Rosalía compra merch pirata a una fan antes de sus shows en México

La cantante está lista para llegar a CDMX con su LUX Tour

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Rosalía detuvo su camioneta en Guadalajara para bajar a comprar playeras “piratas” con su imagen, en uno de los momentos más comentados de su gira LUX Tour por México. La cantante española no se limitó a observar desde el vehículo: caminó hasta los vendedores, conversó con ellos y adquirió varios de los artículos que ellos mismos habían diseñado en su honor.

Rosalía convivió con fans en Guadalajara

Rosalía sostiene un teléfono móvil de color rosa con ambas manos mientras recorre un túnel de Buenos Aires, luego de sus conciertos en la ciudad.

Fue un miembro del equipo de seguridad el primero en descender del vehículo para acercarse al puesto. Rosalía lo siguió de inmediato. Al ver las playeras, reaccionó con entusiasmo: “¡Ay, son muy bonitas!”.

La artista permaneció varios minutos con los comerciantes, revisando los diseños y conversando con ellos antes de continuar su camino hacia el recinto. El gesto fue aplaudido por sus seguidores, que destacaron la espontaneidad del momento frente a la rigidez que suele rodear la logística de los grandes conciertos.

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El LUX Tour lleva a Rosalía por varias ciudades de México

Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour'

La gira LUX Tour es la apuesta en vivo más ambiciosa de Rosalía desde Motomami World Tour. El recorrido incluye varias fechas en territorio mexicano, donde la cantante acumula una base de seguidores que la sigue desde sus primeros trabajos de flamenco experimental hasta su etapa de fusión con el reggaetón y el pop urbano.

Guadalajara figura entre las plazas con mayor convocatoria de la gira. La ciudad ha recibido en los últimos años a artistas de primer nivel que encuentran en su público una respuesta comparable a la de la Ciudad de México, con foros que se agotan en pocas horas desde que abren la venta de boletos.

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La estética de Rosalía genera su propio mercado informal

Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group

El interés de los fanáticos por replicar la imagen de Rosalía antecede a cualquier gira. Desde el lanzamiento de El Mal Querer en 2018, su propuesta visual —marcada por referencias al flamenco, la cultura de calle y una estética que mezcla lo tradicional con lo contemporáneo— se convirtió en material de apropiación para diseñadores independientes y vendedores ambulantes.

Las playeras piratas que circulan en los alrededores de sus conciertos retoman esos elementos visuales: tipografías, colores y símbolos asociados a sus distintas etapas. La demanda crece conforme se acerca cada fecha de la gira, y los puestos ambulantes se instalan horas antes del inicio del show.

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La conexión de Rosalía con México va más allá del escenario

Rosalia en México. REUTERS/Henry Romero

México ocupa un lugar particular en la trayectoria de Rosalía. La cantante ha expresado en múltiples ocasiones su vínculo con la cultura del país, y sus visitas suelen incluir momentos fuera del escenario que sus seguidores documentan y comparten con rapidez.

En esta ocasión, el encuentro con los vendedores de Guadalajara sumó un capítulo más a esa relación. La artista firmó autógrafos, posó para fotos y entregó algunos de los artículos que compró a los fanáticos que se encontraban en el lugar, antes de subir al escenario para iniciar su presentación.