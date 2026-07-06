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Sheinbaum recibe al fundador de Nubank, el banco invertirá 4.200 millones de dólares en México

El director ejecutivo y fundador David Vélez Osorno expuso a la mandataria la proyección de capital de la institución en el país

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El director ejecutivo y fundador David Vélez Osorno expuso a la mandataria la proyección de capital de la institución
La presidenta informó de la reunión con el banquero en sus redes sociales. Crédito: X/@Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, en Palacio Nacional. El banquero le informó de una inversión estimada de 4 mil 200 millones de dólares para México en el periodo 2026–2030.

Sheinbaum publicó el encuentro este 6 de julio en su cuenta de X, donde señaló que al director ejecutivo de Nubank acudió con su equipo y le presentó la proyección de recursos para los próximos años.

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En sus redes sociales, David Vélez escribió: “ Muchas gracias por recibirnos, Presidenta. Tenemos grandes planos para Mexico en @nubank!”

David Vélez es un empresario colombiano, conocido por ser el fundador y director general de Nubank, uno de los bancos digitales más grandes de América Latina. Nubank se fundó en 2013 en São Paulo, Brasil, y se especializa en servicios financieros digitales.

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La empresa opera sin sucursales físicas y sus productos principales son tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y préstamos personales, todo gestionado desde una aplicación móvil, el banco se distinguió por eliminar comisiones y ofrecer atención al cliente completamente digital.

En 2021, Nubank debutó en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo NU y alcanzó una valuación de más de 40 mil millones de dólares en su salida a bolsa.

Sheinbaum se ha reunido con otros banqueros recientemente

Claudia Sheinbaum recibió a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum recibió a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió el pasado 9 de junio en Palacio Nacional a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, y aseguró que en la reunión abordaron perspectivas económicas para el país. La mandataria informó del encuentro en sus redes sociales.

Sheinbaum detalló los temas tratados: “Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica”, según su publicación.

Dimon encabeza J.P. Morgan Chase & Co. como presidente del consejo de administración y director ejecutivo, con activos valuados 3.2 billones de dólares y presencia en todos los mercados del mundo. La institución se ubica en el primer puesto del sector en banca de inversión, gestión de activos, procesamiento de transacciones financieras, banca comercial y servicios para consumidores y pequeñas empresas.

El Bank of America rebaja a Nubank a underperform y recorta su precio objetivo a USD 10

Bank of America rebajó la calificación de Nubank a underperform y bajó su precio objetivo de USD 16 a USD 10 tras la salida del CFO Guilherme Lago. REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo
Bank of America rebajó la calificación de Nubank a underperform y bajó su precio objetivo de USD 16 a USD 10 tras la salida del CFO Guilherme Lago. REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo

Bank of America rebajó la calificación de Nubank a underperform y redujo su precio objetivo de 16 a 10 dólares tras la salida del director financiero Guilherme Lago, una decisión que, según la firma, agrava las dudas sobre la ejecución del neobanco en un momento de presión para el crédito en Brasil y de expansión hacia México, Colombia y Estados Unidos.

La proyección más dura del banco de inversión está en el costo del riesgo: calcula que las provisiones para cubrir posibles impagos subirían 80% hasta los 8 mil 040 millones de dólares en 2026. También prevé una baja en la rentabilidad sobre el patrimonio neto tangible, que pasaría a 26.4% ese mismo año.

Dicha rebaja vino acompañada de un recorte en la valoración de la empresa. Bank of America ajustó su múltiplo objetivo a 13 veces su estimación de beneficio por acción de 2026, fijada en 0.89 dólares, frente a 18 veces en su evaluación anterior.

La firma considera que Nubank ganará más dinero, pero a cambio asumiría una exposición mayor al deterioro crediticio. Su tesis es que los ingresos por intereses crecerán con fuerza en 2026, pero ese avance no compensaría por sí solo el aumento esperado en las reservas para pérdidas.

De acuerdo con BofA Securities, las salidas en la alta dirección ya son “más difíciles de ignorar. Para la firma, ese recambio “incrementa la incertidumbre sobre la ejecución y la solidez del equipo directivo”.

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