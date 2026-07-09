México

Protocolos de evacuación inclusivos: Congreso de la CDMX analiza propuesta para atender a personas con discapacidad

Se busca ampliar los protocolos para garantizar la seguridad de adultos mayores durante emergencias

Guardar
Google icon
Un hombre en silla de ruedas, de espaldas, está en un paso de cebra en una calle de ciudad, con coches y peatones en el fondo, esperando el semáforo.
Las personas con discapacidad encuentran obstáculos de movilidad, comunicación o información que dificultan, o incluso impiden, una evacuación eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México podría contar con un sistema de protección civil con protocolos de evacuación inclusivos con el objetivo de garantizar la seguridad de personas con discapacidad y adultos mayores durante emergencias.

La diputada María del Rosario Morales Ramos propuso que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) desarrolle y actualice procedimientos que reconozcan y eliminen las barreras existentes para estos grupos de la población, a fin de asegurar su salida segura en situaciones de riesgo como sismos y otros desastres.

PUBLICIDAD

Urgencia de protocolos adaptados para discapacidad y adultos mayores

En la iniciativa presentada ante la Comisión Permanente del Congreso lde la Ciudad de México, Morales Ramos expuso la necesidad de reformar el Artículo 14 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para que la Ciudad de México cuente con protocolos de evacuación claros, accesibles y diferenciados. La diputada puntualizó que, durante emergencias, las personas con discapacidad encuentran obstáculos de movilidad, comunicación o información que dificultan, o incluso impiden, una evacuación eficiente.

Morales Ramos detalló que las personas con discapacidad visual pueden requerir información accesible que facilite la identificación de salidas seguras, mientras que quienes presentan discapacidad auditiva necesitan mecanismos alternativos de alerta y comunicación. También subrayó la importancia de considerar a quienes enfrentan barreras cognitivas o sensoriales, pues requieren instrucciones específicas y comprensibles para poder evacuar en condiciones de seguridad.

PUBLICIDAD

La propuesta reconoce que los protocolos tradicionales no contemplan las particularidades de estos sectores. Esta omisión puede resultar en situaciones de riesgo agravado, ya que las rutas y procedimientos generales no siempre responden a sus necesidades particulares.

Imagen OOCDFD4HMBH2XAYWDGUDFWC5SI

Fortalecimiento del marco legal y atribuciones de la SGIRPC

La iniciativa busca atribuir a la SGIRPC la obligación de diseñar, actualizar y difundir protocolos inclusivos, además de promover una cultura de prevención más amplia y orientada a la protección de los derechos humanos. Morales Ramos indicó que la diversidad de la población capitalina requiere que las estrategias de protección civil incorporen medidas diferenciadas y herramientas específicas para cada grupo vulnerable.

Según la propuesta, la Secretaría deberá difundir estos protocolos a través de diversos canales, asegurando que la información llegue a todos los sectores de la población, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad.

Morales Ramos también señaló que la inclusión de estos lineamientos en la legislación local permitirá que los simulacros y ejercicios de evacuación se vuelvan más representativos y efectivos para todos los habitantes, sin dejar fuera a quienes históricamente han enfrentado mayores obstáculos.

Sismos y riesgos naturales: una amenaza latente en la ciudad

La legisladora de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT) remarcó que los sismos constituyen uno de los principales riesgos para la Ciudad de México. Por sus características geográficas, urbanas y poblacionales, la capital está expuesta de manera recurrente a emergencias que ponen en peligro la vida de miles de personas.

Congreso CDMX
La diputada María del Rosario Morales Ramos propuso que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) desarrolle y actualice procedimientos que reconozcan y eliminen las barreras existentes para estos grupos de la población

“Durante un evento sísmico, una persona con discapacidad visual puede necesitar información accesible para identificar salidas seguras, mientras que una persona con discapacidad auditiva puede requerir mecanismos alternativos de alerta y comunicación. Estas circunstancias hacen necesario que las estrategias de protección civil incorporen medidas diferenciadas que respondan a la diversidad de la población”, sostuvo Morales Ramos.

Camino legislativo de la propuesta

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para su dictaminación. De aprobarse, la capital contará con un marco legal que obligará a la actualización constante de los protocolos de evacuación, así como a la difusión de materiales y simulacros accesibles para todos.

El objetivo central reside en que la protección civil se transforme en una política verdaderamente incluyente, donde la seguridad de los grupos vulnerables sea una prioridad en la planeación y respuesta ante desastres.

Temas Relacionados

Congreso CDMXCDMXpersonas con discapacidadsismoProtección Civilmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Homicidios en Sinaloa cayeron 40% durante licencia de Rocha Moya, según estadísticas oficiales

Especialistas atribuyen la tendencia al desgaste entre facciones del Cártel de Sinaloa y a la estrategia de seguridad, aunque advierten que las cifras podrían no reflejar toda la violencia

Homicidios en Sinaloa cayeron 40% durante licencia de Rocha Moya, según estadísticas oficiales

Receta de tacos de guisado: cómo preparar un clásico mexicano lleno de sabor en casa

Una opción versátil para cualquier comida que reúne distintas preparaciones en tortillas calientes y permite disfrutar una experiencia tradicional con ingredientes sencillos

Receta de tacos de guisado: cómo preparar un clásico mexicano lleno de sabor en casa

Identifican a francotirador de Atlixcáyotl en Puebla: dejó una niña con fractura de mandíbula y 11 vehículos con disparos

Habitantes de Geo Villas Santa Clara denunciaron públicamente a un estudiante de una prestigiosa universidad de paga de realizar disparos en esa zona y señalan que pudiera ser el tirador, autoridades no lo han confirmado

Identifican a francotirador de Atlixcáyotl en Puebla: dejó una niña con fractura de mandíbula y 11 vehículos con disparos

Golpe al huachicol: hombre recibe 8 años de cárcel por transportar más de 12 mil litros de combustible ilegal en Coahuila

La Fiscalía General de la República reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier delito vinculado con hidrocarburos, subrayando la afectación que estos ilícitos provocan al patrimonio energético nacional

Golpe al huachicol: hombre recibe 8 años de cárcel por transportar más de 12 mil litros de combustible ilegal en Coahuila

Abogado de exdirector de Pemex denuncia “linchamiento mediático” antes de audiencia: “Que respeten la vida privada”

El abogado del exfuncionario dice que su representado está dispuesto a enfrentar el proceso y rechaza que exista riesgo de fuga

Abogado de exdirector de Pemex denuncia “linchamiento mediático” antes de audiencia: “Que respeten la vida privada”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan a mexicano a 27 años de prisión por traficar más de una tonelada de metanfetamina oculta en lechugas a EEUU

Condenan a mexicano a 27 años de prisión por traficar más de una tonelada de metanfetamina oculta en lechugas a EEUU

Homicidios en Sinaloa cayeron 40% durante licencia de Rocha Moya, según estadísticas oficiales

Golpe al huachicol: hombre recibe 8 años de cárcel por transportar más de 12 mil litros de combustible ilegal en Coahuila

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: homicidios en Sinaloa cayeron 40% durante licencia de Rocha Moya, según estadísticas oficiales

Estas son las 7 investigaciones que la FGR mantiene abiertas por el caso “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

“Relájense”: Alan Estrada lanza pronóstico del Mundial 2026 y desata polémica en redes

“Relájense”: Alan Estrada lanza pronóstico del Mundial 2026 y desata polémica en redes

Mauricio Martínez critica la disculpa de Pedro Sola tras criticar a las mascotas: “Excusarse en tu edad es cobarde”

Más allá de la cancelación: ¿qué sanciones podrían aplicarse a Pedro Sola por promover el maltrato animal?

Murió Bonnie Tyler: así fue la única vez que la cantante se presentó en México

Surge video de Ángela Aguilar gritándole a Nodal en el partido México vs Ecuador del Mundial 2026: “Amooor”

DEPORTES

México asegura su primera medalla en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026

México asegura su primera medalla en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026

Hincapié rompe el silencio tras su expulsión ante México en el Mundial 2026: “Fue un error”

Cruz Azul cerca de vender a Giorgos Giakoumakis a un equipo de Arabia Saudita

¿Cuándo pelea McGregor vs Holloway? Fecha, horario y dónde ver EN VIVO la UFC 329 en México

Iker Casillas y Jorge Valdano “trolean” a Christian Martinoli por no jugar un Mundial