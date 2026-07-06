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Esposa de Julián Quiñones le dedica emotivo mensaje tras eliminación de México en el Mundial 2026: “En tu barco siempre”

La Selección Mexcana se enfrentó contra Inglaterra en octavos de final

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Primer plano de un hombre y una mujer tomándose una selfie con un teléfono móvil; el hombre besa la mejilla de la mujer.
Foto de Julián Quiñones junto con su esposa, Ana Gabriela (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 dejó mensajes de apoyo y reconocimiento para los jugadores, pero uno de los gestos más comentados fue el de la esposa de Julián Quiñones.

Ana Gabriela, quien ha acompañado a Quiñones en cada etapa de su carrera, compartió un mensaje en redes sociales tras la derrota frente a Inglaterra, generando reacciones entre los seguidores del delantero.

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¿Qué le dijo Ana Gabriela a Quiñones?

En la publicación, Ana Gabriela escribió:

“A toda una nación nos diste alegría, esperanza, un mundial lleno de emoción, de gritos, festejos y una felicidad que no se compara”.

Los mexicanos Julián Quiñones y Guillermo Martínez celebran tras el partido la clasificación de México para los octavos de final del Mundial. REUTERS/Eloisa Sánchez
Los mexicanos Julián Quiñones y Guillermo Martínez celebran tras el partido la clasificación de México para los octavos de final del Mundial. REUTERS/Eloisa Sánchez

Además, subrayó el esfuerzo de su esposo:

“Gracias por darlo todo 16”, acompañado de un corazón.

El mensaje incluyó una frase dirigida a Quiñones:

“Nunca dejes de soñar, porque tus esfuerzos valieron la pena para millones de personas”.

Ana Gabriela cerró su publicación con un mensaje de aliento: “México te ama” y reiteró: “En tu barco siempre, en las buenas y en las malas. En las batallas y en los triunfos. Siempre juntos”.

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esposa quiñones -México- 6 julio
(Instagram)

¿Quién es Ana Gabriela, esposa de Julián Quiñones?

Ana Gabriela Quiñones Amato es originaria de México y se dedica a la creación de contenido en redes sociales, principalmente sobre vida fitness, fotografía y moda.

Ha mantenido su perfil discreto, aunque su cuenta de Instagram supera los 200 mil seguidores. La pareja se conoció en 2020, cuando Quiñones jugaba para Tigres de la UANL en la Liga MX.

Dos años después, el delantero le propuso matrimonio y se casaron en diciembre de 2022.

El colombiano naturalizado compartió el momento a través de redes sociales
Julián Quiñones se convirtió en padre por primera vez junto a su esposa Ana Gabriela Foto: IG @anagabrielaef

En 2023, tuvieron a su primera hija en común, Alana. Ana Gabriela también tiene un hijo de una relación anterior, mientras que Quiñones es padre de otra niña, Brianna, quien vive en Colombia.

México vs Inglaterra: el partido que marcó el adiós

La Selección Mexicana enfrentó a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

El duelo terminó con la derrota de México 3-2, lo que significó la eliminación del equipo. Julián Quiñones fue uno de los jugadores más destacados del torneo, sumando goles clave desde el partido inaugural ante Sudáfrica y en la fase de grupos frente a República Checa y Corea del Sur.

Raúl Jiménez (izquierda), festeja con Julián Quiñones, su compañero de la selección de México, luego de marcar ante Ecuador, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)
Raúl Jiménez (izquierda), festeja con Julián Quiñones, su compañero de la selección de México, luego de marcar ante Ecuador, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)

En el duelo contra Inglaterra, Quiñones buscó ampliar su cuota goleadora y acercarse al récord histórico de anotadores mexicanos en mundiales, marca que comparten Luis Hernández y Javier Hernández con cuatro tantos cada uno.

La eliminación provocó diversas reacciones, incluidas las de figuras públicas y familiares, como el mensaje difundido por Ana Gabriela para su esposo.

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