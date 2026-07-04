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¿Ernesto Laguardia sí entra a LCDLF México 4? Esto respondió a los rumores

La temporada se estrenará este 2026 y las expectativas son altas

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Hombre sonriente con saco marrón y camisa rosa, junto al logo azul de La Casa de los Famosos México, con un fondo de luces de neón azules y rosas.
El presentador Ernesto Laguardia posa sonriente junto al logo del programa La Casa de los Famosos México, sobre un fondo de luces de neón azules y rosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ernesto Laguardia apareció entre los nombres más mencionados para integrarse como primer habitante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México tras un video de pistas que la producción de Televisa publicó este 2 de julio.

El material desató miles de comentarios en redes sociales y situó al actor como tendencia y ahora él respondió a los rumores.

¿Por qué se dijo que podría ser Ernesto Laguardia?

El video mostró una serie de objetos que el público relacionó con la trayectoria de Laguardia: el número XV en romano, un traje de época, una chamarra de mecánico, un conejo de peluche y un casco de bomberos.

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Usuarios de redes sociales aseguraron que algunos objetos hacían referencia a telenovelas como Quinceañera, Amor real y Los parientes pobres, todas protagonizadas por el actor. La producción no confirmó la identidad de ningún participante y el anuncio oficial se programó para este 5 de julio, después del partido entre México e Inglaterra.

Las pistas del primer habitante de La Casa de los Famosos México . Foto: Televisa
Las pistas del primer habitante de La Casa de los Famosos México . Foto: Televisa

La animación publicada por Televisa incluyó elementos que muchos seguidores asociaron de inmediato con la carrera de Ernesto Laguardia.

Comentarios como “Ernesto Laguardia por el traje de mecánico de Los parientes pobres” o “Ya soy team Ernesto Laguardia” circularon en X y otras plataformas. Otro usuario intentó descifrar cada pieza: “Hacen referencia a Quinceañera, el vestuario de Amor real... estoy casi seguro que es él”.

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El periodista Gerardo Escareño agregó que, si se confirmaba la presencia de Laguardia, se validarían filtraciones recientes que mencionaban a otros posibles participantes como Cynthia Klitbo, Mariana Ochoa, Bellakath y Yahir.

Ernesto Laguardia reaparece tras sufrir aparatoso accidente; posible lesión en su rostro alarma: “Momento difícil” (Crédito: Instagram/Ernesto Laguardia )
Ernesto Laguardia reaparece tras sufrir aparatoso accidente; posible lesión en su rostro alarma: “Momento difícil” (Crédito: Instagram/Ernesto Laguardia )

Lo que dijo Ernesto Laguardia sobre su supuesta participación

Durante un encuentro con la prensa, Ernesto Laguardia respondió a los rumores con una serie de declaraciones en las que no confirmó su integración, pero tampoco cerró la puerta a esa posibilidad. “Eso supe de la tendencia. Me extrañó porque no sé de qué casa hablan”, afirmó entre risas.

El actor explicó:

“Siempre hay que estar listos en esta carrera para todo. No estoy asegurando nada porque no hay nada de nada, pero creo que mientras más preparado estés, mientras más experiencia tengas, mientras más teatro hagas, mientras más entendimiento de la realidad ahora con los cambios con las redes sociales, estarás preparado para todo”.

Usuarios de redes critican la actitud de Ernesto Laguardia en viral encuentro con reportero
Usuarios de redes critican la actitud de Ernesto Laguardia en viral encuentro con reportero (Cuartoscuro)

Cuestionado sobre si le gustaría participar en el formato, Laguardia comentó: “No hay que pelearse con ningún tipo de formato. Hay que entender el medio, hay que entender los cambios, no nada más dentro del medio artístico, sino en ti, en tu familia, en la sociedad, en tu nación. Y adaptarse a los cambios siempre, no quedarse atrás, entenderlos”.

Sobre la posibilidad de que el público esté equivocado, Laguardia contestó: “El público nunca se equivoca, nunca. Así es que ojalá que sacaran sus vestidos las quinceañeras”.

En relación a los riesgos de participar en un reality de 24/7, el actor señaló: “Debe ser un proyecto muy interesante. Realmente creo que si eres inteligente, puedes aprender mucho de ti y mucho de los demás y sobre todo del público”.

Cuando fue cuestionado sobre la crítica hacia quienes aceptan este tipo de proyectos, el actor apuntó:

“No te sé decir en cuanto a los demás, muy respetuosa su opinión y su punto de vista. En cuanto a mi situación, pues gracias a Dios, llevamos muchos años en esta carrera y yo aparte soy administrador de empresas, tengo negocios. Me siento muy querido y activo”.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México tiene previsto su estreno en 24 días, con Galilea Montijo como conductora y Rosa María Noguerón en la producción. El anuncio oficial sobre los habitantes se mantiene pendiente.

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