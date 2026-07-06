Checo Pérez agradece a la Selección Mexicana por haber unido al país durante el Mundial 2026: “Sin chairos, ni fifís”

(Instagram)

El piloto mexicano Checo Pérez reaccionó al desempeño de la Selección Mexicana tras su eliminación en el Mundial 2026, sumándose a las voces que reconocieron el esfuerzo y la unión que generó el equipo nacional.

A través de un mensaje en redes sociales, Pérez compartió su sentir sobre el ambiente que dejó la participación del Tri.

Checo Pérez agradece a la Selección por unir a México

En un extenso video subido a Instagram, Checo Pérez reconoció el impacto emocional de la derrota pero se enfocó en el ambiente de unidad que generó la selección. “Sé que todos estamos muy tristes. Es un día muy, muy triste para todos, para todos como país”, dijo el piloto.

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Sin embargo, expresó su gratitud: “Quiero darle las gracias a esta selección que de verdad nos hicieron unirnos, eh, a mi país por haber hecho esta fiesta como la hicieron. Es un orgullo para mí como mexicano ver cómo otros países se expresan de México, de lo increíble que fue”.

El piloto mexicano sueña con ver a México en el Mundial 2026 (Sergio Pérez )

Checo resaltó cómo el futbol logró borrar divisiones sociales:

“Creo que teníamos muchísimos años sin estar todos unidos, sin chairos, sin fifís, sin nada de esas tonterías que solo nos separan”.

Concluyó su mensaje con un deseo: “Espero que a partir de hoy seamos ese México unido que tanto necesitamos y que hemos demostrado que unidos nadie puede con nosotros. Muchas gracias, selección. Estoy seguro que vendrán mejores momentos para todos. Fuerte abrazo”.

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El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez aparece en un video selfie grabado al aire libre, con un fondo de árboles. Se dirige a la cámara para agradecer a la Selección Mexicana de fútbol por la unidad generada durante el Mundial. En su mensaje, Pérez destaca la cohesión nacional 'sin chairos, sin fifís'. Los cinco fotogramas muestran al deportista con una camiseta clara, variando sus expresiones faciales de serias a sonrientes. Este video es un mensaje directo a la ciudadanía.

Mensaje de Checo Pérez previo al partido ante Inglaterra

Antes del duelo clave contra Inglaterra, Checo Pérez mostró su respaldo a la Selección Mexicana al portar la camiseta del Tri en territorio británico.

El piloto compartió imágenes en redes sociales luciendo los colores nacionales, calentando el ambiente previo al partido. Su gesto fue bien recibido por los aficionados, quienes interpretaron el acto como una señal de orgullo y apoyo desde el mundo del automovilismo hacia el futbol mexicano.

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CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- Entre lágrimas y abrazos, aficionados mexicanos asimilan la eliminación de la Selección Mexicana y el fin del sueño de conquistar la Copa del Mundo. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

Comentarios y reacciones al mensaje de Checo

La publicación de Checo Pérez generó múltiples comentarios de agradecimiento y empatía entre los usuarios. Frases como “¡Lo dieron todo!”, “No sabía qué ser FIFA me iba a doler tanto” y “Gracias Checo, este video fue como un abrazo en mi tristeza futbolística” reflejaron el sentir de la afición.

Otros destacaron el valor del mensaje y el ejemplo de unión: “Todos estamos muy tristes, pero si algo hemos aprendido es a nunca rendirnos y a seguir luchando. Si nos quedamos con lo bonito que nos dejó este mundial”.

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