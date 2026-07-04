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¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Sprint del GP de Gran Bretaña 2026? Así terminó tras el incidente con Fernando Alonso

Checo afrontó un difícil inicio en la Sprint de Silverstone, donde un contacto en pista condicionó su actuación

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(REUTERS/Andrew Boyers)
(REUTERS/Andrew Boyers)

Sergio “Checo” Pérez vivió una complicada carrera sprint en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, al finalizar en la última posición tras verse involucrado en un incidente con Fernando Alonso durante las primeras vueltas en el circuito de Silverstone.

Este sábado, el piloto mexicano arrancó desde el puesto 18, pero un contacto con el español alteró por completo su estrategia y lo obligó a pasar por los pits cuando apenas iniciaba la competencia.

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Checo Pérez sufrió un toque con Fernando Alonso y recibió una sanción

(REUTERS/Suzanne Plunkett)
(REUTERS/Suzanne Plunkett)

El incidente ocurrió al inicio de la vuelta tres, cuando Checo Pérez tocó con su neumático delantero la rueda trasera derecha de Fernando Alonso en la curva tres.

Como consecuencia, el piloto español hizo un trompo y cayó momentáneamente al último lugar. El monoplaza de Cadillac también resultó dañado en la parte frontal, por lo que el mexicano tuvo que ingresar a boxes al término de esa misma vuelta para cambiar el alerón delantero y montar un nuevo juego de neumáticos.

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Tras revisar la maniobra, los comisarios sancionaron a Pérez con 10 segundos, lo que terminó por dejarlo sin posibilidades de remontar en la carrera sprint.

¿Qué sigue para Checo Pérez en el GP de Gran Bretaña?

(REUTERS/Suzanne Plunkett)
(REUTERS/Suzanne Plunkett)

Después de su detención en pits, Checo Pérez quedó a más de 30 segundos del resto del pelotón. Sin embargo, durante el resto de la prueba registró vueltas en el rango de 1:35, un ritmo superior al de algunos de sus rivales directos, aunque la diferencia acumulada hizo imposible recuperar posiciones.

Con la sprint concluida, la actividad del Gran Premio de Gran Bretaña continuará este sábado con la clasificación, que definirá el orden de salida para la carrera principal del domingo en el circuito de Silverstone.

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