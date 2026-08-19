Wendy Guevara propone entrar a la Casa de los Famosos México 2026 para levantar el rating del reality

Wendy Guevara aparece en una imagen compuesta con tres participantes de "La Casa de los Famosos México" y el logo del programa. (Instagram / X)

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La creadora de contenido y presentadora, Wendy Guevara propone entrar a La Casa de los Famosos México 2026 junto a los ganadores de las ediciones anteriores para generar contenido durante un fin de semana.

La propuesta viene como respuesta a las críticas del público y hasta de patrocinadores que señalan que la cuarta temporada carece de momentos memorables.

La ganadora de la primera temporada del reality planteó ingresar a la casa un viernes por la mañana y salir el sábado por la noche: “Queremos proponer que nos metan un viernes, nos dejen todo un viernes desde la mañana hasta el sábado en la noche volver a salir”.

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Wendy propuso estar acompañada por Mario Bezares y Aldo De Nigris, campeones de la segunda y tercera edición respectivamente.

“El primer lugar de la primer temporada, o sea, yo mera. El primer lugar de la segunda temporada. El primer lugar de la tercera temporada. Los tres primeros lugares de las tres temporadas entrar viernes y sábado a la casa de los famosos México. Me encantaría, me fascinaría, me enloquecería, no cobraría nada”, dijo la creadora de contenido.

La ganadora de la primera temporada propuso entrar junto a los otros ganadores para generar contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los patrocinadores también pidieron contenido

La propuesta de Guevara llega en un momento en que la presión sobre la producción no solo proviene de las redes sociales, una marca de alimentos patrocinadora del programa publicó un meme dirigido a los habitantes con el mensaje.

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“Para ver muebles, mejor en mi casa. Por favor, bebés, necesitamos contenido icónico”. La publicación encendió X y TikTok.

La respuesta de los seguidores fue inmediata: le recordaron a la marca lo ocurrido en la segunda temporada, cuando varios patrocinadores, entre ellos Rexona, Holanda y Price Shoes, retiraron su apoyo en medio de la polémica generada por Adrián Marcelo.

El señalamiento sobre la falta de contenido también vino desde adentro de la casa, el cantante Yahir advirtió a sus compañeros que las siestas prolongadas durante las tardes dejaban sin material la transmisión 24/7 de ViX en el horario de mayor audiencia potencial.

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“Estamos en un show de televisión, estamos chambeando, nos contrataron para chambear, no para dormir”, reclamó.

La marca pidió "menos muebles" en La Casa de los Famosos México 2026 (captura de pantalla)

Exhabitantes que critican la temporada

La actriz Mar Contreras, quien participó en una edición anterior del reality, calificó los posicionamientos de la segunda semana como “de mega flojera” y aseguró que ninguno estuvo a la altura de temporadas pasadas.

“Le di oportunidad a esta segunda semana para ver cómo se ponían los posicionamientos y honestamente dejan mucho que desear. ¿El mejor posicionamiento? Ninguno. Me avisan quién sale, ya me puse a ver una película en Netflix”, escribió en X.

Gala Montes también expresó su decepción con la temporada, ambas exhabitantes coincidieron en que la edición actual no ha logrado generar el nivel de tensión y confrontación que caracterizó a las anteriores.

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La productora Rosa María Noguerón respondió a las críticas y defendió la temporada: “Cada habitante, cada grupo de habitantes escribe su historia; nosotros no metemos mano”.

Noguerón sostuvo su opinión ante las críticas y mencionó el enfrentamiento entre Aldo y Cynthia como muestra de que la edición sí ha generado momentos de tensión.

Rosa María Noguerón arremetió contra Mar Contreras por críticas a la cuarta temporada de LCDLFM. (Instagram: Mar Contreras / Rosa María Noguerón)

El rating y la percepción en redes sociales

Las cifras oficiales de TelevisaUnivision indican que la tercera Gala de Eliminación alcanzó 11.7 millones de espectadores y superó a su competencia directa por más de 94%, lo que la posicionó como la emisión dominical más vista de la televisión abierta. La eliminada de esa noche fue Arantza Ruiz.

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La creadora de contenido y actriz fue la tercera eliminada de la temporada. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Pese a esos datos, en redes sociales circula la percepción de una caída gradual semana a semana: “Venía de 12, ya anda en 11″, se lee en redes sociales.

Los comentarios y la falta de contenido dentro de la casa es lo que alimenta la sensación de un desgaste progresivo de la audiencia.

Una encuesta sobre la semana 4 muestra que Karina Torres lidera las preferencias del público con veinte por ciento, seguida de Memo Schutz con dieciocho porciento y Aldo Rendón con diecisiete por ciento.

Esos tres concentran más de la mitad del apoyo registrado. En el extremo opuesto, Moisés Peñaloza cierra la lista con cero por ciento de aprobación, un dato que ilustra la desconexión entre buena parte del elenco y la audiencia.

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