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América despide a Néstor Araujo y su afición lo toma como el inicio de la limpia en Coapa: “¡Ahí me saludas a nunca vuelvas!”

Los seguidores de las Águilas compartieron mensajes contundentes luego de conocer la baja del defensor

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(Instagram @nestoraraujo14)
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América comenzó a realizar ajustes en su plantel de cara al Apertura 2026 y uno de los primeros movimientos que generó conversación entre sus aficionados fue la salida de Néstor Araujo. El defensa mexicano dejó de formar parte de las Águilas, luego de que el club compartiera un mensaje de despedida a través de sus plataformas oficiales.

La institución azulcrema confirmó el final de la relación con el zaguero mediante una publicación breve. Aunque el mensaje mantuvo un tono institucional y reconoció el paso del jugador por el equipo, la noticia provocó una reacción distinta entre un sector de los seguidores americanistas, quienes tomaron la baja como una señal de que la renovación del plantel ya comenzó.

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El Club América confirmó la salida de Néstor Araujo con un mensaje institucional en su cuenta oficial.

(Instagram @nestoraraujo14)
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“Gracias por haber defendido nuestros colores, Néstor Araujo. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!”.

La despedida marcó el cierre de una etapa para Araujo en Coapa y abrió una discusión sobre los cambios que podrían llegar durante el mercado de transferencias. Para varios aficionados, la baja del defensor fue interpretada como una respuesta a las exigencias que habían expresado después del Clausura 2026.

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(Instagram @nestoraraujo14)
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América quedó fuera en los Cuartos de Final del torneo anterior tras caer ante Pumas, un resultado que incrementó la inconformidad entre los seguidores. La eliminación dejó cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo y la continuidad de algunos elementos, por lo que el anuncio relacionado con Araujo fue recibido por muchos usuarios como una de las primeras decisiones relevantes de la nueva etapa.

“Señor me has mirado a los ojos”; “Gracias, nunca vuelvas”; “Adiós, popo”; “Hasta que por fin escuchan a la afición”; “Jaja finalmente, vámonos al Ángel”; “Bien hecho, ahora Baños”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del América.
(Instagram @nestoraraujo14)
(Instagram @nestoraraujo14)

Los mensajes se multiplicaron en redes sociales después de la publicación del club. Aunque también hubo aficionados que reconocieron el profesionalismo del jugador y le desearon éxito en su siguiente destino, la conversación estuvo dominada por quienes celebraron la salida y pidieron que la directiva continúe con modificaciones en otras zonas del plantel.

Durante su periodo con América, Néstor Araujo fue objeto de críticas por parte de algunos seguidores debido a su desempeño, su presencia en determinados encuentros y errores que quedaron marcados en partidos importantes. En una institución con la presión competitiva de las Águilas, los futbolistas suelen ser evaluados constantemente, especialmente después de resultados adversos.

La baja ocurre además en un momento de transición para el club. Guillermo Almada tomará el mando del equipo tras el cierre del ciclo de André Jardine, por lo que el Apertura 2026 representará el inicio de una nueva fase deportiva. La llegada del técnico uruguayo también abre la posibilidad de que se modifique el perfil de varios puestos dentro de la plantilla.

Las Águilas presentaron al técnico charrúa en el Nido de Coapa
Las Águilas presentaron al técnico charrúa en el Nido de Coapa (X / Club América)

Almada se ha caracterizado por trabajar con equipos intensos, dinámicos y con una propuesta ofensiva. Su estilo suele exigir presión, ritmo y competencia interna, factores que podrían influir en las decisiones que América tome antes de iniciar el torneo. La salida de Araujo es uno de los primeros cambios confirmados, aunque se espera que el club continúe evaluando opciones en el mercado.

El calendario de las Águilas comenzará el sábado 18 de julio, cuando visiten a Querétaro en el Estadio La Corregidora a las 21:00 horas. Una semana después, el 24 de julio, América tendrá su primer compromiso como local frente a Atlante, también a las 21:00 horas.

El equipo tendrá encuentros de alta exigencia durante el Apertura 2026. El duelo ante Cruz Azul se disputará el 12 de septiembre, correspondiente a la Jornada 8. Posteriormente, América recibirá a Chivas el 19 de septiembre en el Estadio Banorte. El Clásico Capitalino frente a Pumas se jugará el 7 de noviembre, en la Jornada 16, en el Estadio Olímpico Universitario.

La salida de Néstor Araujo ya generó una respuesta clara en redes sociales. Para una parte de la afición, la baja representa el comienzo de los cambios que esperaban antes del nuevo torneo.

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