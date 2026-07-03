México vs Inglaterra: Gobierno de la CDMX anuncia cupo limitado para el Zócalo, Estadio Ciudad de México y Reforma

Por los cambios de horario y para evitar riesgos en Paseo de la Reforma. REUTERS/Armando Vega

En torno al siguiente partido de la Selección Mexicana de Futbol, ante su homóloga Inglaterra dentro de los 8vos de Final del Mundial 2026, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que la entrada al Ángel de la Independencia, el Estadio Ciudad de México y en el Fan Fest del Zócalo Capitalino habrá un cupo limitado el próximo domingo 5 de julio.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó en conferencia de prensa que esta decisión se basa en los incidentes ocurridos en días pasados, donde en Paseo de la Reforma cuatro personas lamentablemente perdieron la vida por las aglomeraciones en Paseo de la Reforma.

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La mandataria también recalcó que el ingreso al Ángel de la Independencia no tendrá ningún costo, pero una vez el aforo llegue a su capacidad, no se permitirá el acceso a nuevos visitantes. Para dispersar a la afición y reducir riesgos la CDMX desplegará catorce mil servidoras y servidores públicos en las inmediaciones del monumento.

CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Miles de aficionados celebran en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“Sobre Reforma, habrá catorce mil servidoras y servidores público: seis mil serán policías y ocho mil serán personal de distintas áreas de gobierno y hoy anunciamos un fortalecimiento en los controles de acceso al Ángel de la Independencia y a otros espacios de celebración”, declaró la Jefa de Gobierno.

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“Se ha diseñado un perímetro de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia. Sabemos que la gente llegará al Ángel desde temprano, una vez el aforo llegue a su capacidad, no se permitirá el acceso a la población ya a esta zona limitada", agregó Clara Brugada.

Aumentará la instalación de pantallas en la Ciudad de México

Habrá 62 pantallas en la Ciudad de México el domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que la afición capitalina pueda disfrutar el partido en otros puntos distintos al Ángel de la Independencia, el Gobierno de la Ciudad de México instalará 62 pantallas en distintos puntos de la capital como parte de la estrategia para evitar aglomeraciones durante el partido de México frente a Inglaterra.

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“Sabemos que la gente llegará al Ángel desde temprano, una vez el aforo llegue a su capacidad, no se permitirá el acceso de la pobliación ya a esta zona limitada y vamos a invitar a que puedan pasar a las siguientes glorietas y zonas en Reforma que estarán disponibles para que ellos puedan festejar”, enfatizó.

La administración de Clara Brugada Molina busca dispersar a la afición y reducir la presión sobre los sitios tradicionales donde el público nacional se reúne para disfrutar y celebrar los partidos de la Selección Mexicana, principalmente en el Ángel de la Independencia y el Zócalo de la Ciudad de México.

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Las pantallas puestas en las inmediaciones de la Capital serán de diferentes tamaños, desde gigantes hasta medianas y estarán acompañadas de escenarios, módulos de atención ciudadana y sanitarios para brindar apoyo en caso de contingencia.

Esta medida busca descentralizar las celebraciones y garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes, así como reforzar la logística y la seguridad para los festejos mundialistas en la Ciudad de México para no repetir los acontecimientos del último martes.

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¿Qué pasó en el Ángel de la Independencia tras la victoria de México vs Ecuador?

El Ángel recibió a millones de mexicanos el pasado martes tras triunfo de México. REUTERS/Armando Vega IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El monumento al Ángel de la Independencia se transformó en el epicentro de una celebración multitudinaria mexicana. Más de 1.4 millones de aficionados acudieron al festejo la noche del 30 de junio, sin embargo lo que debía ser una fiesta se convirtió en una tragedia.

La concentración de gente generó aglomeraciones, caos vial y momentos de tensión que la jornada tuvo un saldo crítico: las autoridades capitalinas confirmaron el fallecimiento de cuatro personas, dos de ellas identificadas como un hombre de 44 años y una mujer de 19, ambos por asfixia debido a la estampida humana y el humo de la pirotecnia.

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El gobierno de la CDMX ofreció acompañamiento institucional a las familias de las víctimas y abrió investigaciones para esclarecer los hechos.

“A sus seres queridos les abrazo con el alma; comparto su dolor y les reitero que no están solos en este proceso, el Gobierno de la Ciudad de México los acompañará en todo momento”, publicó Clara Brugada en su cuenta de Twitter.

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“A nombre del Gobierno de la Ciudad de México y en el mío propio, nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de las personas que ayer perdieron la vida durante los festejos en el Ángel de la Independencia. A sus familias y seres queridos expresamos nuestras más sinceras condolencias, nuestra solidaridad y nuestro compromiso de acompañarlas y acompañarlos en estos momentos difíciles. No están solos. La ciudad estará a su lado y les brindará todo el apoyo humano e institucional que requieran", comentó la Jefa de Gobierno.

El Ángel de la Independencia ha sido el punto de reunión donde los mexicanos celebran las victorias de México. (REUTERS)

Además de los fallecimientos en el Ángel de la Independencia también se reportaron heridos y daños materiales, como el rompimiento del vidrio de una cafetería cercana causado por la presión de las personas que buscaban resguardo. Es por eso que la CDMX desplegará un dispositivo de seguridad para no vivir otro caso como los de media semana en la zona de Reforma.

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