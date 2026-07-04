Volador Jr. conquista la Arena México y se corona campeón mundial histórico de peso medio del CMLL

(Foto: César Márquez)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) vivió una noche de celebración en la Arena México, donde Volador Jr. se convirtió en el nuevo campeón mundial histórico de peso medio luego de vencer al estadounidense Flip Gordon en una lucha marcada por los vuelos, la resistencia y un desenlace que levantó a los aficionados de sus asientos.

El combate por el cinturón fue uno de los puntos centrales del Viernes Espectacular, ya que Flip Gordon llegó como monarca defensor y con la intención de mantener su dominio dentro de la empresa mexicana. Sin embargo, el “Depredador del Aire” encontró la manera de sobrevivir a los ataques de su rival y terminó por quedarse con una nueva presea para su trayectoria.

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(Foto: César Márquez)

“El Súpersoldado” sacó a pasear lo mejor del arsenal, desde un mortal hacia atrás desde la tercera cuerda hasta un cortadiamantes con sentón. Sin embargo, el “Depredador del Aire” logró capitalizar en el exceso de confianza del de Estados Unidos en sus armas aéreas. Tras subir al esquinero, el extranjero se comió un súperplex.

(Foto: César Márquez)

La batalla tuvo momentos de gran exigencia física. Flip Gordon intentó imponer su velocidad y estilo aéreo, mientras que Volador Jr. respondió con castigos precisos y una estrategia enfocada en desgastar al campeón. El estadounidense parecía tener el control cuando conectó una de sus maniobras más espectaculares, pero el gladiador mexicano no permitió que la lucha terminara en ese instante.

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(Foto: César Márquez)

Aunque el monarca logró conectar incluso una plancha de 450 grados, el rudo dio una clase de tenacidad, y tras resistir los ataques, supo aprovechar un segundo de titubeo para conectar un Canadian Destroyer desde la segunda cuerda para colocar una nueva presea en su cintura. ¿Le dará revancha al ahora rey destronado?

Con esa victoria, Volador Jr. añadió un nuevo logro a su carrera dentro del CMLL y se colocó como uno de los nombres más importantes de la actualidad en la división de peso medio. El resultado también deja abierta la posibilidad de que Flip Gordon busque una revancha, debido a la intensidad de la confrontación y a la forma en que perdió el campeonato.

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La función también contó con un duelo estelar de alto nivel. Místico, Máscara Dorada y Atlantis unieron fuerzas para enfrentar a Hechicero, campeón mundial de peso completo, así como a los campeones mundiales de parejas, Ángel de Oro y Niebla Roja. El equipo rudo contó además con la presencia de Kemalito, conocido como el “Rey de las Travesuras”.

(Foto: César Márquez)

La tercia técnica logró responder ante los ataques de sus rivales y buscó aprovechar la popularidad de Místico para inclinar la balanza. Los rudos consiguieron llevarse una de las caídas y mostraron coordinación en varios pasajes de la lucha, aunque los técnicos parecían tener opciones para recuperarse en el desenlace.

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(Foto: César Márquez)

Pese a que los villanos consiguieron lucirse y hasta arrebatar una de las caídas, sus esfuerzos fueron insuficientes, pues una vez más fue la confiable Mística la que trató de cerrar las acciones dentro del cuadrilátero, pero no fue el caso por primera vez en mucho tiempo. La astucia de los Hermanos Chávez pudo más, y un castigo doble al Sky Team terminó con sus ambiciones.

(Foto: César Márquez)

Ángel de Oro, Niebla Roja y Hechicero cerraron la noche con una victoria importante ante Místico, Máscara Dorada y Atlantis, en una función que dejó resultados relevantes para el CMLL. No obstante, la coronación de Volador Jr. fue el momento que marcó la velada, al entregar un nuevo campeón mundial histórico de peso medio a la afición de la Arena México.

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Resultados completos del Viernes Espectacular

Magia Blanca, Tornado y Rey Pegasus vencieron a Virus, Cerebro Negro Jr. e Infinito.

(Foto: César Márquez)

(Foto: César Márquez)

El Coyote, Vaquero Jr. y Pólvora acabaron con El Cobarde, Felino Jr. y Stuka Jr.

(Foto: César Márquez)

Bárbaro Cavernario y Zandokan Jr. le ganaron a Dragón Rojo Jr. y Star Jr.

(Foto: César Márquez)

Tessa Blanchard y Garra Negra se impusieron a Persephone y Keyra.

(Foto: César Márquez)

(Foto: César Márquez)

Volador Jr. se coronó ante Flip Gordon (C); lucha por el campeonato mundial histórico de peso medio.

Ángel de Oro, Niebla Roja y Hechicero acabaron con Místico, Máscara Dorada y Atlantis.