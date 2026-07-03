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México prefiere el gol al placer: el Mundial 2026 vacía las plataformas de escorts por horas

El 24% de los usuarios mexicanos de SimpleEscort son aficionados activos al fútbol. Cuando la Selección juega, ese segmento abandona la plataforma

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Habitación oscura con televisor mostrando un partido de fútbol, copa de vino volcada, lápiz labial, bolso, pañuelo y lámpara de pie.
Una pantalla de televisión muestra un partido de fútbol en un entorno doméstico que refleja un cambio en las preferencias de ocio en México durante el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez que la Selección Mexicana pisa el campo del Mundial 2026, el mercado de servicios sexuales de pago en México registra una caída de entre el 30% y el 45% en su tráfico digital. El dato proviene del cruce de mediciones de la plataforma SimpleEscort con el Observatorio Mundialista 2026 (mundialendatos.com), y retrata con precisión cuánto poder tiene el fútbol sobre cualquier otra actividad en el país.

La contracción no ocurre de manera repentina al pitazo inicial. Según SimpleMedia, el proyecto de investigación de SimpleEscort, la caída comienza dos horas antes del partido y se extiende aproximadamente una hora después del pitazo final.

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El fútbol vacía las plataformas de adultos en México

SimpleEscort recibe alrededor de 450.000 usuarios únicos al mes en México. El 94,2% de esos accesos se realiza desde un teléfono inteligente, lo que convierte a la plataforma en un termómetro preciso de los hábitos de consumo digital del país.

El dato que explica la caída es directo: el 24,02% de los usuarios mexicanos de SimpleEscort está clasificado por Google Analytics como “Soccer Fans”. Esa fracción de la audiencia abandona la plataforma en bloque cada vez que la Selección entra al campo.

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De cuánto fue el fracaso de la Selección Mexicana por no avanzar en Qatar 2022 (Foto: Infobae/@Jovani Pérez)
De cuánto fue el fracaso de la Selección Mexicana por no avanzar en Qatar 2022 (Foto: Infobae/@Jovani Pérez)

El fútbol y el sexo de pago compiten por la misma ventana de atención. Cuando la Selección Mexicana juega en un Mundial disputado en casa, la pantalla del partido gana sin disputa, según los datos de SimpleMedia.

La demanda cae, pero la oferta no se mueve

Durante los días de partido, la oferta de servicios en SimpleEscort no sufre ninguna contracción. Las trabajadoras independientes, que representan el 62,72% de los anuncios activos, no modifican su disponibilidad en función del calendario deportivo.

La plataforma mantiene cerca de 9.000 anuncios activos al mes en México, sostenidos por alrededor de 3.000 trabajadoras sexuales registradas. El 97,78% del perfil de oferta es femenino, con una edad declarada concentrada entre los 18 y los 34 años.

La conclusión es clara según SimpleMedia: es la demanda la que se desplaza, no la oferta. El mercado no se contrae por falta de disponibilidad, sino por ausencia de compradores frente a la pantalla.

Primer plano de un hombre latino de piel trigueña con barba corta que sostiene un teléfono celular negro junto a su oreja en un entorno oscuro.
Un hombre latino de piel trigueña y barba tenue se comunica por un teléfono celular en un entorno con poca luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa después del partido: victoria o derrota cambian el rebote

El comportamiento del tráfico tras el pitazo final varía según el resultado. En los días posteriores a una victoria, los datos históricos de SimpleEscort muestran una recuperación del tráfico por encima de la media ordinaria.

El modelo histórico de la plataforma atribuye ese rebote al efecto “mood boost”: el buen ánimo colectivo posterior a una victoria aumenta la actividad social general y el tiempo libre no estructurado. Las búsquedas de compañía suben junto con el estado de ánimo.

La derrota o la eliminación prematura produce un fenómeno distinto. Según SimpleMedia, la decepción colectiva se transforma en búsqueda de compensación, y las plataformas de entretenimiento para adultos registran picos en las horas nocturnas posteriores al resultado adverso.

La pantalla encendida en casa es suficiente para vaciar las plataformas de adultos

El contexto del Mundial 2026 amplifica este efecto. El Observatorio Mundialista 2026, con base en 302 encuestados a nivel nacional, encontró que el 73% de los mexicanos decidió ver los partidos desde su propia casa.

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(Gemini)

Antes del sorteo, el 28% de los encuestados aspiraba a ver partidos en el estadio. Ese porcentaje se desplomó al 6% tras conocerse los emparejamientos. La audiencia masiva frente a la pantalla se concentra en los hogares, y eso intensifica la caída del tráfico en plataformas digitales durante los partidos.

El 62% de los mexicanos declaró al Observatorio sentir que “nadie se mueve” en los preparativos del torneo, y solo el 17% consideró que el país estaba listo para recibirlo. La desconexión entre el evento global y la vida cotidiana es profunda.

La Selección tampoco genera una fe ciega. Solo el 8% de los encuestados creyó en la victoria final del equipo, y el 17% la describió como “una promesa que no cuaja”. El 54%, sin embargo, confió en el triunfo ante Sudáfrica en el partido inaugural.

La emoción de referencia del aficionado mexicano sigue anclada en 1986, según el Observatorio. Qatar 2022 no dejó épica, sino un fracaso sin narrativa heroica que el aficionado pueda sostener.

Sala oscura con televisor mostrando partido de fútbol, lencería roja en silla, manta de rayas, máscara de lucha libre, botella de champaña, dos copas.
Un partido de fútbol televisado concentra la atención en una sala oscura, donde una lencería roja y champaña sobre la mesa indican una actividad postergada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fútbol convoca a esa audiencia desencantada de todas formas. La pantalla se enciende aunque la expectativa sea baja, y mientras lo hace, el mercado de servicios sexuales de pago registra su pausa más predecible del año.

Las ciudades con mayor tráfico habitual en SimpleEscort son Ciudad de México (12,91% del total), Guadalajara (4,53%), Puebla (3,99%), Monterrey (3,8%) y Tijuana (3,49%). Todas ellas concentran la caída de manera proporcional durante los días de partido.

El efecto no es exclusivo del Mundial 2026. SimpleMedia señala que la dinámica se observó en torneos internacionales anteriores, y que el evento actual la potencia por tratarse de una sede local con una audiencia masiva encerrada en casa.

Los datos de SimpleEscort y del Observatorio Mundialista 2026 confluyen en un mismo retrato: mientras la Selección Mexicana está en el campo, México pone en pausa incluso sus deseos más privados. El fútbol, con todo su desencanto, sigue siendo el único evento capaz de borrar cualquier otra agenda.

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