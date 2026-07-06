Pagos Pensión Mujeres Bienestar 2026: estas beneficiarias reciben su dinero hoy 6 de julio

A partir de este lunes 6 de julio se inició la entrega de los depósitos correspondientes a la Pensión Mujeres Bienestar del bimestre julio-agosto. A continuación se indica qué beneficiarias reciben el pago.
Durante la “Mañanera del Pueblo” Leticia Ramírez dio a conocer el calendario oficial de pagos, el cual se organiza de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.
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La iniciativa se encuentra habilitada en todo el territorio nacional y está orientada a mujeres con edades comprendidas entre 60 y 64 años. En este 2026, cada beneficiaria recibe un apoyo económico de 3,100 pesos entregado de manera directa sin intermediarios mediante la tarjeta del Bienestar.
¿Qué beneficiarias cobran la Pensión Mujeres Bienestar hoy 6 de julio?
Este lunes 6 de julio, las primeras beneficiarias que ya podrán cobrar su dinero son aquellas cuyo primer apellido inicia con la letra A.
Calendario de pagos Pensión Mujeres Bienestar
- Letra A: lunes 6 de julio
- Letra B: martes 7 de julio
- Letra C: miércoles 8 de julio
- Letra C (Sembrando Vida): jueves 9 de julio
- Letras D, E, F: viernes 10 de julio
- Letra G: lunes 13 de julio
- Letra G: martes 14 de julio
- Letras H, I, J, K: miércoles 15 de julio
- Letra L: jueves 16 de julio
- Letra M: viernes 17 de julio
- Letra M: lunes 20 de julio
- Letras N, Ñ, O: martes 21 de julio
- Letras P, Q: miércoles 22 de julio
- Letra R: jueves 23 de julio
- Letra R: viernes 24 de julio
- Letra S: lunes 27 de julio
- Letras T, U, V: martes 28 de julio
- Letras W, X, Y, Z: miércoles 29 de julio
Formas de comprobar si ya me llegó la pensión
Cabe señalar que la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a las beneficiarias la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.
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También existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.
- Consultar el saldo y movimientos a través de la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store para dispositivos Android o iOS.
- Revisar el saldo directamente en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, insertando la tarjeta y siguiendo las instrucciones del sistema.
- Consultar el calendario oficial de pagos, donde se indica el día exacto en que se realiza el depósito de la pensión.
Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez, titular de la misma.
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