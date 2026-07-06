Pagos Pensión Mujeres Bienestar 2026: estas beneficiarias reciben su dinero hoy 6 de julio

A partir de este lunes 6 de julio se inició la entrega de los depósitos correspondientes a la Pensión Mujeres Bienestar del bimestre julio-agosto (Secretaría del Bienestar)

A partir de este lunes 6 de julio se inició la entrega de los depósitos correspondientes a la Pensión Mujeres Bienestar del bimestre julio-agosto. A continuación se indica qué beneficiarias reciben el pago.

Durante la “Mañanera del Pueblo” Leticia Ramírez dio a conocer el calendario oficial de pagos, el cual se organiza de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

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La iniciativa se encuentra habilitada en todo el territorio nacional y está orientada a mujeres con edades comprendidas entre 60 y 64 años. En este 2026, cada beneficiaria recibe un apoyo económico de 3,100 pesos entregado de manera directa sin intermediarios mediante la tarjeta del Bienestar.

Una mujer mexicana de mediana edad sonríe cálidamente en una concurrida acera de la Ciudad de México, con puestos de comida y transeúntes al fondo, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué beneficiarias cobran la Pensión Mujeres Bienestar hoy 6 de julio?

Este lunes 6 de julio, las primeras beneficiarias que ya podrán cobrar su dinero son aquellas cuyo primer apellido inicia con la letra A.

Calendario de pagos Pensión Mujeres Bienestar

Letra A : lunes 6 de julio

Letra B: martes 7 de julio

Letra C: miércoles 8 de julio

Letra C (Sembrando Vida): jueves 9 de julio

Letras D, E, F: viernes 10 de julio

Letra G: lunes 13 de julio

Letra G: martes 14 de julio

Letras H, I, J, K: miércoles 15 de julio

Letra L: jueves 16 de julio

Letra M: viernes 17 de julio

Letra M: lunes 20 de julio

Letras N, Ñ, O: martes 21 de julio

Letras P, Q: miércoles 22 de julio

Letra R: jueves 23 de julio

Letra R: viernes 24 de julio

Letra S: lunes 27 de julio

Letras T, U, V: martes 28 de julio

Letras W, X, Y, Z: miércoles 29 de julio

Como cada periodo de pagos, los recursos se entregarán de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)

Formas de comprobar si ya me llegó la pensión

Cabe señalar que la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a las beneficiarias la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.

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También existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.

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Consultar el saldo y movimientos a través de la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store para dispositivos Android o iOS. Revisar el saldo directamente en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, insertando la tarjeta y siguiendo las instrucciones del sistema. Consultar el calendario oficial de pagos, donde se indica el día exacto en que se realiza el depósito de la pensión.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez, titular de la misma.

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