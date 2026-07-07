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Harfuch revela casos de extorsión y ‘huachicol de agua’ vinculados a Los Chapitos en Durango

El secretario de Seguridad aseguró que existen denuncias por actividades ilícitas relacionadas con la facción criminal; señaló que en Durango ya hubo detenciones por extorsión y que la FGR mantiene investigaciones abiertas

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El funcionario destacó que en Durango se recibieron denuncias concretas relacionadas con delitos de extorsión, lo que permitió la intervención de las autoridades. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
El funcionario destacó que en Durango se recibieron denuncias concretas relacionadas con delitos de extorsión, lo que permitió la intervención de las autoridades. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que autoridades federales han recibido denuncias relacionadas con actividades ilícitas atribuidas a integrantes de la facción de Los Chapitos, entre ellas casos de extorsión y presunto huachicol de agua, aunque señaló que hasta el momento no se cuenta con denuncias específicas que permitan realizar detenciones en algunos de los casos reportados.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, el funcionario federal fue cuestionado sobre las acusaciones de presunta apropiación ilegal del recurso hídrico por parte de grupos criminales vinculados a la facción de Los Chapitos en Sinaloa, señalada por habitantes y productores como una de las prácticas que se habrían extendido durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

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García Harfuch explicó que las autoridades han recibido información sobre estos hechos, pero que para intervenir requieren denuncias formales y elementos suficientes que permitan identificar a los responsables.

“Hemos tenido información sobre denuncias, pero ninguna que sea tan particular para lograr la detención de estas personas”, declaró.

El funcionario destacó que en Durango sí se recibieron denuncias concretas relacionadas con delitos de extorsión, lo que permitió la intervención de las autoridades y la captura de un presunto objetivo prioritario.

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

“Donde sí tuvimos denuncias muy puntuales y se atendieron de inmediato fue en Durango, donde tuvimos la detención de un objetivo relevante relacionado con la extorsión, señaló.

Además, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones en curso sobre otros posibles delitos relacionados con estas actividades y aseguró que, en caso de confirmarse responsabilidades, las autoridades actuarán.

“Ahora también tengo entendido que la Fiscalía General de la República tiene investigaciones en curso en eso y si se prueba (la comisión de algún delito) pues vamos a operar de manera inmediata, agregó.

Las declaraciones del secretario ocurren en medio de señalamientos sobre la presencia de grupos del crimen organizado en actividades económicas y productivas, además del control ilegal de recursos, como el agua, en distintas regiones del país.

El agua, un nuevo frente de disputa: denuncias de control criminal en Sinaloa y robo ilegal del recurso en Durango

El acceso al agua se ha convertido en un nuevo punto de conflicto en regiones del noroeste del país, donde autoridades y usuarios han denunciado prácticas ilegales relacionadas con la extracción, distribución y aprovechamiento del recurso.

En Sinaloa, han surgido señalamientos sobre una presunta influencia de grupos criminales en actividades vinculadas con organismos operadores de agua y sistemas de riego. Las acusaciones apuntan a que integrantes de la facción de Los Chapitos habrían buscado intervenir en el control de infraestructura hidráulica y en la distribución del recurso, aunque hasta ahora no existe una resolución judicial que confirme estas acusaciones.

La importancia del agua en Sinaloa radica en su papel dentro de la actividad agrícola, una de las principales fuentes económicas del estado. Los distritos de riego, módulos de usuarios y organismos encargados del suministro se han convertido en espacios estratégicos ante posibles intentos de presión, cobros ilegales o apropiación de recursos.

En Durango, autoridades han identificado casos de extracción ilegal de agua mediante tomas clandestinas y conexiones irregulares, una práctica conocida como “huachicol de agua”. Estos hechos han generado denuncias y acciones para detectar a quienes utilizan infraestructura hidráulica sin autorización.

El fenómeno forma parte de una problemática más amplia relacionada con el uso ilegal de recursos naturales, en la que autoridades han advertido sobre la participación de grupos que buscan obtener beneficios económicos mediante el control de bienes esenciales para comunidades y sectores productivos.

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