Ariadna Montiel se reúne con líder socialista europeo para fortalecer colaboración progresista

Morena estrecha lazos con la izquierda europea; Montiel se reúne con dirigente del PSE.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo un encuentro con Giacomo Filibeck, secretario general del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), con el propósito de fortalecer la colaboración entre los movimientos progresistas de México y Europa, en un contexto marcado por el impulso al diálogo político y la cooperación internacional entre fuerzas de izquierda.

Morena apuesta por la cooperación con los movimientos progresistas de Europa

A través de sus redes sociales, Montiel informó sobre la reunión y destacó que ambas representaciones coincidieron en la necesidad de reforzar los lazos entre las fuerzas progresistas de ambos continentes.

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“Hoy más que nunca, la unidad y el diálogo entre las izquierdas del mundo son fundamentales para seguir construyendo sociedades con justicia, igualdad y bienestar para los pueblos”, escribió la dirigente nacional de Morena al dar a conocer el encuentro.

Morena busca ampliar colaboración internacional con movimientos progresistas de Europa.

La reunión también fue difundida por diversos actores políticos y medios, quienes señalaron que el acercamiento busca impulsar el intercambio de experiencias y fortalecer la cooperación entre organizaciones políticas que comparten una agenda enfocada en la justicia social, la igualdad y el bienestar.

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¿Quién es Giacomo Filibeck, secretario general del Partido de los Socialistas Europeos?

Filibeck ocupa la Secretaría General del Partido de los Socialistas Europeos desde 2023, luego de desempeñarse como secretario general adjunto de la organización.

Su trayectoria política comenzó en organizaciones juveniles y estudiantiles europeas a finales de la década de 1990, donde asumió cargos de liderazgo como presidente de la Convención Juvenil sobre el Futuro de Europa, del Foro Europeo de la Juventud y de las Juventudes Socialistas Europeas entre 2002 y 2009.

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Giacomo Filibeck, el dirigente socialista europeo que busca fortalecer vínculos con México. REUTERS/Remo Casilli

Posteriormente se integró al Departamento Internacional del Partido Democrático de Italia, enfocado en asuntos relacionados con la Unión Europea y la región de Medio Oriente y Norte de África. Más adelante encabezó esa área y también fungió como director de Asuntos Exteriores en el Ministerio de Agricultura italiano.

Además, cuenta con una maestría por INSEAD y forma parte de la Orden de Periodistas de Italia.

México y la Unión Europea mantienen una alianza estratégica en comercio y diálogo político

El encuentro ocurre en un escenario donde México y la Unión Europea mantienen una relación estratégica sustentada en la cooperación política, económica y diplomática.

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Ambas partes comparten mecanismos de diálogo permanente y trabajan bajo el Acuerdo Global Modernizado, que actualiza el tratado comercial firmado entre ambas regiones.

México y la Unión Europea fortalecen alianza estratégica en comercio y diálogo político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, la Unión Europea representa el tercer socio comercial de México y una de las principales fuentes de inversión extranjera, mientras que la agenda bilateral también contempla temas como la transición ecológica, los derechos humanos, la igualdad de género y el fortalecimiento del multilateralismo.

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Contexto de la relación entre México y Europa

La Unión Europea es el tercer socio comercial de México .

El Acuerdo Global Modernizado fortalece la relación económica y política bilateral .

Alemania , España y Francia figuran entre los principales aliados e inversionistas europeos .

Los partidos de izquierda mexicanos mantienen intercambios con organizaciones socialistas y socialdemócratas europeas .

La cooperación también incluye temas como transición ecológica, derechos humanos e igualdad de género.

La relación entre Morena y la izquierda europea gana relevancia

Además de los vínculos institucionales entre México y la Unión Europea, en los últimos años se han fortalecido los contactos entre partidos políticos progresistas de ambas regiones.

La relación entre Morena y la izquierda europea cobra relevancia con nuevos intercambios políticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morena ha sostenido intercambios con diversas organizaciones europeas para compartir experiencias sobre políticas públicas, organización partidista y estrategias de participación ciudadana.

Estos acercamientos forman parte de una dinámica de cooperación entre fuerzas de izquierda que buscan mantener canales de comunicación sobre temas sociales, económicos y democráticos.

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Ariadna Montiel destaca la unidad como eje de la agenda progresista

Tras concluir la reunión, Ariadna Montiel reiteró que el diálogo entre las fuerzas progresistas internacionales resulta fundamental para enfrentar desafíos comunes y promover sociedades más incluyentes.

El encuentro con Giacomo Filibeck se suma a los esfuerzos de Morena por ampliar sus vínculos con organizaciones políticas de Europa, en un momento en que la cooperación internacional, el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas ocupan un lugar relevante dentro de la agenda de los movimientos progresistas de ambos continentes.

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