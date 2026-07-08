Remodelación en la Línea 3 del Metro CDMX sin cierres está por iniciar, asegura Clara Brugada (Luz Coello/ Infobae México)

La remodelación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) ya está contemplada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada. Este martes 7 de julio en conferencia de prensa, la mandataria confirmó que la intervención a la red del Metro CDMX continuará, y la siguiente línea será la que corre de Indios Verdes a Universidad.

Antes del inicio del Mundial 2026, las autoridades iniciaron con los primeros trabajos de remodelación en la estación Universidad, la cual recibió mantenimiento general con pintura e iluminación mejorada, ahora, el plan de las autoridades consiste en avanzar con las próximas estaciones que componen la línea verde olivo.

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Hasta ahora no hay una fecha pública para el arranque de las obras. Lo que sí adelantó es que la intervención buscará afectar lo menos posible a los usuarios de esta ruta que va de Indios Verdes a Universidad.

¿Cuándo empieza la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX?

¿Cuándo empieza la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX? (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

La administración capitalina no precisó cuándo empezará la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX. Clara Brugada únicamente señaló que “en los próximos días” darán a conocer lo que ya se desarrolla para renovar esa línea y que el plan prevé una intervención por tramos pequeños para reducir afectaciones a los usuarios.

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“En los próximos días daremos a conocer lo que ya se está desarrollando para la Línea 3 del Metro, para renovarla y vamos a retomar la manera en cómo se trabajó en este caso en la Línea 2, es decir con la menos afectación posible al usuario”, señaló la mandataria.

También Brugada explicó que el plan no repetiría el esquema de cierres en dos tramos grandes que se aplicó en la Línea 1. En cambio, planteó una intervención gradual con entregas parciales de obra.

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Brugada lo dijo durante una conferencia de prensa sobre la remodelación de las estaciones Hidalgo, Bellas Artes y Allende. Ahí anticipó: “Y la manera como vamos a ir haciendo la obra, y entregando obra, poco a poco, va a ser muy diferente a como se hizo la Línea 1 del Metro”.

El Gobierno de la CDMX concluyó las obras de rehabilitación del Centro de Transferencia Modal Universidad, ubicado en el Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán. Las obras de remodelación de la Línea 3 incluyeron la mejora del paradero, así como la conexión con el nuevo servicio de la Línea 14 del Trolebús (X/ @SOBSECDMX)

La Línea 3 del Metro de CDMX iniciará su remodelación después del Mundial 2026 sin cierres generalizados de estaciones, de acuerdo con lo informado por el Gobierno capitalino, que busca repetir en esa ruta el esquema aplicado en la Línea 2 para renovar instalaciones obsoletas con la menor afectación posible a los usuarios.

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El plan contempla una inversión estimada de 41 mil millones de pesos y una intervención escalonada en las 21 estaciones que conectan Indios Verdes con Universidad. Durante las primeras fases, la ruta seguirá operando mientras los trabajos iniciales se concentran en la terminal Universidad y en labores programadas sobre andenes

¿Habrá cierre de estaciones en la Línea 3 del Metro CDMX?

En la misma conferencia, Clara Brugada dijo que el modelo previsto retomaría lo aplicado en la Línea 2, en el tramo de Hidalgo a Allende. Según su explicación, la intención es trabajar en tramos pequeños y evitar una afectación amplia sobre la operación, por lo que hasta el momento no se tiene contemplado cierres de estaciones o tramos que afectarían a los pasajeros.

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La funcionaria añadió: “Vamos a retomar la manera en cómo se trabajó en este caso, en la Línea 2, es decir, con la menos afectación posible al usuario”.

Clara Brugada entregó las obras de remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

La Línea 3 es la segunda más transitada de toda la red. Durante 2025 registró 173 millones 346 mil 316 viajes. Además de unir Indios Verdes con Universidad, esta línea conecta con varios puntos de intercambio. Entre ellos están la Línea 6 en Potrero, la Línea 5 en La Raza, la Línea B en Guerrero, la Línea 2 en Hidalgo, la Línea 1 en Balderas, la Línea 9 en Centro Médico y la Línea 12 en Zapata.

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En Indios Verdes hay conexión con el Estado de México, además de enlace con una línea de Metrobús y con la Línea 1 del Cablebús. Del otro lado, la ruta llega hasta Ciudad Universitaria, campus donde se concentran las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).