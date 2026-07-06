Este video documenta una presentación musical en vivo. Se observa a tres hombres en un escenario bajo iluminación azul. Un participante viste una camiseta roja con un emblema, mientras otro toca la guitarra. El evento corresponde a un concierto de Louis Tomlinson en el que, según el contexto, ocurrió un incidente con una petición de abucheos hacia México. El registro visual captura fragmentos de la actuación.

Louis Tomlinson enfrenta llamados de sabotaje a su concierto en Ciudad de México tras un gesto percibido como una falta de respeto hacia la Selección Mexicana durante el partido México vs. Inglaterra en el Mundial 2026.

El incidente ocurre cuando el cantante británico pide a la audiencia que abuchee al equipo mexicano en pleno concierto en Carolina del Norte, lo que provoca que seguidores en México consideren revender o regalar sus boletos para su presentación del 10 de abril del 2027, según videos y reacciones difundidos en redes sociales.

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El gesto que desató la molestia

Durante su presentación en el Spectrum Center de Charlotte, Louis Tomlinson sigue el partido de México contra Inglaterra, donde el equipo europeo anota dos goles en rápida sucesión.

El cantante, identificado con Inglaterra, celebra las anotaciones. Al momento en que México marca un gol, Tomlinson solicita al público que abuchee al equipo mexicano. Este clip circula ampliamente y genera críticas directas: “Louis hermano, ya no eres mexicano”, se lee en publicaciones replicadas por sus seguidoras.

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El irrespetuoso gesto de Louis Tomlinson contra la Selección Mexicana: piden sabotear su concierto en CDMX (RS)

Este gesto se vuelve tendencia justo cuando la herida por la eliminación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue presente. La selección mexicana pierde 3-2 frente a Inglaterra, en un partido donde se juegan dos penales y los goles del equipo europeo caen uno tras otro. Ningún integrante del equipo nacional sale con la cabeza agachada, pero la derrota pesa en la afición.

Fans mexicanos reaccionan en redes y piden boicot

La reacción de las seguidoras mexicanas de Louis Tomlinson es inmediata. Muchas expresan en redes sociales que dejarán de apoyar al cantante y que incluso pondrán a la venta los boletos adquiridos para su concierto en la Ciudad de México. Algunos mensajes incluyen frases como “ya no eres mexicano” y lamentan que el artista haya solicitado abucheos contra la selección en un momento de alta sensibilidad nacional.

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Otras usuarias bromean con regalar los boletos o sabotear el evento, mientras que algunas lo comparan con Liam Gallagher, quien en el pasado también provoca la molestia de la afición mexicana por declaraciones sobre la selección. La viralización del video coincide con la cercanía de la fecha del concierto, lo que intensifica la conversación digital.

Consecuencias para la gira en México

El concierto de Louis Tomlinson en la Ciudad de México está programado para el 10 de abril del 2027 en uno de los estadios más grandes de la capital. A raíz del escándalo, varias personas indican en plataformas de reventa que buscan deshacerse de sus entradas. El tema se posiciona en tendencias bajo frases como “Louis Tomlinson ya no eres mexicano”, y hay cuestionamientos sobre si el cantante volverá a recibir el respaldo del público mexicano.

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Fans y usuarios en redes sociales recuerdan otros episodios similares de desencuentros entre músicos británicos y la afición mexicana, lo que genera especulaciones sobre el futuro de la relación entre Tomlinson y su audiencia en el país.

Louis Tomlinson transmitió el partido entre México e Inglaterra en la pantalla gigante de su concierto en Charlotte durante su gira "How Did We Get Here?" (Captura de video)

México cae ante Inglaterra en un partido reñido

El partido entre México e Inglaterra corresponde a la fase de eliminación en el Mundial 2026. Inglaterra vence 3-2 en un encuentro donde se marcan dos penales y la selección mexicana no logra remontar.

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A pesar de la derrota, los jugadores mexicanos reciben mensajes de apoyo por su entrega en la cancha. La eliminación nacional, sumada al gesto de Tomlinson, profundiza el malestar entre su base de seguidores en México.