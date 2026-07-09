México

Ella es la actriz de Televisa que podría ser la nueva Victoria Ruffo y Thalía de las telenovelas

La joven tendrá su primer protagónico en la telenovela ‘Te esperaba’

Guardar
Google icon
valentina buzzurro
(IG)

La actriz Valentina Buzzurro aseguró en un encuentro con la prensa que su llegada al protagónico en la nueva telenovela Te esperaba podría marcar una nueva etapa en la pantalla de Televisa, sumándose a la conversación sobre quién podría superar a figuras como Victoria Ruffo y Thalía en el género.

La intérprete compartió que este momento representa una responsabilidad especial y un reto personal.

¿Valentina podría ser la nueva Victoria Ruffo?

Buzzurro, quien recientemente cumplió veintiséis años, contó que llegó a recibir comparaciones con grandes figuras del melodrama.

“Me empezaron a decir de broma Victoria Ruffo, que porque lloro muy bien. No manches, yo me creía Dios cuando me dijeron eso. Sí se me sube”, relató en la charla con medios.

PUBLICIDAD

valentina buzzurro
(IG)

Su madre y su abuela, ambas seguidoras de las telenovelas, la impulsaron a estudiar el trabajo de estrellas como Verónica Castro y Thalía: “Mi mamá siempre me dice: ‘Me recuerdas a Thalía’. Entonces me las pone y yo no puedo más que aprender”.

Durante el encuentro, la actriz reconoció el legado de las protagonistas tradicionales y explicó que busca construir personajes más humanos:

“De repente como que se pintan muy perfectas a las protagonistas en la televisión, ¿no? Les escupen en la cara y ellas: ‘Ay, gracias, qué padre’. Que no, empújala, dile que no. Entonces, creo que voy a ser una protagonista real. De repente he quitado muchos textos que la hacen perfecta, los he deshecho”.

PUBLICIDAD

valentina buzzurro
(IG)

Buzzurro detalló que su intención es quitar el estereotipo y mostrar errores y matices: “Quiero ser alguien humana, que tiene errores, que no solamente su error es amar, sino muchos otros”.

Te esperaba: de qué trata la nueva telenovela de Televisa

La producción Te esperaba será el primer protagónico de Valentina Buzzurro en Televisa, después de su papel como villana en Regalo de amor.

La historia gira en torno a relaciones con diferencia de edad, un tema que la actriz consideró necesario discutir en televisión abierta:

“No me asustan a mí la diferencia de edad, pero sé que se van a infartar en las casas las familias, que seguramente va a abrir un tema de conversación”.

Según información de Las Estrellas, la trama está inspirada en la telenovela Mi segunda madre y abordará la vida de una joven que enfrenta los prejuicios sociales y familiares por enamorarse de un hombre mayor.

valentina buzzurro
(IG)

Buzzurro anticipó que la telenovela tendrá también historias juveniles y que la convivencia con los actores grandes le ha servido para aprender de ellos.

Valentina Buzzurro será protagonista y habla de su reto

En el encuentro con medios, Buzzurro confesó que el protagónico llegó después de mucho tiempo de espera y trabajo:

“Todavía tengo un poquito de nervio, no les voy a mentir, pero feliz y esperando mucho que llegara esta oportunidad”.

Admitió que la energía del protagonista marca el rumbo de un proyecto y que espera estar a la altura: “Tengo que hacerlo muy bien para que todos vean que sí se puede ser buen actor”.

La actriz compartió que el paso de villana a protagonista implicó adaptarse a nuevos retos: “Extraño hacer a Fedra, oigan. De repente llegué a Colombia a hacer otro personaje y me decían: ‘Oye, en esta escena tienes que decirles a los chicos que se apuren en algo’. Y llegué yo: ‘Se apuran ahorita’. Y todos: ‘No, no, no, aquí no eres Fedra, aquí eres otro personaje’. Yo creo que porque se me quedó un ratito más el personaje”.

Buzzurro también expresó su deseo de incursionar en Estados Unidos y sostuvo que su objetivo es dejar huella en la empresa: “Espero que mi paso por Televisa no sea en vano, sino que digan: ‘Ay, ¿te acuerdas de esa?’”.

Temas Relacionados

Victoria RuffoThalíaValentina BuzzurroTelenovelasTelevisamexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ejército localiza narco-campamento con 180 mil dosis de cristal y arsenal en El Rosario, Sinaloa

Elementos de la Defensa aseguraron un narco campamento en el municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa

Ejército localiza narco-campamento con 180 mil dosis de cristal y arsenal en El Rosario, Sinaloa

Beca Rita Cetina 2026: todo lo que debes saber sobre el próximo pago y la entrega de tarjeta de Bienestar

La meta de la iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria

Beca Rita Cetina 2026: todo lo que debes saber sobre el próximo pago y la entrega de tarjeta de Bienestar

Antonio Mohamed respalda a Aguirre y asegura que México merecía seguir en el Mundial 2026

El estratega argentino también habló sobre la baja de Marcel Ruiz y elogió la trayectoria de Lionel Messi

Antonio Mohamed respalda a Aguirre y asegura que México merecía seguir en el Mundial 2026

Samadhi Zendejas habla sobre su romance con Gabito Ballesteros: “No es difícil enamorarse de él”

La actriz platicó por primera vez ante la prensa sobre su relación con el cantante y compartió cómo vive esta nueva etapa sentimental

Samadhi Zendejas habla sobre su romance con Gabito Ballesteros: “No es difícil enamorarse de él”

Qué es la ciclosporiasis y cómo evitar contagiarse en México por agua o alimentos contaminados

Especialistas recomiendan reforzar la higiene de alimentos y acudir al médico ante diarrea persistente

Qué es la ciclosporiasis y cómo evitar contagiarse en México por agua o alimentos contaminados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tráfico de fentanilo a EEUU no ha sido afectado por guerra del Cártel de Sinaloa, revela informe

Tráfico de fentanilo a EEUU no ha sido afectado por guerra del Cártel de Sinaloa, revela informe

Capturan a “El Tucán”, presunto extorsionador de transportistas y objetivo prioritario en Acapulco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: capturan en Toluca a “El Tucán”, presunto extorsionador de transportistas en Acapulco

Adolescentes de secundaria reportados como desaparecidos regresan a casa en Jalisco: acudieron a “trabajar a la sierra”

Centros de rehabilitación y cárceles: el peligroso semillero del narco para reclutar jóvenes en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Samadhi Zendejas habla sobre su romance con Gabito Ballesteros: “No es difícil enamorarse de él”

Samadhi Zendejas habla sobre su romance con Gabito Ballesteros: “No es difícil enamorarse de él”

¿Por qué se distanciaron Gala Montes y Beba? Ana María Alvarado revela detalles

Yolanda Andrade reaparece con un emotivo mensaje tras mostrar su recaída de salud: “Disfruta mucho la vida”

“Relájense”: Alan Estrada lanza pronóstico del Mundial 2026 y desata polémica en redes

Mauricio Martínez critica la disculpa de Pedro Sola tras criticar a las mascotas: “Excusarse en tu edad es cobarde”

DEPORTES

Antonio Mohamed respalda a Aguirre y asegura que México merecía seguir en el Mundial 2026

Antonio Mohamed respalda a Aguirre y asegura que México merecía seguir en el Mundial 2026

Jarell Quansah suspendido por dos partidos tras ser expulsado ante México

Isaac del Toro finaliza en tercera posición dentro de la Etapa 6 del Tour de Francia

Debuta un nuevo mexicano en MLB, así fue el estreno de Luis Gastélum

Diablos Rojos del México y Spiderman se unen para hacer una colaboración en la Liga Mexicana de Beisbol