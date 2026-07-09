Descuentos INAPAM en predial y agua: hasta 50% en qué estados aplica y cómo obtener

Los porcentajes de descuento oscilan entre 10% y 50%, y varían según cada localidad. La cobertura abarca prácticamente todo el territorio nacional, con convenios activos en al menos 16 entidades federativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó que los adultos mayores con credencial vigente pueden obtener reducciones de hasta 50% en el impuesto predial y en el servicio de agua potable en decenas de municipios del país durante 2026, según el Directorio de Beneficios actualizado por el organismo.

Los porcentajes de descuento oscilan entre 10% y 50%, y varían según cada localidad. La cobertura abarca prácticamente todo el territorio nacional, con convenios activos en al menos 16 entidades federativas.

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Qué estados y municipios participan en 2026

Sonora aplica el beneficio en Cajeme, Bácum, Fronteras, San Luis Río Colorado y Ures, con descuentos de hasta 50% en predial. (Infobae/Jesús Aviles)

Puebla concentra una de las mayores coberturas, con municipios como Zacatlán, Huauchinango, Libres, Zaragoza, Oriental y Tecali de Herrera, todos con reducciones de hasta 50%. Hidalgo también figura con amplia participación: Pachuca de Soto, Acaxochitlán, Atitalaquia, Nopala de Villagrán y Tolcayuca.

Sonora aplica el beneficio en Cajeme, Bácum, Fronteras, San Luis Río Colorado y Ures, con descuentos de hasta 50% en predial. En el caso de Ures, el agua tiene una reducción del 15%. Tamaulipas lo ofrece en Matamoros, Nuevo Laredo y Abasolo, con 50% en ambos servicios para los dos primeros municipios.

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Tlaxcala suma a Cuapiaxtla, Ixtacuixtla —con 50% en predial y 25% en agua— y San Lucas Tecopilco. Veracruz incluye Naranjos Amatlán y Tepatlaxco, ambos con 20%. Zacatecas participa con Loreto y Noria de los Ángeles (50%), Nochistlán de Mejía (15%) y Vetagrande (10%). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros estados con municipios registrados en el directorio son: Chiapas (Reforma y Suchiapa, 50%), Colima (capital y Tecomán), Estado de México (Chapultepec, con 34% en predial y 38% en agua), Guerrero (Mochitlán y Teloloapan, 50%), Jalisco (Acatic y San Sebastián del Oeste, 50%), Michoacán (Copándaro, 10%), Morelos (Xochitepec, 50%) y Nayarit (Ixtlán del Río, 50%).

Tlaxcala suma a Cuapiaxtla, Ixtacuixtla —con 50% en predial y 25% en agua— y San Lucas Tecopilco. Veracruz incluye Naranjos Amatlán y Tepatlaxco, ambos con 20%. Zacatecas participa con Loreto y Noria de los Ángeles (50%), Nochistlán de Mejía (15%) y Vetagrande (10%). Oaxaca registra San Jacinto Amilpas, San Miguel del Puerto y San Pablo Villa de Mitla, los tres con 50%.

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Requisitos para solicitar el descuento

Cada municipio puede establecer condiciones adicionales, por lo que se recomienda confirmar los requisitos específicos antes de acudir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inmueble debe estar registrado a nombre del titular de la credencial INAPAM. Si la propiedad figura a nombre de otra persona, el beneficio no se aplica aunque el adulto mayor resida en el domicilio.

Además de la credencial, los municipios suelen pedir los siguientes documentos al momento de tramitar la reducción:

Identificación oficial con fotografía vigente

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Boleta de predial o recibo de agua a nombre del solicitante

En algunos ayuntamientos, un formato de solicitud de descuento que se llena en la propia oficina

Cada municipio puede establecer condiciones adicionales, por lo que se recomienda confirmar los requisitos específicos antes de acudir.

Paso a paso para hacer válido el descuento

Se recomienda realizar el trámite a principios del año para evitar recargos por pagos fuera de plazo. Los módulos de atención operan de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. (Infobae/Jesús Aviles)

El procedimiento general para acceder a las reducciones en predial y agua es el siguiente:

1. Verificar si el municipio participa. Consultar el Directorio de Beneficios 2026 en el sitio oficial del INAPAM (gob.mx/inapam) o llamar directamente al ayuntamiento para confirmar que la localidad está registrada en el programa.

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2. Reunir la documentación. Preparar la credencial INAPAM vigente, identificación oficial, comprobante de domicilio reciente y el recibo del servicio que se desea pagar con descuento.

3. Acudir a la oficina correspondiente. Para predial, el trámite se realiza en la Tesorería municipal o en la Secretaría de Finanzas local. Para agua, en la oficina de Agua Potable del ayuntamiento. Algunos municipios también atienden en módulos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

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4. Solicitar el formato de descuento. En varios municipios se debe llenar una solicitud específica para adultos mayores. El personal de la ventanilla orienta sobre el llenado.

5. Realizar el pago con el descuento aplicado. Una vez autorizada la reducción, se procede al pago del monto restante. En casos de descuentos del 100%, se emite el recibo sin costo.

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Se recomienda realizar el trámite a principios del año para evitar recargos por pagos fuera de plazo. Los módulos de atención operan de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Cómo tramitar la credencial INAPAM por primera vez

En la mayoría de los casos, la credencial se entrega el mismo día del trámite. (INAPAM)

Quienes aún no cuentan con el documento pueden obtenerlo de forma gratuita en cualquier módulo de afiliación del INAPAM o en los Centros Integradores de la Secretaría de Bienestar en las 32 entidades del país. Los documentos necesarios son:

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Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, licencia de manejo o credencial del IMSS o ISSSTE)

CURP o acta de nacimiento, si la identificación no muestra claramente la fecha de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente (recibo de agua, luz, predial o teléfono, con antigüedad no mayor a seis meses)

Dos fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro, con fondo blanco, de frente y sin lentes

En la mayoría de los casos, la credencial se entrega el mismo día del trámite. La tarjeta INAPAM no tiene fecha de vencimiento, por lo que no requiere renovación periódica; solo se solicita reposición en caso de robo, extravío, deterioro o cambio de datos personales.

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