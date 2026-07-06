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Los cinco minutos que le costaron el Mundial a México, según Erik Lira

El mediocampista de Cruz Azul fue uno de los jugadores más destacados del equipo de Javier Aguirre

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Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)
Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)

La Selección Mexicana perdió el control del partido Inglaterra en un lapso de cinco minutos, periodo en el que la desconcentración permitió que el marcador se definiera en contra según declaraciones de Erik Lira, quien reconoció que el equipo no mantuvo el nivel necesario durante esos minutos, lo que resultó determinante para el resultado final.

A pesar de la derrota 3 goles a 2, el mediocampista de Cruz Azul resaltó el orgullo de formar parte del equipo nacional y portar la playera mexicana. En conferencia de prensa con los medios de comunicación, Lira consideró que, aunque fue una noche difícil para la selección, el grupo sostuvo el compromiso de representar al país con honor y entrega.

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“Teníamos que hacer el partido perfecto y no lo hicimos, fueron cinco minutos en que nos desconcentramos y eso nos costó muy caro.Fue una noche complicada, pero hoy me llena de orgullo ser mexicano, pertenecer a esta selección y portar esta playera. Perdimos con mucho honor”, subrayó Lira.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Jude Bellingham in action with Mexico's Erik Lira REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Jude Bellingham in action with Mexico's Erik Lira REUTERS/Raquel Cunha

Bellingham lo reconoció en la zona mixta: “Erik Lira es increíble, corre mucho”

El paso de México por el Estadio Azteca cerró con elogios inesperados: Jude Bellingham, figura inglesa y autor de dos goles, dedicó palabras de admiración a uno de los jugadores rivales antes de dejar el recinto. En la zona mixta, el centrocampista inglés no dudó ante la prensa: “(Erik Lira) es increíble, corre mucho”, sentenció.

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El encuentro, aunque finalizó con derrota para el Tricolor, dejó sensaciones positivas por la intensidad y el rendimiento colectivo del equipo. Bellingham insistió en que “increíbles, son increíbles”, refiriéndose al desempeño del conjunto tricolor, y puntualizó su reconocimiento en el mediocampo: “Ese medio centro corre mucho, muy fuerte”, apuntó sobre Erik Lira.

Lira busca salir a Europa. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)
Lira busca salir a Europa. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Los números de Erik Lira ante Inglaterra

El rendimiento del mediocampista mexicano no pasó desapercibido. Durante el partido, Erik Lira alcanzó 84 toques de balón y realizó 5 recuperaciones, cifras que reflejan su participación constante en ambas fases del juego. Su despliegue físico y capacidad de recuperación lo convirtieron en una de las piezas más activas del equipo nacional.

Pese al resultado adverso, la actuación de Lira fue calificada como “un partido para el recuerdo”. Su presencia en el centro del campo se consolidó frente a una de las selecciones más exigentes del panorama internacional, lo que le valió el reconocimiento de figuras rivales.

Las redes explotan con Erik Lira y Europa ya lo tiene en el radar

Por otra parte, las redes sociales exploraron por la actuación de Erik, quien de acuerdo con distintos reportes está bajo la mirada de varios clubes europeos tras su participación en la Copa del Mundo 2026. El seguimiento más avanzado proviene de la AS Roma, equipo que ha colocado a Lira en su radar como posible refuerzo para la siguiente temporada. Aunque el club italiano reconoce el interés, fuentes cercanas insisten en que no existe una negociación formal ni una oferta concreta hasta el momento.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Erik Lira reacts REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Erik Lira reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Otros equipos de Europa también han puesto atención en el desempeño de Erik. El Napoli, también de la Serie A, solicitó información sobre su situación contractual, mientras que en España el Girona FC recibió reportes positivos sobre el jugador, aunque sin concretar propuestas. De acuerdo con distintas fuentes, en Inglaterra, clubes como el Brentford y el Bournemouth enviaron visores para analizar sus cualidades, pero han decidido esperar a que termine el Mundial antes de tomar una decisión.

Jude Bellingham habló sobre la afición mexicana en el Estadio Azteca y la actuación del mediocampista Erik Lira. (X/Yuri CORTEZ / AFP)
Jude Bellingham habló sobre la afición mexicana en el Estadio Azteca y la actuación del mediocampista Erik Lira. (X/Yuri CORTEZ / AFP)

Además, el interés se extiende a Países Bajos, Francia y Alemania, donde el AZ Alkmaar, el Lens y el RB Leipzig han mostrado disposición para explorar la posibilidad de un fichaje.

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