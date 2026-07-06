México

Este es el proyecto de 11 mil mdp que promete terminar con las inundaciones en el Oriente del Valle de México

El proyecto registra un avance del 90% y quedará concluido en los próximos 15 días; el director general de la Conagua explicó que las obras ya permiten desalojar el agua con mayor rapidez

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Collage con Claudia Sheinbaum en un estrado, una calle inundada con coche y personas en chalecos naranjas, y una obra de drenaje con tubos grandes.
Claudia Sheinbaum detalla las obras de Conagua para mitigar inundaciones en la zona oriente de CDMX, en un collage que también muestra calles anegadas y personal de emergencia trabajando en la infraestructura hídrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno del Estado de México y el Gobierno de la Ciudad de México, avanza en un ambicioso proyecto de infraestructura hidráulica para enfrentar uno de los problemas más recurrentes de la región: las inundaciones en el Oriente del Valle de México.

Durante la conferencia matutina de este lunes 6 de julio, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que el plan integral registra un avance del 90% y estará completamente terminado en aproximadamente 15 días, mientras que las obras para Chalco y Valle de Chalco concluirán durante el mes de octubre.

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¿En qué consiste el proyecto de 11 mil 200 millones de pesos?

El titular de la Conagua explicó que el proyecto contempla seis obras estratégicas que permitirán aumentar la capacidad para conducir y desalojar el agua de lluvia, reduciendo el riesgo de inundaciones en una de las zonas metropolitanas más vulnerables del país.

La inversión total asciende a 11 mil 200 millones de pesos, recursos destinados a infraestructura hidráulica que beneficiará principalmente a municipios del Estado de México, así como a alcaldías del oriente de la Ciudad de México.

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Entre las principales obras destacan:

  • Ampliación de la Laguna El Salado, cuya capacidad de retención pasó de 300 mil a 1.4 millones de metros cúbicos. Esta obra ya fue concluida por el Gobierno de la Ciudad de México.
  • Colector Teotongo, diseñado para incrementar la capacidad de desalojo en 4 mil litros por segundo, captando principalmente las aguas provenientes de la Sierra de Santa Catarina.
  • Colector Pinos, que registra un avance del 88% y estará concluido en aproximadamente dos semanas.
  • Colector Carmelo Pérez, una obra que permaneció inconclusa durante casi una década y que finalmente fue terminada.
  • Cárcamo de bombeo Xochiaca, considerado una de las piezas centrales del proyecto, con capacidad para incrementar el desalojo de agua en 16 mil litros por segundo.
  • Las obras complementarias en Laguna de Churubusco, que presentan un avance del 85%.

De acuerdo con Morales López, todas estas acciones conforman un sistema integral que permitirá mejorar significativamente la respuesta ante lluvias intensas.

Las obras ya muestran resultados durante la temporada de lluvias

El director de la Conagua aseguró que las obras que ya se encuentran operando han permitido que el agua acumulada durante las recientes lluvias se desaloje mucho más rápido que en años anteriores.

Como ejemplo, explicó que durante las precipitaciones registradas recientemente en Ciudad Nezahualcóyotl, el agua logró retirarse en aproximadamente una hora y media, cuando anteriormente el tiempo de permanencia era considerablemente mayor.

Además, destacó que el colector Teotongo, la Laguna El Salado y el colector Carmelo Pérez ya operan de manera permanente y forman parte de la estrategia que busca reducir las afectaciones provocadas por las lluvias.

Según explicó, cuando el cárcamo de Xochiaca entre completamente en funcionamiento aumentará la capacidad de desalojo en 16 mil litros por segundo, mientras que la conclusión del colector Pinos permitirá completar el sistema principal.

Chalco y Valle de Chalco también tendrán una solución permanente

Durante la presentación también se informó sobre el avance de una obra independiente instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las constantes inundaciones en Chalco y Valle de Chalco.

Se trata de un nuevo colector construido mediante la técnica de microtuneleo, un método que reduce las afectaciones al tránsito vehicular al evitar excavaciones abiertas de gran tamaño.

Actualmente ya se han construido 3 kilómetros de infraestructura y únicamente restan 500 metros para concluir el proyecto.

Las autoridades estiman que esta obra estará terminada durante el mes de octubre, momento en el que será posible retirar los equipos provisionales de bombeo instalados en la zona, incluido el cárcamo cercano a una tienda Coppel, ya que el sistema funcionará completamente por gravedad.

De acuerdo con Morales López, incluso antes de concluirse, esta infraestructura ya ha contribuido a evitar nuevas inundaciones en colonias como Jacalones y Culturas, ubicadas entre Chalco y Valle de Chalco.

¿Desaparecerán por completo las inundaciones? Esto respondió la Conagua

Durante la conferencia, un reportero cuestionó si, una vez concluidas las obras, dejarán de presentarse episodios de inundación como los registrados recientemente en Calzada Ignacio Zaragoza, la carretera hacia Texcoco y Ciudad Nezahualcóyotl.

En respuesta, Efraín Morales López aclaró que el objetivo principal del proyecto es mitigar los riesgos de inundación, no eliminar por completo la posibilidad de afectaciones cuando ocurran lluvias extraordinarias.

Explicó que, frente a fenómenos meteorológicos de gran intensidad, el sistema permitirá que el agua sea desalojada mucho más rápido, reduciendo el tiempo que permanecen anegadas calles, avenidas y colonias.

Asimismo, señaló que una vez concluidas las seis obras principales será necesario desarrollar obras complementarias de drenaje en algunas colonias donde existen hundimientos diferenciales que afectan el funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

Estas acciones se realizarán en coordinación con los municipios del Estado de México, como parte del Plan Integral para la Zona Oriente, estrategia que contempla alrededor de 110 obras de infraestructura durante este año y que continuará desarrollándose en los próximos ejercicios presupuestales.

Con este proyecto de 11 mil 200 millones de pesos, el Gobierno de México apuesta por fortalecer la infraestructura hidráulica del Oriente del Valle de México, una región históricamente afectada por inundaciones que, año con año, generan pérdidas económicas, problemas de movilidad y afectaciones para miles de familias.

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