Pensiones Bienestar 2026: calendario OFICIAL de pagos para los adultos mayores del Edomex

urante este ciclo, los pagos incluyen las iniciativas de Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el programa destinado a Madres Trabajadoras.

El inicio del periodo de pagos para los programas sociales de Bienestar marcó un nuevo ciclo el lunes reciente. Los fondos, destinados a beneficiar a sectores específicos de la población, se entregan de acuerdo con el calendario basado en la primera letra de la CURP de cada receptor o receptora.

Esta dinámica de distribución busca mantener un flujo ordenado y evitar aglomeraciones en los puntos de entrega. El esquema se ha consolidado como una forma eficiente de garantizar que los apoyos lleguen a quienes corresponden en tiempo y forma.

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Durante este ciclo, los pagos incluyen las iniciativas de Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el programa destinado a Madres Trabajadoras. Cada uno de estos programas atiende necesidades específicas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los sectores beneficiados.

Calendario oficial de pagos para las beneficiarias del Edomex

El calendario oficial de pagos del Edomex es el mismo que en las demás entidades federativas del país. Los depósitos se llevarán a cabo del lunes 6 al miércoles 29 de julio.

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Calendario de pagos Edomex

Letra A : lunes 6 de julio

Letra B : martes 7 de julio

Letra C : miércoles 8 de julio

Letra C (Sembrando Vida) : jueves 9 de julio

Letras D, E, F : viernes 10 de julio

Letra G : lunes 13 de julio

Letra G : martes 14 de julio

Letras H, I, J, K : miércoles 15 de julio

Letra L : jueves 16 de julio

Letra M : viernes 17 de julio

Letra M : lunes 20 de julio

Letras N, Ñ, O : martes 21 de julio

Letras P, Q : miércoles 22 de julio

Letra R : jueves 23 de julio

Letra R : viernes 24 de julio

Letra S : lunes 27 de julio

Letras T, U, V : martes 28 de julio

Letras W, X, Y, Z: miércoles 29 de julio

Formas de saber si ya me llegó el depósito

El acceso a información financiera en tiempo real facilita la gestión de apoyos sociales en México. A través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar, las usuarias pueden consultar su saldo y revisar movimientos directamente desde dispositivos Android o iOS.

Quienes optan por métodos tradicionales cuentan todavía con la posibilidad de acudir en persona. Los cajeros automáticos del Banco del Bienestar permiten verificar el saldo al introducir la tarjeta y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla, lo que constituye una opción para quienes no emplean teléfonos inteligentes.

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Hombres de 60 a 64 años pueden recibir este programa social exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México. Video: X/@ClaraBrugadaM.

Para las personas que reciben pensiones, el calendario oficial de pagos resulta fundamental. Esta herramienta indica la fecha precisa del depósito, lo que contribuye a una mejor organización y elimina la duda sobre cuándo estarán disponibles los recursos.