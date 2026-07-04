México

Cae Adrián del CJNG, implicado en secuestro, mutilación y asesinato de ocho jóvenes de call center en Guadalajara

El caso ocurrido entre el 20 y el 22 de mayo de 2023 concluyó con el hallazgo de los jóvenes desmembrados en 45 bolsas, siguen las indagatorias para identificar al resto de los probables responsables

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Adrián N está acusado de participar en la desparición de los ocho jóvenes del call center en 2023 Foto: Fiscalía estatal
Adrián N está acusado de participar en la desparición de los ocho jóvenes del call center en 2023 Foto: Fiscalía estatal

La Fiscalía de Jalisco detuvo a Adrián “N” en Zapopan por su presunta participación en la desaparición y muerte de ocho jóvenes que trabajaban en un call center de la zona metropolitana de Guadalajara, un caso ocurrido entre el 20 y el 22 de mayo de 2023 que sigue bajo investigación para identificar al resto de los probables responsables.

La captura se realizó en la colonia Lomas de Zapopan, en cumplimiento de una orden de aprehensión por desaparición cometida por particulares y homicidio calificado. Tras el operativo, agentes de la Policía de Investigación lo pusieron a disposición de un juez y fue trasladado a un centro penitenciario, donde permanecerá mientras se define su situación jurídica.

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El expediente apunta a una operación coordinada. Las indagatorias señalan que, entre el 20 y el 22 de mayo de 2023, un grupo de personas habría participado en la privación de la libertad de varias víctimas, mientras otro grupo habría intervenido en la desaparición del resto de los jóvenes, lamentablemente fueron encontrados descuartizados en 45 bolsas en un barranco.

La captura ocurrió en Lomas de Zapopan tras una orden de aprehensión

Adrián sería parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal señalada de estar tras varios call centers dedicados a extorsió y otras actividades ilícitas Foto: Fiscalía estatal
Adrián sería parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal señalada de estar tras varios call centers dedicados a extorsió y otras actividades ilícitas Foto: Fiscalía estatal

La autoridad estatal informó que la localización del sospechoso fue resultado de labores de inteligencia, seguimiento e investigación. Con esos trabajos, los agentes lograron ubicarlo en esa zona del municipio de Zapopan y ejecutar el mandamiento judicial que ya estaba vigente.

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Adrián “N” fue identificado conforme avanzaron las indagatorias como uno de los presuntos partícipes en el caso. A partir de esa línea, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión y después concretó su cumplimiento.

El detenido está señalado por su probable relación con uno de los hechos criminales que más atención concentraron en Jalisco durante 2023. El caso adquirió esa dimensión por el número de víctimas y por la forma en que ocurrió la desaparición de los ocho trabajadores.

El rastreo de celulares llevó a puntos de interés y al hallazgo de restos

Fiscalía de Jalisco Zapopan
Las personas comenzaron a desaparecer desde el pasado 20 de mayo. Foto: TW/@kaoryvsco

Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía realizó análisis de ubicación de los teléfonos móviles de las víctimas. Esos registros permitieron detectar zonas donde los aparatos fueron encendidos después de la desaparición, lo que abrió nuevas rutas de búsqueda.

Las labores posteriores llevaron a la localización de restos humanos en una barranca. En ese sitio también fueron encontrados indicios relacionados con las víctimas, de acuerdo con la información oficial.

Uno de los datos centrales del caso es que los ocho jóvenes laboraban en el mismo call center dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Las autoridades sostienen que la desaparición y el asesinato habrían sido cometidos por varias personas, distribuidas en tareas distintas dentro de una misma acción.

La investigación no está cerrada. La Fiscalía indicó que el proceso sigue en curso para esclarecer por completo lo ocurrido y avanzar en la identificación y detención de otros presuntos agresores.

Desaparecidos Zapopan
Foto: TW/@Libro_negro_

El caso se cruza con otros centros telefónicos clandestinos en la entidad

La detención de Adrián “N” también se conoce en un contexto más amplio: en Jalisco se han documentado al menos tres episodios de call centers clandestinos intervenidos por las autoridades desde 2023. Esos sitios habrían estado ligados a actividades ilícitas que van del fraude bancario a la extorsión.

En el caso de los ocho jóvenes, Adrián “N” estaría vinculado a una célula de extorsiones y fraudes operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal al que las autoridades atribuyen la desaparición y asesinato de las víctimas en call centers de Zapopan y Guadalajara en mayo de 2023.

Los cuerpos de los ocho jóvenes trabajadores del call center fueron encontrados a finales de mayo y principios de junio de 2023, segmentados y distribuidos en más de 45 bolsas de plástico al fondo de un barranco de difícil acceso en la zona de Mirador Escondido, en el municipio de Zapopan.

desaparecidos call center zapopan
Foto: TW/@FiscaliaJal

Los restos de las víctimas fueron hallados en una barranca de la colonia Mirador Escondido, otro punto que quedó incorporado al expediente. Ese hallazgo reforzó la línea de investigación sobre la suerte de los trabajadores desaparecidos después de que se perdiera contacto con ellos.

La autoridad estatal mantiene bajo proceso la reconstrucción de los hechos para determinar cómo se dividieron las acciones entre los distintos participantes y cuál habría sido el papel específico de cada uno. Por ahora, el detenido quedó a disposición del juzgado correspondiente por los delitos que le atribuye el Ministerio Público.

El caso de los ocho jóvenes empleados del call center permanece como uno de los episodios criminales de mayor dimensión registrados en la entidad en 2023, con una investigación que todavía busca completar la ruta de la desaparición, el homicidio y la probable participación de más personas.

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