¿Quién es ‘El Susurrador’? Sheinbaum insinúa que ya sabe de quién habla Ken Salazar

La mandataria evita dar un nombre, pero afirma que las “probabilidades son muy pocas” de que se trate de varios, luego de que el exembajador lo menciona en sus memorias próximas a publicarse. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum encendió este martes un nuevo capítulo en la controversia diplomática con Estados Unidos al referirse al misterioso personaje que el exembajador Ken Salazar bautizó como “El Susurrador” en su próximo libro de memorias. Aunque evitó confirmar un nombre, la mandataria deslizó: “que cada quien saque sus conclusiones... las probabilidades son muy pocas de que sea muchas personas, todos estamos pensando en uno”.

La mandataria evita dar un nombre, pero afirma que las “probabilidades son muy pocas” de que se trate de varios, luego de que el exembajador lo menciona en sus memorias próximas a publicarse.

¿Quién es “El Susurrador”?

La revelación desató una oleada de especulación en redes y columnas políticas sobre la identidad real de “El Susurrador”. Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, cuya relación con el gobierno morenista se ha tensado notablemente en los últimos meses: Sheinbaum lo ha acusado de “llamar a la violencia” en el contexto de las protestas previas al Mundial 2026, pidió públicamente “no ver TV Azteca” tras acusarlo de financiar una campaña de desprestigio contra funcionarios de Morena, y el empresario mantiene además una disputa fiscal histórica con el SAT por adeudos que en su momento rondaron los 51 mil millones de pesos. Salinas Pliego, por su parte, ha respondido llamando “mitómano” al gobierno y calificándolo de “narco-régimen”.

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Otros nombres que circulan entre los señalados están el del exjefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo —mencionado también en el podcast Narcosistema de la periodista Anabel Hernández— y otros integrantes del Consejo Asesor Empresarial que acompañó a AMLO durante su sexenio, como Bernardo Gómez, directivo de Televisa. En el caso de Carlos Slim, aunque también ha sido mencionado en algunas columnas, varios analistas lo consideran un perfil menos probable, dado que históricamente ha evitado involucrarse de forma directa en la política mexicana.

Hasta el momento, ninguno de estos nombres ha sido confirmado oficialmente por Salazar, por el gobierno de Sheinbaum ni por los propios señalados: se trata únicamente de especulación periodística sobre un perfil que, según el propio libro, se reduce a un círculo muy selecto de empresarios con acceso directo al expresidente.

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Salazar cambia de versión, según Sheinbaum

El tema no se quedó ahí. Sheinbaum acusó directamente al exembajador de haber mentido al gobierno mexicano en un asunto distinto: la participación del FBI en el operativo que trasladó a Zambada a territorio estadounidense. La presidenta recordó que, en 2024, Salazar aseguró públicamente que ninguna agencia de Estados Unidos participó en la operación. Sin embargo, una investigación periodística reciente reveló que el avión utilizado en el traslado fue exhibido en un museo en El Paso, Texas, donde el FBI se atribuye la captura como un triunfo propio.

“¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?”, cuestionó la mandataria en Palacio Nacional, para después ser tajante: “Hasta ahora parece que sí, sí nos dijeron mentiras al gobierno de México”.

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En una charla con Jorge Ramos difundida el pasado 3 de julio en YouTube, el exdiplomático afirma que jamás le presentaron indicios sobre una relación del tabasqueño con cárteles y menciona versiones en prensa

FGR y SRE investigan

Sheinbaum pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República esclarecer si la agencia estadounidense actuó sin autorización del gobierno mexicano, lo que —advirtió— podría representar una violación a tratados internacionales y a la Constitución. Aunque reconoció que los embajadores gozan de inmunidad diplomática, insistió en que “no se le puede mentir al gobierno de México”.

La presidenta descartó romper la cooperación bilateral, pero exigió reciprocidad: “No puede ser que Estados Unidos nos pida algo y que nosotros no podamos pedir lo mismo”.

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El libro completo de Salazar se publica el 28 de julio, lo que podría ampliar —o desmentir— tanto la identidad de “El Susurrador” como la contradicción sobre el papel del FBI.