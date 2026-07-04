¿Por qué Inglaterra daría Viagra a sus futbolistas contra México?

El uso del fármaco ayudaría a Inglaterra en su visita a CDMX. REUTERS/Peter Cziborra

El cuerpo médico de la selección de Inglaterra recurriría a la ciencia médica en la antesala del duelo de octavos de final ante México en el Estadio Ciudad de México.

La estrategia busca contrarrestar los efectos de los 2,240 metros de altitud de la Ciudad de México, permitiendo a los futbolistas británicos mantenerse en condiciones óptimas para competir por un lugar en la siguiente ronda.

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SegúntalkSPORT, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) autoriza el uso de sildenafil, conocido comercialmente como Viagra, como parte del protocolo legal para enfrentar la exigencia física del escenario.

El fármaco, originalmente desarrollado para tratar la hipertensión arterial, actúa dilatando los vasos sanguíneos pulmonares al bloquear una enzima que los contrae.

Esta función resulta clave para deportistas que compiten en altitud, donde la atmósfera contiene menos oxígeno y el cuerpo debe esforzarse más para mantener la oxigenación y el rendimiento.

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El uso de Viagra busca reducir la presión sanguínea pulmonar, lo que se traduce en menor fatiga temprana y reducción de mareos derivados de la altura. La AMA no incluye el sildenafil en la lista de sustancias prohibidas para 2026.

El recinto en CDMX podría ser sofocante para los ingleses. REUTERS/Henry Romero

La altitud del Estadio Ciudad de México obliga a Inglaterra a buscar alternativas médicas

El Estadio Ciudad de México, con capacidad para poco más de 87,523 personas, se ubica a 2,240 metros sobre el nivel del mar. Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, sostiene que el equipo no puede adaptarse de forma completa a la altitud luego de trasladarse desde su base en Kansas City.

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El cuerpo técnico reconoce que la atmósfera de la capital mexicana representa un obstáculo: la concentración de oxígeno es más baja, lo que dificulta la recuperación y la resistencia física durante los 90 minutos.

En partidos anteriores, equipos sudamericanos han recurrido a medidas similares. En 2019, el club argentino Unión de Santa Fe utilizó Viagra para enfrentar la altitud de Quito.

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Estudios citados por talkSPORT indican que el sildenafil puede mejorar el rendimiento físico en altitudes superiores a 3,800 metros más de un 35% en algunos atletas, aunque la evidencia muestra que los beneficios en alturas menores, como la de la Ciudad de México, son menos concluyentes.

Los ingleses reconocen que será un partido difícil. Reuters/Kylie Graham

Ya se había vinculado el uso del Viagra con la Selección de Inglaterra antes

La selección inglesa ya había sido relacionada con el uso de Viagra antes de la Copa Mundial de 2010 en Sudáfrica, aunque la Federación desmintió entonces cualquier plan para suministrarlo a los jugadores.

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En la actual edición, el medicamento es recetado bajo control médico y en el marco de la legalidad, ya que la AMA descarta que mejore el rendimiento de forma significativa a nivel del mar y tampoco lo considera dopaje en la altitud de la CDMX.

El objetivo del cuerpo médico inglés es garantizar que los futbolistas puedan resistir la intensidad del juego en condiciones poco habituales para ellos. El propio historial del futbol internacional señala que la altitud de la Ciudad de México suele afectar el desempeño de equipos europeos, que no están acostumbrados a este tipo de condiciones atmosféricas.

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El uso de sildenafil en el deporte de alto rendimiento sigue bajo observación científica, aunque su empleo en la actualidad por parte de Inglaterra responde a la búsqueda de ventajas legales y médicamente avaladas para soportar los efectos inmediatos de la altitud en partidos decisivos.