entonces me las pone y yo no puedo más que aprender”.

Durante el encuentro, la actriz reconoció el legado de las protagonistas tradicionales y explicó que busca construir personajes más humanos:

“De repente como que se pintan muy perfectas a las protagonistas en la televisión, ¿no? Les escupen en la cara y ellas: ‘Ay, gracias, qué padre’. Que no, empújala, dile que no. Entonces, creo que voy a ser una protagonista real. De repente he quitado muchos textos que la hacen perfecta, los he deshecho”.

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Buzzurro detalló que su intención es quitar el estereotipo y mostrar errores y matices: “Quiero ser alguien humana, que tiene errores, que no solamente su error es amar, sino muchos otros”.

Te esperaba: de qué trata la nueva telenovela de Televisa

La producción Te esperaba será el primer protagónico de Valentina Buzzurro en Televisa, después de su papel como villana en Regalo de amor.

La historia gira en torno a relaciones con diferencia de edad, un tema que la actriz consideró necesario discutir en televisión abierta:

“No me asustan a mí la diferencia de edad, pero sé que se van a infartar en las casas las familias, que seguramente va a abrir un tema de conversación”.

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Según información de Las Estrellas, la trama está inspirada en la telenovela Mi segunda madre y abordará la vida de una joven que enfrenta los prejuicios sociales y familiares por enamorarse de un hombre mayor.

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Buzzurro anticipó que la telenovela tendrá también historias juveniles y que la convivencia con los actores grandes le ha servido para aprender de ellos.

Valentina Buzzurro será protagonista y habla de su reto

En el encuentro con medios, Buzzurro confesó que el protagónico llegó después de mucho tiempo de espera y trabajo:

“Todavía tengo un poquito de nervio, no les voy a mentir, pero feliz y esperando mucho que llegara esta oportunidad”.

Admitió que la energía del protagonista marca el rumbo de un proyecto y que espera estar a la altura: “Tengo que hacerlo muy bien para que todos vean que sí se puede ser buen actor”.

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La actriz compartió que el paso de villana a protagonista implicó adaptarse a nuevos retos: “Extraño hacer a Fedra, oigan. De repente llegué a Colombia a hacer otro personaje y me decían: ‘Oye, en esta escena tienes que decirles a los chicos que se apuren en algo’. Y llegué yo: ‘Se apuran ahorita’. Y todos: ‘No, no, no, aquí no eres Fedra, aquí eres otro personaje’. Yo creo que porque se me quedó un ratito más el personaje”.

Buzzurro también expresó su deseo de incursionar en Estados Unidos y sostuvo que su objetivo es dejar huella en la empresa: “Espero que mi paso por Televisa no sea en vano, sino que digan: ‘Ay, ¿te acuerdas de esa?’”.

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