México

México buscará más petróleo en Cantarell con tecnología de Petrobras, revela Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el objetivo para el año 2030 es mantener la producción en 1.8 millones de barrilles de petróleo por día

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Mujer en podio con micrófono, emblema de México, bomba de extracción de petróleo, logos de Petrobras y Pemex, composición en acuarela.
Claudia Sheinbaum expone en un atril con el emblema de México, mientras el sector petrolero se ilustra con un bombeador y los logos de Pemex y Petrobras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que el país planea intensificar la exploración de petróleo en el yacimiento de Cantarell utilizando técnicas avanzadas desarrolladas por Petrobras.

Sheinbaum explicó que la meta es mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios, destinados íntegramente a refinerías nacionales.

Destacó que Petrobras ha perfeccionado métodos de exploración en aguas profundas, lo que permitirá buscar nuevas reservas en zonas más profundas de Cantarell. Además, subrayó la importancia de fortalecer a Pemex y la transición energética hacia fuentes renovables antes de 2030.

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