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¿Cuándo vuelve a abrir el FIFA Fan Festival de CDMX tras la suspensión de actividades?

El espacio ubicado en el Zócalo hará una pausa antes del arranque de los cuartos de final del Mundial 2026

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Fan Fest México
(GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

El FIFA Fan Festival de la Ciudad de México hará una pausa en sus actividades tras la conclusión de los octavos de final del Mundial 2026.

Debido al calendario oficial de la FIFA, el recinto ubicado en la Plaza de la Constitución (Zócalo) permanecerá cerrado durante un día, ya que no habrá partidos programados en la Copa del Mundo.

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El miércoles 8 de julio será la primera jornada del torneo sin encuentros desde que inició la competencia, por lo que miles de aficionados se preguntan si el espacio continuará operando.

¿Abrirá el Fan Festival de CDMX este miércoles 8 de julio?

Cartel con anuncio del cierre del FIFA Fan Festival de Ciudad de México el 8 de julio, sobre una fotografía desenfocada de una multitud
(X/ @MexicoCity26)

La respuesta es no. El Fan Festival mantendrá sus puertas cerradas durante toda la jornada del miércoles 8 de julio.

Al no existir partidos programados por parte de la FIFA, tampoco habrá transmisiones en las pantallas gigantes, espectáculos en el escenario principal ni estarán disponibles las zonas interactivas para los asistentes.

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La decisión forma parte de la logística del torneo, ya que el calendario contempla una pausa entre los octavos de final y el arranque de los cuartos de final.

¿Cuándo vuelve a abrir el Fan Festival de la CDMX?

FIFA Fan Fest del Zócalo CDMX cerrará este 8 de julio (Crédito Jefatura Gobierno CDMX)
(Crédito Jefatura Gobierno CDMX)

El Fan Festival reanudará sus actividades el jueves 9 de julio, cuando volverán a abrir los accesos y las áreas de entretenimiento para recibir a los aficionados.

Ese día se transmitirá el partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, encuentro que definirá al primer semifinalista del torneo.

Con ello, el Zócalo capitalino retomará el ambiente mundialista que durante las últimas semanas ha reunido a miles de personas para seguir los encuentros de la Copa del Mundo.

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