¿Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros tienen un romance? Circula video que desata los rumores

Los rumores de una relación amorosa entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros estallaron tras un video en el que se les ve besándose. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros llamarón la atención en las redes sociales tras la filtración de un video en donde presuntamente se les ve besándose.

En el video se puede observar a la actriz y al cantante compartiendo un beso dentro del Hipódromo de la Américas, en la Ciudad de México.

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Sin confirmación oficial

A pesar de que las imágenes se hicieron virales, hasta el momento, no hay una confirmación oficial de que exista una relación entre ambos.

La información apunta a que el hecho ocurrió el domingo 5 de julio de 2026, después de una presentación de Gabito Ballestero en el Hipódromo de las Américas.

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Al terminar su presentación, Gabito Ballesteros, se dirigió a una habitación privada acompañado de varias personas, entre las personas que lo acompañaban se encontraba Samadhi Zendejas.

El video muestra al cantante una vez dentro de la habitación, en donde se le ve acercase a la actriz, para después abrazarla y besarla.

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Después del beso, se ve a la supuesta pareja mirar hacia fuera de la habitación en donde se encontraban varias personas que quieran una foto o autógrafo del cantante.

La escena desato la conversación en redes sociales en donde se asegura una posible relación entre ambos artistas.

Los rumores de una relación entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros han tomado fuerza tras las imágenes de ellos besándose. ((Captura de pantalla: TikTok/feyramirez1))

¿Cuál fue la reacción en redes sociales?

Al tratarse de dos personas sumamente conocidas, la conversación, no tardo en explotar, la noticia despertó comentarios divididos, algunos de ellos felicitándolos por su nueva relación y algunos otros mostraron sorpresa e incredulidad.

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Algunos de los comentarios en redes sociales son:

“Me parece buena pareja, me gusta...aprobado”

“Entiendo, Gabito tiene ese algo, que buen gusto”

“Ya tiene, desde hace años los shipean”

Si bien la mayoría de comentarios son positivos, también hay algunos de ellos que no auguran algo bueno para la posible pareja.

“No bebé, ahí no es”

“No puedo, no me gusta esa pareja”

“Debe ser marketing”

Sin embargo y a pesar de la diversidad de comentarios, ninguno de los dos ha salido a confirmar o desmentir algo, por lo que la relación aún se mantiene solo como un rumor.

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La boda de Adriana Lucia Calderón y Eduardo Sánchez Crédito: TikTok/armandoelizondoeventos

Gabito Ballesteros y sus últimos rumores amorosos

El cantante mexicano ha ganado relevancia en los últimos meses, no solo por su aportación y fama dentro del mundo del regional mexicano.

Su nombre ha estado en boca de todos debido a los constantes rumores sobre su situación sentimental. Ballesteros destaca por su constante presencia en redes sociales, por lo que los rumores suelen ser muchos.

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Previo a este episodio con Samadhi Zendejas, en 2025 Gabito fue vinculado con la influencer Gina María Laitschek, aunque tampoco hubo confirmación oficial.

Un año antes, en 2024, surgieron especulaciones sobre una relación con la cantante Belinda, pero de igual manera, el propio Ballesteros nunca dio declaraciones que confirmaran los rumores.

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ARCHIVO - Gabito Ballesteros durante su presentación en Verizon Stage en el Festival La Onda en Napa, California, el 2 de junio de 2024. (Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP, archivo)

Por el momento, la vida sentimental de Gabito Ballesteros se mantiene bajo especulación mediática, ya que las versiones sobre sus romances recientes se basan en imágenes, rumores y publicaciones en redes sociales, sin confirmaciones directas del cantante.

Por su parte, Samadhi Zendejas lleva siendo relacionada con Ballesteros desde 2024, aunque desde ese año ninguno ha dado alguna declaración al respecto.

Antes de esta posible relación, el único romance que Samadhi Zendejas ha hecho público fue con el actor Alejandro Speitzer. Ambos se conocieron durante las grabaciones de la telenovela “Atrévete a Soñar” y mantuvieron una relación durante aproximadamente cuatro años.

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Samadhi Zendejas poses on the red carpet during arrivals for the screening of the film "Emilia Perez" in competition at the 77th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 18, 2024. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Tras esa etapa, la actriz ha preferido mantener un perfil bajo respecto a su vida amorosa, aunque en los medios se le ha relacionado con otros famosos, como William Levy, con quien compartió créditos en la telenovela “Vuelve a mí”.

Sin embargo, tampoco hubo confirmación oficial de un vínculo sentimental con el actor cubano.

Hasta ahora, Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros mantienen reservada su situación sentimental y la mayoría de las versiones sobre sus vidas amorosas provienen de rumores, publicaciones en redes sociales y especulaciones mediáticas.