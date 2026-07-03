México

Pati Chapoy busca identificar a la mujer que lanzó una cerveza a aficionado ecuatoriano

El incidente ocurrido la noche del 30 de junio en el Estadio Ciudad de México generó indignación en X, donde surgió una campaña para exponer a la aficionada

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Mujer de cabello corto y saco estampado junto a otra mujer con cabello largo, gorra negra Adidas y camiseta de fútbol de México; fondo con texto en varios idiomas
Pati Chapoy compartió en X información sobre la identidad de la aficionada que agredió a un ecuatoriano en el Estadio Ciudad de México. (Infobae México Especial)

La conductora de televisión Pati Chapoy sorprendió a sus seguidores en X —anteriormente Twitter— al sumarse a una campaña iniciada por usuarios para identificar a una aficionada mexicana que arrojó cerveza a un hincha ecuatoriano el pasado 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El incidente generó indignación en redes sociales, donde casos similares registrados por aficionados han derivado en despidos y boicot comercial.

¿Qué pasó en el Estadio Ciudad de México?

Al finalizar el partido, donde México venció por marcador de 2-0 a Ecuador para acceder a los octavos de final del Mundial 2026, en X, TikTok y Facebook fue ampliamente replicado un video que registró el momento en el que una mujer con el jersey de la Selección Mexicana se acerca a un aficionado ecuatoriano y se arroja líquido en la espalda, presumiblemente cerveza.

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El hombre intenta confrontar a la joven, pero es detenido por otro aficionado, quien intercede para que el incidente no escale.

Aunque la situación no derivó en una confrontación verbal, en X, cientos de tuiteros desaprobaron la acción de la mexicana.

La difusión de una supuesta identidad generó indignación, pero también alertas sobre el riesgo de señalar a personas sin información oficial.

¿Cuál fue la reacción de Pati Chapoy?

El 1 de julio, un día después del partido, diversas cuentas enfocadas en temas de tendencia identificaron a la aficionada como una incipiente influencer supuestamente vinculada con una familia propietaria de una agencia de viajes.

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Pati Chapoy replicó una de las publicaciones donde se pide exponer a la mexicana. Sin embargo, la mujer no estaría vinculada con la empresa LCH Luxury Travel. Mediante un comunicado difundido en sus cuentas oficiales, la agencia negó cualquier vínculo con la joven.

“En LCH Luxury Travel queremos dejar claro que no tenemos ninguna relación con la persona involucrada en el video que ha circulado en redes sociales. Condenamos de manera absoluta cualquier acto de violencia, intolerancia, discriminación o falta de respeto hacia cualquier persona. Agradecemos a nuestra comunidad viajera por permitirnos aclarar esta situación y reiteramos que rechazamos cualquier comportamiento que promueva la agresión o el odio”, indica el circular.

Asimismo, en TikTok, diversas usuarias han sido víctimas colaterales de la cancelación digital contra la aficionada involucrada en el incidente en el Estadio Azteca.

Hasta el momento, los señalamientos contra la aficionada no incluyen una identificación certera; sin embargo, el caso se mantiene vigente en plataformas digitales.

Tuit reposteado por Pati Chapoy con texto en español y dos fotos de una mujer con gorra oscura y camiseta verde y blanca, sosteniendo un vaso rojo
El tuit de Marie_AvgerSTEIN, reposteado por Pati Chapoy, identifica a Emilia Chomer con dos fotografías en un estadio tras el partido entre México y Ecuador. (X: Pati Chapoy)

Otros casos de cancelación por el Mundial 2026

Al margen de la campaña, el caso recuerda incidentes suscitados durante la fase de grupos del Mundial 2026 que concluyeron con la identificación plena de aficionados que incurrieron en presuntas agresiones y actos de discriminación en estadios.

El 20 de junio, Ulises Bernal Miramontes fue cesado como presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos y Geomáticos de Jalisco (CITGEJ). Esta decisión ocurrió después de que fuera grabado haciendo gestos racistas y burlándose de la influencer surcoreana Yoon Su-jin (conocida como “Ino Cat”) mientras ella grababa un video en el Estadio Guadalajara durante el Mundial de Fútbol.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram. Texto blanco sobre fondo negro de LCH Luxury Travel que desmiente relación con video viral
La agencia LCH Luxury Travel publicó un comunicado en redes sociales para deslindarse de la aficionada involucrada en el incidente del Estadio Azteca. (Instagram)

Una semana después, la creadora digital Tere Fifas denunció en TikTok a un aficionado que le arrojó cerveza durante el festejo de uno de los goles de México ante su similar de Chequia.

Su denuncia escaló en X y derivó en que Alejandro Azcué Martínez, director operativo de una firma comercial, ofreciera una disculpa pública a la tiktoker. Trascendió que el aficionado fue vetado del resto de los partidos del Mundial.

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