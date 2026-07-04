Andrés Vaca se disculpa tras polémica por el horario del México vs. Inglaterra: “Me equivoqué en confirmarlo”

Andrés Vaca negó supuesto veto de TUDN y América (X/ @avacav)

El anuncio sobre un supuesto cambio de horario en el partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026 generó confusión y revuelo en redes sociales.

El periodista Andrés Vaca, quien fue el primero en confirmar el ajuste, terminó ofreciendo una disculpa pública luego de que la FIFA decidió mantener el horario original.

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Andrés Vaca se disculpa en X tras la polémica

A través de su cuenta de X, Andrés Vaca reconoció su error al dar como un hecho el cambio de horario.

“Me equivoqué en confirmarlo. Una disculpa por eso a todos. Pero la información era real. Tan real que varios periodistas de distintos medios aquí en México lo confirmaron con sus fuentes”, comenzó a decir.

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Andrés Vaca criticó a la FMF y su estilo recordó a Martinoli (IG/ @avacav)

Asimismo, detalló que incluso uno de los medios más importantes de Inglaterra también se sumó.

“Bueno, hasta la BBC en Inglaterra confirmó lo que yo decía. Me equivoqué en darlo como un hecho. Una disculpa a todos”, escribió el comentarista, luego de que usuarios le reclamaron por la confusión generada.

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La publicación, que rápidamente superó las 280 mil visualizaciones, buscó aclarar que la información no había sido inventada.

(X)

Usuarios reaccionan

Los internautas no tardaron en comentar la publicación de Vaca y estas son algunas de las menciones que aparecieron:

"Admiro tu valor para reconocerlo; pasará como una anécdota más; de esas que no fallan en un Mundial. Lo que cuenta es lo chambeador y afortunado que eres. Bendiciones“.

"¿Como te recuperas socialmente de esto?"

"No podías hacer todo bien, Andrés, en algo te tenías que equivocar“.

Así fue la polémica por el horario

La polémica inició cuando el pasado 3 de julio Andrés Vaca eportó que el partido entre México e Inglaterra se jugaría a las 12:00 horas, en lugar de las 18:00 programadas originalmente.

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El periodista informó sobre esta decisión a través de su cuenta oficial de Twitter. (TW @Andres_Vaca_)

El rumor se expandió rápidamente en medios y redes, donde usuarios y comentaristas debatieron sobre las posibles ventajas para la selección mexicana, dadas las condiciones de calor y altura en la capital.

El equipode Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, confirmó a Infobae que el horario sí había sido modificado.

El periodista deportivo indica que la noticia es totalmente verdadera, pero las autoridades correspondientes no han emitido ningún comunicado. (TW Andrés Vaca)

La noticia provocó memes, debates y hasta reacciones de figuras públicas, al tiempo que medios internacionales como la BBC replicaron la información.

Sin embargo, horas después, la FIFA canceló el cambio y confirmó que el partido se mantendría en el horario previsto. El giro en la versión obligó a quienes habían replicado el rumor a corregir y, en algunos casos, disculparse ante sus seguidores.

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La rectificación puso fin a una jornada de especulaciones y dejó como lección la importancia de esperar la confirmación oficial en temas de gran interés público.