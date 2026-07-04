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Liga MX: ¿cómo le fue a Chivas en su primer partido de pretemporada rumbo al Apertura 2026?

El Rebaño volvió a la actividad con su primer partido de preparación rumbo al Apertura 2026, donde sus nuevos refuerzos tuvieron sus primeros minutos

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(@chivas / Instagram)
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Mientras la Selección Mexicana concentra la atención en el Mundial 2026, donde se prepara para enfrentar a Inglaterra en los octavos de final con futbolistas rojiblancos como Raúl “Tala” Rangel, Roberto “El Piojo” Alvarado y Armando González, Chivas volvió a la actividad para comenzar su preparación rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito disputó su primer compromiso de pretemporada en el Estadio Marte R. Gómez, donde igualó 0-0 ante Correcaminos, en un encuentro que también marcó la presentación de sus refuerzos.

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Jordan Carrillo y Kevin Castañeda debutan con Chivas

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El Guadalajara generó gran expectativa durante su visita a Tamaulipas, donde los refuerzos Jordan Carrillo y Kevin Castañeda disputaron sus primeros minutos con la camiseta rojiblanca.

Sin embargo, el debut de Carrillo terminó antes de lo esperado, ya que fue expulsado apenas en los primeros minutos del encuentro.

Ambos fueron titulares y acompañaron a Ángel Sepúlveda en el ataque; incluso, Castañeda logró enviar el balón al fondo de la portería, aunque la anotación fue invalidada por fuera de lugar.

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Pese a las oportunidades generadas, el equipo tapatío no consiguió romper el empate frente a Correcaminos en su primer ensayo de cara al nuevo torneo.

Chivas espera el regreso de sus seleccionados y ya tiene fecha para debutar en la Liga MX

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El plantel aún no está completo, ya que Raúl “Tala” Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto “El Piojo” Alvarado y Armando González permanecen concentrados con la Selección Mexicana, que disputa el Mundial 2026.

Como parte de su preparación, Chivas sostendrá un nuevo partido amistoso el 10 de julio frente a Leones Negros en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez.

El debut oficial del conjunto rojiblanco en el Apertura 2026 será el 18 de julio, cuando visite a Toluca en la Jornada 1 de la Liga MX, en un torneo en el que buscará superar lo conseguido en el Clausura 2026, certamen en el que fue eliminado en semifinales por Cruz Azul, campeón de la competencia.

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