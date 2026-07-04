Detienen a cuatro adolescentes presuntamente de La Anti-Unión Tepito con armas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en la calle de Matamoros, en Tepito, a cuatro adolescentes presuntamente ligados a La Anti-Unión, a quienes ubicaron mientras buscaban presuntamente a un líder rival para asesinarlo.

De acuerdo con el reporte, a los jóvenes les fueron aseguradas bolsas de droga y un arma de fuego de alto calibre, una pistola 5.7, que sería capaz de perforar chalecos antibalas.

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Los detenidos son identificados como Dylan ‘N’, Yandel ‘N’, Enner ‘N’ y Dylan ‘N’. Los uniformados del sector Morelos los desarman y los ponen a disposición tras ubicarlos en la zona.

Según la información, dentro del grupo delictivo presuntamente realizaban tareas como extorsión, secuestro y cobro de piso, además de atacar a líderes rivales.

El ataque ocurrió tras una persecución en el sector Bugambilias, en Culiacán. (IA)

Policías de la SSC detienen a cuatro jóvenes en colonia Morelos con 42 dosis de aparente marihuana y un arma de fuego, tras una denuncia al 911 por un hombre que portaba una pistola en la calle Matamoros, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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De acuerdo con la SSC, al llegar al sitio los uniformados vieron a cuatro sujetos que manipulaban bolsitas de plástico similares a las usadas para vender narcóticos, por lo que se aproximaron y les hicieron una revisión preventiva.

Según la SSC, en la inspección aseguraron un arma corta con cuatro cartuchos útiles, las bolsitas con el vegetal verde y seco, y tres teléfonos celulares. Los jóvenes, de 15, 16, 17 y 19 años, quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.

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La SSC agrega que, con información obtenida, los detenidos posiblemente pertenecen a un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona centro y mantiene una disputa por la venta de droga con otra célula criminal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Capturaron a dos adolescentes con metralletas de la anti Unión Tepito

La SSC-CdMx detuvo este lunes 30 de junio a dos menores de 16 años señalados como presuntos integrantes de La Antiunión Tepito en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, donde les aseguraron armas largas, droga, equipo táctico y solventes después de que intentaron ocultarse en una vecindad al detectar la presencia policiaca.

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La captura ocurrió en la calle Caridad, a la altura de Florida, durante recorridos de seguridad. Los agentes observaron a los adolescentes mientras manipulaban armas de fuego y, cuando los jóvenes corrieron para evadir a la autoridad, entraron al inmueble para interceptarlos.

Dentro de la vecindad, los oficiales aseguraron dos armas largas, alrededor de dos kilogramos de aparente marihuana, una báscula gramera, dos radios transmisores, 10 frascos con solventes y un chaleco azul con paneles balísticos. La corporación capitalina también indicó que los detenidos forman parte de una célula delictiva que mantenía una disputa con otro grupo en la zona centro.

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El titular de la corporación, Pablo Vázquez Camacho, informó que los dos adolescentes fueron ubicados en la colonia Morelos y que, además de las armas y la droga, portaban un chaleco balístico. Tras la detención, ambos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que definiría su situación jurídica.

Los adolesentes, presuntamente integrantes del grupo delictivo anti Unión (Tepito) fueron arestados mientras portaban droga y metralletas Foto: SSC CDMX

La policía capitalina precisó que los dos implicados eran menores de edad. En versiones periodísticas sobre el caso también fueron identificados como Dilan “N” y Osmar “N”, y se indicó que declararon pertenecer a La Antiunión.

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Un adolescente fue detenido por un homicidio en avenida Tláhuac

Un adolescente de 16 años fue detenido en la alcaldía Iztapalapa por su presunta participación en una agresión con arma de fuego en avenida Tláhuac y calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Año de Juárez, ataque en el que un hombre murió y una mujer resultó lesionada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el joven fue localizado después de un seguimiento en tiempo real realizado por operadores del C2 Oriente. El monitoreo permitió ubicarlo cuando viajaba a bordo de una motocicleta gris, lo que derivó en una alerta para los policías en campo.

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El adolescente dispararó a un hombre en la cabeza y pecho ocasionándole la muerte en la alcaldía Iztapalapa informó el noticiero de tv Nmas

El adolescente dispararó a un hombre en la cabeza y pecho ocasionándole la muerte en la alcaldía Iztapalapa, informó Nmas.

La intercepción ocurrió en la calle Begonia, entre Benito Juárez y avenida Del Árbol, en la colonia Lomas de San Lorenzo. Ahí, los uniformados le realizaron una revisión preventiva y le aseguraron un arma de fuego corta con cuatro cartuchos útiles, una cangurera, un casco de motociclista, ropa y dinero en efectivo.

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Dentro de la cangurera también llevaba 16 envoltorios de cocaína en piedra. La SSC añadió que el detenido fue presentado ante la autoridad ministerial correspondiente junto con la droga, el arma y la motocicleta.

Sobre la agresión previa, la policía indicó que un joven fue asesinado y una mujer sufrió lesiones. Reportes periodísticos señalaron que la víctima mortal recibió un disparo en el pecho, mientras que la mujer fue alcanzada por una bala perdida en el muslo izquierdo.