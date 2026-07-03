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México vs. Inglaterra: afición celebra que ingleses vivirán la ‘Pumas Full Experience’ al mero estilo de la Liga MX

Tras el cambio de horario del partido, usuarios en redes lanzaron sus predicciones para este encuentro del Mundial 2026

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pumas inglaterra -México- 3 julio
(Google Maps Vladimir Ayala/ REUTERS/Peter Cziborra)

La previa del México vs Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026 ya encendió las redes sociales, donde la afición mexicana celebra que los ingleses vivirán el famoso “Domingo Puma”, una experiencia única de la Liga MX.

Si bien el partido se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, el cambio de horario a las 12:00 del día y la noticia de que la selección inglesa entrenará en la Cantera de los Pumas detonaron una ola de bromas y memes que mezclan futbol, sol y folclor universitario.

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“Van a vivir la Pumas Experience”: así reaccionaron las redes mexicanas

Usuarios en X no tardaron en bromear sobre la coincidencia:

“A las 12:00 en CDMX hasta los Pumas le ganan a esos inglesitos”, escribió un usuario.

Pumas Fan Fest Domingo 6 de julio Estadio CU (Foto: Jesús Aviles)
Pumas Fan Fest Domingo 6 de julio Estadio CU (Foto: Jesús Aviles)

Otros celebraron:

“Como parte del homenaje a los Pumas, el partido del próximo domingo se jugará a mediodía… ya calienta Don Beto CU CU PUMAS”.

Las referencias al icónico horario de los partidos universitarios se volvieron tendencia, acompañadas de emojis, chistes y nostalgia liguera.

La creatividad se desbordó en frases como:

“El partido es a las 12:00, la altura y el pinche sol cancerígeno de la CDMX se va a comer a los ingleses, gracias CU CU Pumas por tanto”.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - August 16, 2025 General view of the cauldron at the Olympic Stadium Mexico 1968 REUTERS/Eloisa Sanchez
La UNAM compartió su postura tras la muerte de un aficionado de Cruz Azul en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario en CU (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Asimismo, otros comentarios incluyeron estos mensajes:

  • “Los ingleses van a vivir el “Pumas full experience” al entrenar en el campo de pumas y ahora jugar tmb en el horario de Pumas“.
  • “Ojalá la vivan completa y pierdan como mis pumas JAJAJAJA"
  • “Será como un Pumas-América”

¿Qué es la experiencia Pumas que enfrentarán los ingleses?

La experiencia Pumas es un fenómeno clásico del futbol mexicano. Consiste en jugar domingo al mediodía en el Estadio de Ciudad Universitaria de la CDMX, bajo un sol intenso y a más de 2,200 metros de altitud.

En la Liga MX, los Pumas de la UNAM han hecho de este horario su sello y no siempre para bien, pues aficionados han llegado a señalar que suele ser un horario complicado tanto para los jugadores como para los aficionados que se exponen al sol durante al menos 90 minutos.

La modificación del encuentro de octavos de final comenzó a generar versiones entre la afición. (Ilustración: Jovani Pérez)
La modificación del encuentro de octavos de final comenzó a generar versiones entre la afición. (Ilustración: Jovani Pérez)

Los usuarios en redes no dudaron en advertir que “la altura y el calor harán su trabajo”, mientras que otros ironizaron con que los ingleses aún no saben a lo que se enfrentan: “Solo falta que jueguen en CU”, replicaron.

Inglaterra entrenará en la Cantera: un guiño a los universitarios

La preparación de Inglaterra también fue tema de memes, ya que la selección europea eligió entrenar en la Cantera de los Pumas, icónica instalación universitaria.

El dato fue retomado por usuarios como EvertonXalapa: “Van a entrenar en la Cantera y jugar domingo a las 12, Harry Kane a Pumas here we go”.

La Cantera es reconocida por su calidad en formación de futbolistas y por estar adaptada a las condiciones de la capital. La coincidencia de entrenamiento y horario mundialista convirtió la previa en un homenaje involuntario a la tradición universitaria.

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