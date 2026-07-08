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El Estadio Azteca no descansa: estos son los partidos que recibirá tras el Mundial 2026

Los aficionados aún tendrán varias oportunidades para regresar al Coloso de Santa Úrsula durante este año

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(EFE/ Tomas Pérez)
(EFE/ Tomas Pérez)

Aunque el Mundial 2026 ya terminó para la capital mexicana, el “Estadio Azteca” todavía albergará varios eventos de gran relevancia durante el resto del año.

Tras la eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra, el Coloso de Santa Úrsula volverá a ser escenario de partidos de Liga MX y del esperado regreso de la NFL a la Ciudad de México.

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Los aficionados que no pudieron asistir a un encuentro de la Copa del Mundo aún tendrán varias oportunidades para visitar el inmueble en los próximos meses.

Liga MX regresa al Estadio Azteca tras el Mundial 2026

(REUTERS/Paul Childs)
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El primer partido que albergará el Estadio Banorte tras la conclusión del Mundial será el duelo entre Cruz Azul y Puebla, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026, programado para el próximo 21 de julio.

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Posteriormente, el 24 de julio, el América recibirá al Atlante en un duelo que marcará el debut de Guillermo Almada como director técnico azulcrema en el Coloso de Santa Úrsula.

Uno de los encuentros más esperados llegará el 12 de septiembre, cuando Cruz Azul y América disputen una nueva edición del Clásico Joven, con La Máquina como visitante administrativo.

Una semana más tarde, el inmueble albergará el Clásico Nacional entre América y Chivas, uno de los partidos de mayor tradición del futbol mexicano.

La NFL también volverá al Estadio Azteca

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Además de la Liga MX, el Estadio Banorte también volverá a recibir un partido de la NFL.

El duelo, programado para el próximo 22 de noviembre, enfrentará a los San Francisco 49ers, que fungirán como locales, ante los Minnesota Vikings, marcando el regreso del futbol americano al inmueble de la capital mexicana.

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