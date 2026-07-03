Ya hay árbitro para el México vs. Inglaterra: quién pitará el partido de octavos de final del Mundial 2026

(Reuters/Vincent Carchietta)

Este viernes 3 de julio, la FIFA confirmó al árbitro que dirigirá el partido de octavos de final entre México e Inglaterra; encuentro que definirá al equipo que avanzará a la siguiente ronda del Mundial 2026.

El silbante designado ya tiene antecedentes con la Selección Mexicana en una Copa del Mundo y volverá a impartir justicia en un compromiso del Tricolor.

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Alireza Faghani será el árbitro del México vs Inglaterra

(REUTERS/Amanda Perobelli)

El australiano Alireza Faghani fue designado como árbitro central para el encuentro entre México e Inglaterra, que se disputará en el Estadio Ciudad de México.

Faghani ya dirigió un partido del Tricolor en el Mundial de Rusia 2018, cuando arbitró la histórica victoria de México por 1-0 sobre Alemania, resultado que llegó con el gol de Hirving Lozano. En aquel entonces representaba a Irán, su país de nacimiento, aunque posteriormente obtuvo la nacionalidad australiana tras mudarse a ese país en 2019.

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El cuerpo arbitral estará integrado por George Lakrindis como primer asistente y Andrew Lindsay como segundo abanderado. En el VAR estarán los marroquíes Jalal Jayed y Zakaria Brinsi.

Este será el tercer partido que Faghani dirija en el Mundial 2026. Anteriormente estuvo en los encuentros Senegal vs Francia y Portugal vs Colombia, este último marcado por la polémica tras señalar un fuera de juego que anuló una acción favorable para la selección sudamericana.

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¿Cuándo y a qué hora se juega el México vs Inglaterra?

(REUTERS/Henry Romero)

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Inicialmente, el encuentro estaba programado para las 19:00 horas, pero este viernes 3 de julio se confirmó que se adelantará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

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La modificación obedece al pronóstico de tormentas eléctricas durante la tarde y noche en la Ciudad de México. Con este ajuste, la organización busca evitar retrasos como los ocurridos en el partido entre México y Ecuador, cuando el protocolo por actividad eléctrica obligó a posponer el inicio del encuentro.

¿Cuál será el clima en la Ciudad de México para el México vs Inglaterra?

(REUTERS/Henry Romero)

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México mantendrá condiciones de cielo nublado y lluvias durante los próximos días, un panorama que también podría presentarse el domingo 5 de julio, fecha en la que se disputará el partido entre México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

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En su pronóstico extendido, el organismo prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de hasta 50 milímetros, por lo que existe la posibilidad de precipitaciones durante la jornada.

Aunque el horario e intensidad de las lluvias podrían ajustarse conforme se acerque el encuentro, el SMN mantiene la previsión de condiciones inestables para ese día, por lo que el clima será un factor a seguir antes del duelo de octavos de final del Mundial 2026.

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