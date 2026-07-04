Joaquín del Olmo suelta la bomba: estrella de la Selección Mexicana ya está cerrado con el América

Mexico's players celebrate after winning the 2026 World Cup round of 32 football match between Mexico and Ecuador at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 30, 2026. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)

América tendría listo uno de sus movimientos más llamativos rumbo al Apertura 2026. Luis Chávez, mediocampista mexicano que actualmente pertenece al Dinamo Moscú, dejaría el futbol ruso para regresar a la Liga MX y convertirse en nuevo jugador del conjunto azulcrema, de acuerdo con una versión compartida por el exfutbolista Joaquín del Olmo.

La posible llegada del mediocampista de 30 años representaría una incorporación relevante para las Águilas, que continúan trabajando en la conformación de su plantel para el siguiente torneo. Chávez cuenta con experiencia internacional, participación con la Selección Mexicana y un conocimiento amplio del futbol nacional luego de su paso por Pachuca.

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El exfutbolista reveló que el mediocampista de 30 años jugaría con las Águilas.

La información fue revelada durante una emisión del programa ‘La Última Palabra’, donde se discutieron varios nombres relacionados con el mercado de fichajes del América. Raoul Ortiz mencionó que el club tenía interés en reforzar su mediocampo y colocó a Luis Chávez como una de las alternativas que agradaban dentro de Coapa.

“¿Sabes quién podría ser una opción para el América? Luis Chávez. Es un jugador que gusta al América y le interesa al club", comentó Ortiz poco antes de que Joaquín del Olmo revelara que la operación se concretó, por lo que Chávez será refuerzo de las Águilas.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 South Africa's Aubrey Modiba in action with Mexico's Luis Chavez REUTERS/Hannah Mckay

Tras esa intervención, Joaquín del Olmo afirmó que la negociación ya se encontraba cerrada. De confirmarse oficialmente, Luis Chávez terminaría su aventura con el Dinamo Moscú para iniciar una nueva etapa en México, ahora con uno de los clubes más importantes y mediáticos del país.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - June 6, 2026 Mexico's Luis Chavez during training REUTERS/Henry Romero

El movimiento también significaría un reencuentro entre el mediocampista y Guillermo Almada. El estratega uruguayo dirigió a Chávez durante su periodo en Pachuca, una etapa en la que el futbolista se consolidó como una pieza importante en el mediocampo de los Tuzos y ganó notoriedad por su golpeo de balón de larga distancia.

Chávez tuvo una participación destacada con Pachuca antes de emigrar al futbol europeo. Sus actuaciones en la Liga MX y con la Selección Mexicana le permitieron abrirse paso hacia Rusia, donde se incorporó al Dinamo Moscú. Ahora, su eventual regreso al balompié mexicano lo pondría nuevamente bajo los reflectores, esta vez con la exigencia que representa vestir la camiseta del América.

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Luis Chávez, de la selección mexicana, festeja con sus compañeros tras anotar ante Serbia en un partido amistoso realizado el jueves 4 de junio de 2026 en Toluca (AP Foto/Moisés Castillo)

Además del mediocampo, el conjunto azulcrema tendría otras necesidades en el mercado. Raoul Ortiz consideró que el club buscaría incorporar a un delantero centro que pueda aportar goles, debido a la situación física de Víctor Dávila, quien continúa en recuperación luego de sufrir una lesión de ligamento cruzado en marzo.

“Lo del nueve... Hay que ver, ya que es probable que no registren a Víctor Dávila porque está lesionado. Yo creo que van a ir por un centro delantero. Se habla de Borja Iglesias, pero también se necesita alguien para el medio campo. Hasta donde yo sé, (Henry Martín) se queda”.

La continuidad de Henry Martín permitiría al América mantener a uno de sus principales referentes ofensivos, aunque eso no impediría que la directiva busque una nueva opción para reforzar el ataque. El nombre de Borja Iglesias ha surgido como una posibilidad, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una negociación concreta.

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La imagen muestra a Henry Martín, jugador del Club América, en medio de los rumores sobre su posible traspaso a Emiratos Árabes Unidos. (Instagram: Henry Martín)

En el caso de Luis Chávez, la versión de Joaquín del Olmo ha generado expectativa entre los seguidores americanistas. El mediocampista podría aportar recuperación, distribución de juego y disparo de media distancia, cualidades que lo convirtieron en uno de los elementos más destacados del futbol mexicano durante su paso por Pachuca.

América aún no ha emitido una postura oficial respecto a la posible contratación. Mientras se espera una confirmación por parte del club o del jugador, la versión coloca a Luis Chávez como uno de los nombres que podrían marcar el mercado de transferencias rumbo al Apertura 2026.

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