Mujer es asesinada de un disparo en una casa de Tijuana: Fiscalía de Baja California abre investigación

Expertos forenses inspeccionan la escena del crimen tras el asesinato de una mujer en su vivienda de Los Lobos, Tijuana, mientras una persona yace en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de entre 55 y 60 años fue asesinada de un disparo en la cabeza dentro de su vivienda en el fraccionamiento Los Lobos, en Cerro Colorado, Tijuana, la tarde del viernes 3 de julio. El ataque ocurrió poco antes de las 18:00 en la esquina de Lobo Viejo Oriente y Lobato.

La víctima no estaba sola en el momento del crimen. Sus dos nietos —una adolescente de 15 años y un menor de aproximadamente 8— se encontraban en el domicilio cuando ocurrió el ataque.

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Una llamada al número de emergencias alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona herida. Al llegar, agentes de la Policía Municipal hallaron a la mujer tendida en el piso, con visibles manchas de sangre y una herida en la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja y bomberos acudieron al lugar para atenderla, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales. Hasta ahora, la identidad de la víctima y el móvil del crimen permanecen sin revelarse.

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Cinta de precaución amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en letras negras delimita una zona acordonada sobre asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indicios balísticos y apertura de carpeta de investigación

Durante el procesamiento de la escena, los agentes localizaron indicios balísticos que quedaron bajo resguardo como parte de las pesquisas. La zona permaneció acordonada mientras los peritos trabajaban en el lugar.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California realizaron las diligencias correspondientes en el domicilio. La autoridad estatal abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio e identificar al responsable.

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Hasta el cierre de la información, ningún sospechoso había sido detenido en relación con el crimen. Las autoridades no emitieron declaraciones públicas sobre líneas de investigación.

El crimen ocurre en una ciudad que acumula más de 470 homicidios dolosos en lo que va del año 2026. La cifra coloca a Tijuana entre los municipios con mayor incidencia de este delito en todo el país.

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Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fraccionamiento Los Lobos, en la delegación Cerro Colorado, suma este caso a una serie de hechos violentos registrados en zonas residenciales de la ciudad. Los ataques al interior de viviendas particulares representan uno de los patrones más frecuentes en los registros delictivos locales.

Baja California, segundo estado con más homicidios dolosos en mayo de 2026

Ocho estados concentraron el 54 % de los homicidios dolosos en México durante mayo de 2026, según datos oficiales. Entre ellos, Baja California ocupó el segundo lugar a nivel nacional, con el 7.8 % de los casos registrados.

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El mes de mayo concluyó con un promedio diario de 47.3 homicidios, cifra inferior a la de abril y la más baja desde que inició la administración de Claudia Sheinbaum. En comparación con el mes previo, la reducción fue del 6.4 %, lo que marca una baja relevante en los indicadores.

Guanajuato encabezó el listado con el 8.8 % de los homicidios, seguido de Baja California y Chihuahua. Completaron el grupo Sinaloa, Morelos, Estado de México, Guerrero y Veracruz, entidades que mantienen una incidencia alta desde meses anteriores.

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Cinta policial amarilla cruza una puerta de metal entreabierta, con un reflejo azul de sirena y luz cálida filtrándose desde el interior, señalando una escena acordonada con urgencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estadísticas abarcan el periodo de septiembre de 2024 a mayo de 2026. En ese lapso, el promedio diario nacional descendió de 86.9 a 47.3 homicidios, lo que representa 39 casos menos por día al cierre de mayo.

El acumulado de enero a mayo de 2026 también reflejó un mínimo histórico: el promedio de 50.4 homicidios diarios es el más bajo para ese periodo desde 2016. Baja California y los otros siete estados concentran la mayoría de los casos, pero 28 entidades del país mostraron una tendencia a la baja.

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Las cifras provienen de las fiscalías estatales y confirman el impacto de la estrategia nacional de seguridad. La coordinación entre autoridades federales y estatales ha sido clave para lograr la disminución observada, aunque los desafíos persisten en entidades como Baja California.