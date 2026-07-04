Cómo recuperar una cuenta de Facebook o Instagram hackeada: estas son las recomendaciones de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional alertó a la ciudadanía sobre los riesgos que implica el robo de cuentas en Facebook o Instagram. Cuando un perfil es vulnerado, los atacantes pueden suplantar identidades, afectar la reputación de las personas y utilizar la cuenta para cometer fraudes o delitos patrimoniales.
Estas cuentas robadas se transforman en herramientas para engañar a familiares, amigos y contactos, aprovechando la confianza previamente establecida. Por esta razón, la institución recomienda actuar de inmediato y notificar a los allegados para evitar que resulten afectados.
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Por qué es urgente actuar de inmediato
Reportar el robo de una cuenta no es opcional: es la primera barrera para detener el uso ilícito del perfil. La demora en el reporte amplía la ventana de tiempo en la que el atacante puede operar con la identidad de la víctima.
El proceso de recuperación consta de siete pasos establecidos por la Guardia Nacional a través de su programa Internet para Todas y Todos Seguro. Cada paso es consecutivo y omitir alguno puede retrasar o impedir la recuperación del perfil.
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Los siete pasos del proceso de recuperación
Paso 1. El titular de la cuenta debe avisar de inmediato a sus contactos sobre la situación. Ese aviso previene que familiares y amigos caigan en fraudes, engaños u otras conductas delictivas perpetradas desde el perfil robado.
Paso 2. El titular debe reportar la cuenta vulnerada directamente ante la plataforma correspondiente. Para perfiles de Facebook, el reporte se realiza en facebook.com/hacked; para perfiles de Instagram, en facebook.com/help/instagram/149494825257596.
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Paso 3. El titular debe solicitar a sus familiares y amigos que reporten el perfil comprometido desde sus propias cuentas. Para hacerlo, deben acceder al perfil vulnerado, hacer clic en los tres puntos ubicados en la parte inferior derecha de la foto de portada y seleccionar la opción “Reportar perfil”.
Paso 4. Al reportar, la plataforma presentará varias opciones de motivo. El usuario debe elegir “Se hace pasar por otra persona / Finge ser otra persona” y seguir las instrucciones adicionales que proporcione Facebook o Instagram para completar la denuncia.
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Paso 5. Tras completar el reporte ante la plataforma, Facebook o Instagram asignará un número de folio al caso. Es posible que soliciten información complementaria al titular para validar su identidad o le envíen instrucciones de recuperación del perfil por correo electrónico.
Paso 6. El titular debe complementar su reporte con la Guardia Nacional para solicitar apoyo directo ante META. El contacto se realiza al correo 088.dgint@gn.gob.mx, con copia a delitocibernetico_gn@gn.gob.mx, e incluye la siguiente información:
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- Nombre completo del titular del perfil.
- Correos electrónicos y números telefónicos vinculados a la cuenta.
- Descripción de los hechos: cuándo y cómo ocurrió el incidente.
- Correo electrónico generado para el proceso de recuperación, que será el canal de comunicación entre el ciudadano y META.
- El número de folio asignado por Facebook o Instagram en el paso anterior.
- Énfasis expreso en si se solicita el aseguramiento y recuperación del perfil, o bien su suspensión y eliminación definitiva.
Paso 7. El tiempo de recuperación del perfil puede variar según el caso. El titular debe mantenerse atento a los mensajes de correo electrónico de Facebook o Instagram, ya que la plataforma puede solicitar información adicional para validar la identidad o enviar las instrucciones finales de recuperación.
Cómo proteger la cuenta una vez recuperada
La recuperación del perfil no termina el proceso: el titular debe reforzar su seguridad de inmediato. La primera acción es establecer una contraseña nueva, robusta y distinta a cualquier clave utilizada anteriormente, con actualización periódica.
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La segunda medida es activar el doble factor de autenticación (2FA). Desde el menú de la aplicación —esquina superior derecha en Android, inferior derecha en iOS— se accede a Configuración y Privacidad, luego a Centro de Cuentas, después a Contraseña y Seguridad, y finalmente a Autenticación en dos pasos.
El sistema de 2FA ofrece tres métodos: una aplicación de terceros que genera un código de autenticación, un mensaje SMS vinculado a un número telefónico, o una llave de seguridad mediante un dispositivo físico compatible. El titular elige el método que mejor se adapte a sus posibilidades.
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El titular también debe evitar prestar su dispositivo móvil a terceros. Si por alguna razón lo hace, debe vigilar cualquier actividad sospechosa durante ese tiempo.
Advertencias adicionales de la Guardia Nacional
El titular no debe acceder a correos ni enlaces para restablecer contraseñas que no solicitó previamente. Ese tipo de mensajes son, con frecuencia, el mecanismo utilizado para vulnerar las cuentas.
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La Guardia Nacional advierte que ningún trámite de recuperación tiene costo. El titular debe denunciar cualquier número telefónico que intente cobrarle por agilizar el proceso, y debe evitar transferir o depositar dinero a terceros o supuestas dependencias que ofrezcan recuperar su patrimonio o su cuenta.
Dónde acudir para asesoría gratuita
Todos los reportes realizados ante la Guardia Nacional son confidenciales. La institución brinda asesoría gratuita a través del 088 para orientar al ciudadano en la presentación de su denuncia ante el Ministerio Público. El folio del reporte debe conservarse para dar seguimiento al caso.
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