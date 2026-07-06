Tala Rangel agradece a la afición mexicana por su incodicional apoyo durante el Mundial 2026: “Enorme bendición”

Rangel habría llamado la atención en Europa por su gran momento futbolístico. REUTERS/Aris Martinez

El portero mexicano Raúl ‘Tala’ Rangel utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento a la afición nacional tras la eliminación del Tri en el Mundial 2026.

Su publicación, difundida después del partido contra Inglaterra, generó reacciones entre los seguidores y reflejó el sentir de varios integrantes del equipo.

El mensaje de Tala Rangel en Instagram

Tras finalizar la participación de México en la Copa del Mundo, Tala Rangel compartió una foto en la que aparece dentro del área, sosteniendo el balón y con la cabeza baja.

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En la imagen, el guardameta escribió: “Gracias afición por este gran apoyo, pero sobre todo gracias Dios por esta enorme bendición”.

El mensaje incluyó un emoji de manos en oración y fue interpretado como una muestra de humildad y gratitud luego del esfuerzo mostrado en la cancha.

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(Instagram)

México vs Inglaterra: así fue el partido decisivo

El equipo mexicano quedó eliminado en octavos de final tras caer 3-2 ante Inglaterra. Rangel defendió la portería nacional en un encuentro que se caracterizó por la intensidad y las emociones hasta los últimos minutos.

Durante el Mundial, el guardameta fue pieza clave y siguió los consejos de Guillermo Ochoa, quien lo orientó antes de su debut, según contó el propio Rangel en días previos al duelo.

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El portero de Guadalajara, Raúl "Tala" Rangel, detiene un tiro penal a Uros Djurdjevic de Monterrey. Estadio BBVA, Monterrey, México. 21 de marzo de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Los festejos en el Ángel durante el Mundial 2026

Durante el Mundial 2026, cada victoria de la Selección Mexicana desató celebraciones multitudinarias en el Ángel de la Independencia, un punto tradicional para los festejos deportivos en la Ciudad de México.

Según datos recopilados por Infobae México, el fenómeno social y deportivo alcanzó niveles históricos, con cifras que superaron los registros de ediciones anteriores.

Las aglomeraciones en el Ángel comenzaron desde el primer partido, cuando miles de aficionados se congregaron para celebrar el desempeño del equipo.

El arquero de Chivas apunta para ser el titular del equipo de Javier Aguirre. (IG Raúl Rangel)

Conforme México avanzó en el torneo, la afluencia de personas aumentó, llegando a más de un millón de asistentes en los momentos de mayor euforia.

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La explanada y las calles aledañas se saturaron con banderas, camisetas verdes y cánticos, mientras la atmósfera festiva se extendía por varias horas tras cada encuentro.

La capacidad oficial del Ángel y sus inmediaciones es limitada, pero la presencia de la afición rebasó cualquier cálculo previo.

Tras la trágica muerte de 4 personas tras los festejos del México vs Ecuador, las autoridades reportaron operativos de seguridad reforzados, con cierres viales y vigilancia especial para garantizar la integridad de los asistentes en el próximo partido.

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CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- Toma aeréa en el Ángel de la Independencia en donde miles de capitalinos observan el partido entre México e Inglaterra en las pantallas instaladas sobre Paseo de la Reforma. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El impacto de estas reuniones no solo se reflejó en la Ciudad de México. En otras ciudades del país, miles de personas replicaron los festejos en plazas principales, reforzando el sentido de comunidad y pertenencia que genera el futbol.

El Mundial 2026 dejó postales de unidad nacional y entusiasmo desbordado, con el Ángel de la Independencia como epicentro de la alegría tricolor.