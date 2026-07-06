México buscará más petróleo en Cantarell con tecnología de Petrobras, revela Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que el país planea intensificar la exploración de petróleo en el yacimiento de Cantarell utilizando técnicas avanzadas desarrolladas por Petrobras.
Sheinbaum explicó que la meta es mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios, destinados íntegramente a refinerías nacionales.
Destacó que Petrobras ha perfeccionado métodos de exploración en aguas profundas, lo que permitirá buscar nuevas reservas en zonas más profundas de Cantarell. Además, subrayó la importancia de fortalecer a Pemex y la transición energética hacia fuentes renovables antes de 2030.
PUBLICIDAD
iInformación en proceso...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 06 de julio: la gente de Neza es “muy cariñosa”, la mandataria sobre su visita al Edomex en el partido México vs Inglaterra
La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia
Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 6 de julio
La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior
Pagos Pensión Mujeres Bienestar 2026: estas beneficiarias reciben su dinero hoy 6 de julio
Los depósitos se realizarán de manera ordenada y directa a través de la tarjeta del Bienestar
Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026: calendario OFICIAL de pagos del bimestre julio-agosto
La Secretaría del Bienestar confirmó este lunes las fechas exactas de pago para la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores de julio y agosto de 2026
La ayuda a Venezuela continúa: Topos México solicita personas voluntarias para empaquetar viveres
La organización rescatista abre dos sedes en Iztapalapa y Benito Juárez para ordenar donativos y agilizar el envío de enseres después del terremoto del 24 de junio
MÁS NOTICIAS