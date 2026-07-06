MasterChef México 2026: quién fue el octavo eliminado oficial de la cocina más famosa

(Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

El domingo 5 de julio, MasterChef México 2026 vivió una de sus noches más intensas. Seis cocineros —Carmen, Lancer, Jazmín, Luis, Claudia y Diego— se jugaron su permanencia en la cocina más famosa del país con un reto que los chefs definieron como un platillo que “apapache el corazón”.

El público salva a Jazmín antes del reto final

Antes de que los fogones se encendieran para la prueba decisiva, el voto del público ya había definido un destino: Jazmín recibió el mayor respaldo de la audiencia, subió al balcón de la salvación y se libró de cocinar bajo presión. Con ese resultado, mantiene vivas sus posibilidades de alzarse con el trofeo y los 2,000,000 de pesos que definen al ganador de esta edición.

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Una noche de recompensas en el balcón

El resto de la emisión fue una muestra del nivel que han alcanzado los participantes que siguen en pie. Quienes lograron convencer a Téllez, Herrera y Cadena durante la noche recibieron su recompensa: los chefs les retiraron el Delantal Negro y los enviaron al balcón, confirmando que su lugar en la cocina está, por ahora, asegurado.

(Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

Diego sale por un pescado mal limpio

Los cinco restantes presentaron sus platillos ante los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena. Fue Herrera quien, al probar el plato de Diego, encontró dos espinas. El pescado no estaba limpio, y ese grave error técnico no tuvo defensa posible ante la máxima autoridad culinaria de la noche.

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Diego se convierte así en el octavo eliminado oficial de MasterChef México 2026. Su salida deja a cinco cocineros en la disputa por el título de mejor chef amateur del país.

“Solamente son detalles, avanza la competencia se van quedando los mejores. Claudia, tu emplatado deja mucho que desear. Diego... dos espinas, vamos subiendo las exigencias, sabores... bien. Quien abandona la cocina MasterChef 24/7 es... Diego”, expresó el chef Poncho Cadena.

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“A estas alturas con competidores ya a un altísimo nivel, todo es importante, es imperdonable”, le explicó el chef.

Por su parte, Diego expresó lo siguiente en una entrevista al abandonar la competencia culinaria.

Dos espinas en el plato fueron suficientes para que los chefs tomaran la decisión más difícil de la noche y enviaran a Diego a casa en la emisión del domingo 5 de julio. (Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

“Cambió muchísimo (mi visión de la cocina). Yo antes pensaba cocinar era poner un bistec en el sartén y hacerte una ensaladita de jitomate y lechuga”, señaló. “Y no, aquí te vienes a dar cuenta de todo lo que es un emplatado, de todas las texturas en los platillos, de todos los distintos tipos de proteínas”, aseguró el exparticipante.

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“La cocina es todo un mundo, me di cuenta que los chefs que nos dan clases... son gente que les apasiona, es muy bonito (...) Estoy muy feliz de haber estado aquí”, se despidió Diego.

Participantes que continúan en la competencia de MasterChef México 24/7

Ellos son los 16 participantes que hasta el momento continúan en la competencia de MasterChef México 24/7 hasta el momento:

Michelle Malacara

Luis Alfonso Ramos

Emmanuel Chiang

Carmen Fuentes

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Camila Souza

Ángel Villamar Carrillo, “Antrax”

Daniela Parra

Ixdit Vega

Claudia Ruíz

Julio Vázquez

Bruno Bautista, “Lancer”

María del Carmen Ramos

Alberto Palomino, “Ramahá”

Nora