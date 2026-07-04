¿El próximo crack mundial? El impresionante dato en el que Gilberto Mora superó a Jude Bellingham

Los futbolistas se verán las caras en el partido correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo México se ha paralizado para apoyar a la selección durante su camino por la Copa del Mundo 2026. Desde Tijuana hasta Quintana Roo, millones de aficionados siguen día a día el camino del Tri en la justa poniendo especial atención en la joya de Xolos: Gilberto Mora, y en las características parecidas que tiene con la estrella inglesa Jude Bellingham.

Durante la edición de este año, el originario de Chiapas se convirtió en el jugador más joven en disputar el Mundial. Sin embargo, su edad no ha sido un factor que distraiga a aficionados y expertos del talento que desborda ‘Morita’ en el terreno de juego.

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En los últimos mese, el jugador del Club Tijuana ha captado la atención de todo el planeta, a tal grado que se habla que podría salir del equipo para la siguiente campaña para fichar con equipos europeos de élite, aunque esto aún es un rumor.

Más parecidos de lo que creen

Su debut antes de los 17 años marca la comparación entre el mexicano Gilberto Mora y el inglés Jude Bellingham, dos mediocampistas que lograron abrirse paso entre profesionales cuando la mayoría de los jóvenes apenas comienza su formación.

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La irrupción de Xolos de Tijuana ha estado ligada al surgimiento de Mora, una de las historias más llamativas del futbol mexicano en los últimos años. El chiapaneco debutó en la Liga MX con apenas 15 años, una muestra de la confianza que el cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio depositó en un jugador que destacó desde categorías inferiores por su visión de juego, personalidad y capacidad para marcar diferencias pese a su corta edad.

Su ascenso fue rápido y, poco tiempo después, también recibió el llamado de la Selección Mexicana absoluta con Javier Aguirre, con lo que se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes en vestir la camiseta del Tricolor y la mayor esperanza del futbol mexicano a futuro.

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Pese a que aún es muy joven, muchos expertos consideran que tiene una madurez extraordinaria en el terreno de juego. (REUTERS/Raquel Cunha)

¡Hey, Jude! El astro inglés que quiere ganarlo todo con los ‘Leones’

Del otro lado del Atlántico, Jude Bellingham protagonizó una historia similar. Con 16 años y 38 días hizo su debut con el Birmingham City en la Championship inglesa, con lo que se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido oficial con ese club.

Su madurez dentro del campo llamó rápidamente la atención del Borussia Dortmund, equipo que apostó por su fichaje cuando todavía era adolescente. Desde entonces, su crecimiento fue constante hasta consolidarse como una de las principales figuras del futbol mundial.

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En esa trayectoria también aparecen pasos por el Real Madrid y la selección de Inglaterra. Su nombre quedó ligado a una madurez competitiva poco común para su edad y a una evolución sostenida en escenarios de alta exigencia.

Aunque sus trayectorias se desarrollan en contextos muy distintos, ambos comparten características que explican su aparición temprana en el máximo nivel. Mora y Bellingham destacan por su inteligencia táctica, lectura del juego y serenidad para competir frente a futbolistas con mucha mayor experiencia.

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Los dos responden al perfil de mediocampista moderno. Son capaces de recuperar el balón, generar juego ofensivo y asumir responsabilidades en momentos de presión.

El jugador del Madrid es considerado uno de los mejores futbolistas en su posición. (REUTERS/Paul Childs)

¿Qué implica un debut tan joven?

El debut a edades tan tempranas no garantiza una carrera exitosa, pero sí refleja el potencial que los clubes detectan en ciertos futbolistas. La historia ofrece ejemplos de jóvenes promesas que no lograron consolidarse, pero también de figuras que aprovecharon esa oportunidad para construir carreras memorables.

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En el caso de Bellingham, la apuesta resultó acertada. Su evolución lo convirtió en uno de los mediocampistas más completos de su generación y en un referente tanto a nivel de clubes como con Inglaterra.

Para Mora, el camino apenas comienza. Sus actuaciones con Xolos y sus primeras convocatorias con la selección mexicana alimentan la expectativa de que pueda seguir una ruta similar rumbo al futbol europeo.

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