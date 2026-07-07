Precio del dólar hoy: así amaneció la cotización de apertura este martes 7 de julio

Un teléfono móvil muestra un gráfico de tendencia ascendente junto a billetes y monedas que representan la cotización del dólar frente a un paisaje urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 17,48 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,5% en comparación con el cierre de la sesión previa, que fue de 17,4 pesos.

En la última semana, el dólar estadounidense registró una bajada del -0,4%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -6,04%.

El dólar a peso mexicano muestra una tendencia positiva en los últimos días, manteniendo su rumbo favorable por un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,96%, inferior a la volatilidad de referencia del 7,56%, lo que indica una mayor estabilidad en el mercado.

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Analistas atribuyen este comportamiento a un fortalecimiento temporal del dólar y a la cautela de los mercados antes de conocer nuevos indicadores económicos en Estados Unidos.

¿Cómo abrió el dólar hoy martes 7 de julio?

El precio del dólar hoy martes 7 de julio de 2026 registra movimientos moderados frente al peso mexicano, en una sesión marcada por la apertura de los mercados bursátiles de Estados Unidos. La atención de los inversionistas se centra en el comportamiento del Dow Jones Industrial Average, así como en las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

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En las primeras horas de este martes, el tipo de cambio dólar-peso arrancó con 17.46 pesos por dólar, aunque la cifra puede variar constantemente conforme avanza la jornada y dependiendo del banco o casa de cambio donde se consulte.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) publicó un tipo de cambio FIX de 17.4342 pesos por dólar, referencia utilizada para diversas obligaciones denominadas en moneda extranjera y publicada diariamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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Cabe recordar que el lunes, el peso mexicano logró revertir sus pérdidas iniciales y cerró con una apreciación cercana al 0.41%, impulsado por un entorno internacional más favorable para las monedas emergentes. Sin embargo, este martes el mercado abrió con ajustes tras el reinicio de operaciones en Wall Street.

Apertura del Dow Jones influye en el ánimo de los mercados

La apertura del Dow Jones Industrial Average es uno de los principales indicadores que observan los inversionistas para medir el desempeño de la economía estadounidense y el apetito por activos de riesgo.

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Después de que el índice cerró la jornada previa con una ligera baja, los participantes del mercado mantienen la atención en los datos económicos de Estados Unidos, especialmente aquellos relacionados con empleo, inflación y consumo, ya que podrían modificar las expectativas sobre los próximos movimientos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Cuando aumenta la percepción de riesgo o se fortalece el dólar estadounidense, suele registrarse una depreciación de monedas emergentes como el peso mexicano. En contraste, un escenario de menor presión inflacionaria o expectativas de recortes en las tasas de interés favorece generalmente a divisas como la mexicana.

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Especialistas consideran que el comportamiento del mercado durante este martes dependerá en gran medida de la evolución de los índices bursátiles estadounidenses y del flujo de información económica que se publique a lo largo del día.

¿Por qué cambia todos los días el precio del dólar?

El precio del dólar responde a múltiples factores nacionales e internacionales, por lo que puede cambiar incluso varias veces durante una misma jornada.

Entre los elementos que más influyen se encuentran:

Las decisiones de política monetaria del Banco de México (Banxico) y de la Reserva Federal .

Los indicadores económicos de Estados Unidos y México, como inflación, empleo y crecimiento económico.

La percepción de riesgo de los inversionistas frente a eventos políticos o geopolíticos.

La oferta y demanda de dólares en los mercados financieros.

El comportamiento de los mercados bursátiles, incluido el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq.

Asimismo, factores como los precios internacionales del petróleo, las tensiones comerciales y los movimientos en los mercados globales pueden provocar episodios de mayor volatilidad en el tipo de cambio.

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Aunque el tipo de cambio FIX sirve como referencia oficial, el precio que ofrecen bancos y casas de cambio suele variar durante el día debido a las condiciones del mercado y a sus propios márgenes de operación. Por ello, quienes planean comprar o vender dólares deben comparar cotizaciones antes de realizar una transacción.

De momento, el peso mexicano continúa operando dentro de un rango relativamente estable cercano a las 17.4 unidades por dólar, mientras los inversionistas permanecen atentos a la evolución del Dow Jones y a las señales que envíe la economía estadounidense durante la sesión de este martes.

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