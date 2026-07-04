México

Luis Ernesto Franco habla sobre el abuso sexual que sufrió en su niñez: “No tenía claro por qué había nacido”

El actor ya había dado a conocer este delicado tema en 2025

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Luis Ernesto Franco abrió su corazón y reveló que estuvo a punto de quitarse la vida debido a una profunda depresión y a la carga de abusos que sufrió en su infancia.
Luis Ernesto Franco abrió su corazón y reveló que estuvo a punto de quitarse la vida debido a una profunda depresión y a la carga de abusos que sufrió en su infancia. (Foto: @guerofranco, Instagram)

El pasado de Luis Ernesto Franco volvió a ser tema de conversación tras una reciente entrevista donde el actor, conocido por su papel en televisión y cine mexicano, abordó episodios difíciles de su infancia.

La charla reveló facetas poco conocidas de su historia personal, generando un fuerte impacto entre sus seguidores y la opinión pública.

¿Qué dijo el actor?

En entrevista con Pati Chapoy, Franco rememoró que su vida estuvo marcada por cambios de hogar y una constante sensación de abandono desde muy pequeño.

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El actor narró que la separación de sus padres ocurrió cuando apenas tenía cuatro años, lo que lo llevó a vivir primero con su padre y, más tarde, por un breve periodo, con su madre biológica.

Hasta ahora, Marimar Vega, su exesposa, no ha emitido ninguna declaración sobre las recientes revelaciones de Luis Ernesto Franco.
Hasta ahora, Marimar Vega, su exesposa, no ha emitido ninguna declaración sobre las recientes revelaciones de Luis Ernesto Franco. (Foto: @Mejor Q Ayer, YouTube)

Durante su adolescencia, Franco enfrentó una situación límite:

“A los 13 años, ya no vivía con ninguno de los dos. Ambos me corrieron de sus casas”, compartió en la entrevista. Esta etapa estuvo caracterizada por mudanzas constantes y una actitud desafiante ante la autoridad, que, según él, fue resultado directo de las heridas emocionales acumuladas.

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Con frecuencia, el actor usa sus redes sociales para compartir reflexiones sobre la importancia de la resiliencia.
Con frecuencia, el actor usa sus redes sociales para compartir reflexiones sobre la importancia de la resiliencia. (Foro: @guerofranco, Instagram)

Franco fue muy claro al recordar: “Mi infancia no fue una infancia feliz. Yo crecí con traumas y con heridas de abandono”.

El actor reconoció que el dolor de esos años influyó en su comportamiento, llevándolo a buscar atención y a mostrar rebeldía sin medir consecuencias. “Era inconsciente, no medía las consecuencias, pero no era por maldad”, relató.

El testimonio en la entrevista con Pati Chapoy

En conversación con Pati Chapoy, Franco abordó públicamente uno de los momentos más delicados de su vida: el abuso sexual que sufrió en su niñez. Cuando Chapoy mencionó que él ya había hecho pública esa vivencia, Franco confirmó con serenidad: “Sí, lo posteé”.

El actor Luis Ernesto Franco compartió un emotivo video donde repasa momentos difíciles en su vida que habían mantenido en privado Crédito: @guerofranco, Instagram

El actor explicó que la decisión de compartir ese episodio obedeció a la necesidad de sanar heridas profundas que lo acompañaban incluso durante el inicio de su carrera artística.

“Cuando tú me conociste era el mismo niño, nomás que de 22 años… seguía siendo el mismo niño lastimado”, confesó en la entrevista.

Al hablar de las secuelas emocionales, Franco expuso que atravesó momentos oscuros tras el fallecimiento de su padre y un divorcio complicado. Reconoció que llegó a cuestionarse el sentido de su existencia:

“Me pasó por la mente. No tenía claro por qué había nacido”, expresó.

Reconstrucción y nuevos comienzos

Franco halló en la fe y en la construcción de una familia propia una vía para superar su pasado.

“Entendí que ya no soy ese niño y que soy un adulto que está sano”, afirmó, remarcando el proceso de transformación personal que lo llevó a formar una comunidad de apoyo y estabilidad emocional.

Actualmente, el actor convive con su esposa Rosa y su hijo, asegurando que sigue trabajando en el manejo de sus emociones.

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