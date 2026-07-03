México Deportes

Ya hay árbitro para el México vs. Inglaterra: quién pitará el partido de octavos de final del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer al árbitro que impartirá justicia en el esperado duelo entre México e Inglaterra

Guardar
Google icon
(Reuters/Vincent Carchietta)
(Reuters/Vincent Carchietta)

Este viernes 3 de julio, la FIFA confirmó al árbitro que dirigirá el partido de octavos de final entre México e Inglaterra; encuentro que definirá al equipo que avanzará a la siguiente ronda del Mundial 2026.

El silbante designado ya tiene antecedentes con la Selección Mexicana en una Copa del Mundo y volverá a impartir justicia en un compromiso del Tricolor.

PUBLICIDAD

Alireza Faghani será el árbitro del México vs Inglaterra

(REUTERS/Amanda Perobelli)
(REUTERS/Amanda Perobelli)

El australiano Alireza Faghani fue designado como árbitro central para el encuentro entre México e Inglaterra, que se disputará en el Estadio Ciudad de México.

Faghani ya dirigió un partido del Tricolor en el Mundial de Rusia 2018, cuando arbitró la histórica victoria de México por 1-0 sobre Alemania, resultado que llegó con el gol de Hirving Lozano. En aquel entonces representaba a Irán, su país de nacimiento, aunque posteriormente obtuvo la nacionalidad australiana tras mudarse a ese país en 2019.

PUBLICIDAD

El cuerpo arbitral estará integrado por George Lakrindis como primer asistente y Andrew Lindsay como segundo abanderado. En el VAR estarán los marroquíes Jalal Jayed y Zakaria Brinsi.

Este será el tercer partido que Faghani dirija en el Mundial 2026. Anteriormente estuvo en los encuentros Senegal vs Francia y Portugal vs Colombia, este último marcado por la polémica tras señalar un fuera de juego que anuló una acción favorable para la selección sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora se juega el México vs Inglaterra?

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Inicialmente, el encuentro estaba programado para las 19:00 horas, pero este viernes 3 de julio se confirmó que se adelantará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

La modificación obedece al pronóstico de tormentas eléctricas durante la tarde y noche en la Ciudad de México. Con este ajuste, la organización busca evitar retrasos como los ocurridos en el partido entre México y Ecuador, cuando el protocolo por actividad eléctrica obligó a posponer el inicio del encuentro.

¿Cuál será el clima en la Ciudad de México para el México vs Inglaterra?

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México mantendrá condiciones de cielo nublado y lluvias durante los próximos días, un panorama que también podría presentarse el domingo 5 de julio, fecha en la que se disputará el partido entre México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

En su pronóstico extendido, el organismo prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de hasta 50 milímetros, por lo que existe la posibilidad de precipitaciones durante la jornada.

Aunque el horario e intensidad de las lluvias podrían ajustarse conforme se acerque el encuentro, el SMN mantiene la previsión de condiciones inestables para ese día, por lo que el clima será un factor a seguir antes del duelo de octavos de final del Mundial 2026.

Temas Relacionados

México vs InglaterraSelección Mexicana Mundial 2026Selección Inglaterra Mundial 2026Mundial 2026Copa del Mundomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs. Inglaterra: afición celebra que ingleses vivirán la ‘Pumas Full Experience’ al mero estilo de la Liga MX

Tras el cambio de horario del partido, usuarios en redes lanzaron sus predicciones para este encuentro del Mundial 2026

México vs. Inglaterra: afición celebra que ingleses vivirán la ‘Pumas Full Experience’ al mero estilo de la Liga MX

Confirmado: partido México vs Inglaterra cambia de horario y así quedarán las modificaciones

El encuentro entre ambas selecciones se encuentra en medio de debates, polémicas y decisiones de última hora

Confirmado: partido México vs Inglaterra cambia de horario y así quedarán las modificaciones

Estas son las razones detrás del cambio de horario del México vs Inglaterra en el Mundial 2026

El partido del Tricolor ante el conjunto de Los Tres Leones habría sufrido un ajuste por una serie de motivos fuera de la cancha

Estas son las razones detrás del cambio de horario del México vs Inglaterra en el Mundial 2026

Misión imposible mundialista: así burló un joven la seguridad para colarse al FIFA Fan Fest de Monterrey

Parque Fundidora implementó una política de “cero tolerancia” tras los daños en varios accesos, pero un fan logró escabullirse para entrar

Misión imposible mundialista: así burló un joven la seguridad para colarse al FIFA Fan Fest de Monterrey

El mexicano Ricardo Escotto competirá en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 3

El mexicano buscará aprovechar una nueva oportunidad en Silverstone para seguir ganando experiencia en la Fórmula 3

El mexicano Ricardo Escotto competirá en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 3
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a siete de banda delictiva dedicada a la extorsión, robo de casas y por asesinatos en CDMX

Detuvieron a siete de banda delictiva dedicada a la extorsión, robo de casas y por asesinatos en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

Asesinan a empresario ferretero y a su esposa en Veracruz, su bebé de 18 meses sobrevive al ataque

Sheinbaum revela nuevo caso de huachicol fiscal: trenes de EEUU a México con hidrocarburos

Sheinbaum pide a SRE y al Gabinete de Seguridad investigar si el FBI estuvo detrás de la detención de El Mayo Zambada

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó el cambio de horario de México vs. Inglaterra para los Octavos de Final en el Mundial 2026

Los mejores memes que dejó el cambio de horario de México vs. Inglaterra para los Octavos de Final en el Mundial 2026

“Todos los menús en español”: la broma que Alan Estrada quiere hacer en la colonia Roma antes del México vs Inglaterra

Liam Gallagher cambia su pronóstico del México vs. Inglaterra tras polémica: “Estaba bromeando”

Liam Gallagher advierte con cancelar conciertos de Oasis si México le gana a Inglaterra: “Pueden olvidarse”

Gloria Trevi descarta contacto con Antonia; así reaccionó a las fotos actuales de Sergio Andrade

DEPORTES

México vs. Inglaterra: afición celebra que ingleses vivirán la ‘Pumas Full Experience’ al mero estilo de la Liga MX

México vs. Inglaterra: afición celebra que ingleses vivirán la ‘Pumas Full Experience’ al mero estilo de la Liga MX

Confirmado: partido México vs Inglaterra cambia de horario y así quedarán las modificaciones

Estas son las razones detrás del cambio de horario del México vs Inglaterra en el Mundial 2026

Los mejores memes que dejó el cambio de horario de México vs. Inglaterra para los Octavos de Final en el Mundial 2026

“Todos los menús en español”: la broma que Alan Estrada quiere hacer en la colonia Roma antes del México vs Inglaterra