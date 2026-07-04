Reportan que el América tendría en la mira a un atacante español rumbo al Apertura 2026

(@andres11martin)

Tras el inicio de una nueva etapa con Guillermo Almada en el banquillo, América continúa trabajando en la conformación de su plantel para el Apertura 2026 de la Liga MX. Aunque el club aún no ha hecho oficial ninguna incorporación, desde Europa ha surgido el nombre de un futbolista que estaría en el radar de la directiva azulcrema.

De acuerdo con el periodista deportivo, Fabrizio Romano, las Águilas siguen de cerca la situación de Andrés Martín, atacante del Racing de Santander, quien podría cambiar de equipo durante el mercado de verano.

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Andrés Martín aparece en el radar del América

Según la información compartida por el comunicador italiano a través de su cuenta de X, Andrés Martín, de 26 años, figura entre las opciones que analiza América para reforzar su ofensiva de cara al próximo torneo.

El mismo reporte señala que el futbolista español también despierta interés en dos clubes de la MLS, por lo que el conjunto de Coapa tendría competencia si decide presentar una oferta para hacerse con sus servicios.

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Además, la fuente indica que existe una alta probabilidad de que el atacante deje al Racing de Santander durante este verano, escenario que abriría la puerta a un posible cambio de liga.

Los números de Andrés Martín con el Racing de Santander

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Uno de los aspectos que más destaca de Andrés Martín es su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones del ataque. Puede jugar como extremo por ambas bandas o actuar como mediapunta, una versatilidad que podría encajar en la idea futbolística de Guillermo Almada.

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En su etapa con el Racing de Santander, el español suma 111 partidos, con un registro de 48 goles y 30 asistencias, cifras que respaldan su aporte tanto en la definición como en la generación de juego.

Por ahora, América no ha confirmado movimientos en el mercado de fichajes, pero el nombre de Andrés Martín se suma a la lista de posibles incorporaciones que analiza la directiva para fortalecer al equipo de cara al Apertura 2026.

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