Cuauhtémoc Blanco se defiende: niega agresión y culpa a manifestantes por ‘hostigamiento’ antes del México-Inglaterra

El legislador de Morena difunde hoy 6 de julio un comunicado en el que afirma que su prioridad fue resguardar a su familia y salir del bloqueo cerca de la ENAH rumbo al México-Inglaterra del Mundial 2026. (Infobae-Itzallana)

El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, emitió este 6 de julio un comunicado público en el que negó haber agredido a ninguna persona durante el altercado registrado el día anterior en Periférico Sur, a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), mientras se trasladaba al partido de octavos de final entre México e Inglaterra del Mundial 2026.

“En ningún momento agredí a persona alguna. Mi única prioridad fue proteger a mi familia y salir del lugar de forma segura”, señaló Blanco en el comunicado dirigido a la opinión pública.

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El incidente ocurrió durante una manifestación convocada por la Asamblea Antimundialista y habitantes del pueblo de Santa Úrsula Coapa, quienes mantenían un bloqueo sobre Periférico Sur. Según videos difundidos en redes sociales por la colectiva Sueña Dignidad, manifestantes identificaron al exfutbolista y diputado, rodearon su camioneta y realizaron pintas con aerosol sobre la carrocería.

En las imágenes de la colectiva Sueña Dignidad, manifestantes increparon y pintaron consignas en un vehículo que conducía Cuauhtémoc Blanco. Crédito: Facebook/Sueña Dignidad

La versión de Blanco: hostigamiento y agresión a su esposa

En su posicionamiento, Blanco describió los hechos como un acto de “hostigamiento y violencia” que, según él, dejó de ser una manifestación pacífica. Indicó que la camioneta en la que viajaban su esposa, sus hijos y otros familiares fue rodeada, bloqueada y golpeada por varias personas.

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El legislador agregó que, mientras su esposa grababa lo que ocurría con su celular, una persona habría golpeado el dispositivo contra el cristal del vehículo, lo que calificó como una agresión directa.

“Cualquier padre de familia habría actuado de la misma manera ante una situación que comprometía la seguridad de sus seres queridos”, afirmó en el texto.

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El diputado y exjugador fue increpado por inconformes en medio de una manifestación cerca de la ENAH. Crédito: Facebook/Sueña Dignidad

Las acusaciones de los manifestantes

La colectiva Sueña Dignidad denunció en redes sociales que Blanco habría intentado embestir con el vehículo a participantes de la protesta denominada “Gol gana contra la FIFA”. No obstante, en las imágenes difundidas no se alcanza a confirmar de forma independiente dicha acción.

Entre las consignas que los manifestantes dirigieron al diputado figuraron señalamientos por el asesinato del activista Samir Flores, opositor a la termoeléctrica de Huexca, ocurrido el 20 de febrero de 2019, durante el mandato de Blanco como gobernador de Morelos. Ninguna autoridad ha vinculado oficialmente a Blanco con ese caso.

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El comunicado y el contexto del Mundial

Blanco concluyó su posicionamiento con un llamado al diálogo y la legalidad, y lamentó que un evento deportivo “concebido para la convivencia y el disfrute de las familias mexicanas” hubiera sido escenario de lo que describió como actos de violencia e intimidación.

Los hechos se enmarcan en las protestas que la Asamblea Antimundialista ha sostenido durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano, con bloqueos y manifestaciones en puntos cercanos a los estadios sede.

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