Identifican restos de ingeniero oaxaqueño desaparecido hace cinco meses junto a mineros en Concordia, Sinaloa

Osorio Sánchez desapareció el 23 de enero en Concordia, Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia de Pablo Osorio Sánchez, joven ingeniero civil originario de Tlaxiaco, Oaxaca, confirmó la identificación de sus restos tras cinco meses de búsqueda e incertidumbre.

Osorio Sánchez desapareció el 23 de enero en Concordia, Sinaloa, el mismo día que un grupo armado privó de la libertad a otros 10 trabajadores mineros en esa región, donde opera la empresa canadiense Vizsla Silver Corp y la constructora CICAR S.A. de C.V. El hallazgo cierra una larga espera para la familia y vuelve a poner en foco la violencia que se vive en dicha región.

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¿Qué se sabe del caso?

Pablo Osorio Sánchez fue secuestrado en Concordia mientras hablaba por teléfono con su novia. (Redes sociales)

Osorio Sánchez, de 26 años, era egresado del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco y se desempeñaba como supervisor de túneles en la autopista Durango-Mazatlán, asignado por CICAR S.A. de C.V. desde junio de 2025, trabajando a unos 40 minutos de Mazatlán.

El día de su desaparición, fue interceptado en una parada de autobuses sobre la carretera Villa Fuente Durango-La Concordia, en un operativo simultáneo al secuestro de los trabajadores mineros, atribuido por las autoridades a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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De acuerdo con el testimonio de su prima, Damaris Osorio, en entrevista con la periodista Azucena Uresti, en el momento en que fue secuestrado mantenía una llamada telefónica con su novia, lo que permitió a la familia saber de inmediato que algo andaba mal luego de que la comunicación se interrumpiera de manera abrupta y no se pudiera volver a tener contacto con él.

La desaparición de Pablo Osorio ocurrió en un contexto de creciente inseguridad en el sur de Sinaloa en medio de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.

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El pasado 3 de febrero, autoridades ministeriales localizaron restos humanos en dos fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, Concordia.

La FGR está a cargo de las investigaciones. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Entre los restos hallados, el cuerpo de Pablo Osorio fue registrado como “indicio C” en la fosa número dos. La Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la madre de Pablo, Socorro Osorio Sánchez, sobre los resultados de los estudios forenses el 2 de abril. Sin embargo, ante la inconformidad familiar con los peritajes, se solicitó una segunda opinión a la Comisión Nacional de Búsqueda.

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Durante los meses siguientes, la familia, acompañada por integrantes del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), siguió el proceso de peritajes forenses.

Fue hasta el 1 de julio cuando la familia participó directamente en la identificación realizada en el Centro Médico Forense Federal y, tras reconocer características particulares del joven, aceptó la entrega del cuerpo para iniciar los trámites administrativos de traslado a Oaxaca, donde será velado y sepultado según las costumbres locales.

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La familia Osorio Sánchez y Cedhapi exigieron, mediante un comunicado, una investigación exhaustiva y transparente sobre la desaparición y muerte del joven ingeniero, así como el castigo a los responsables materiales e intelectuales de las fosas clandestinas halladas en la región y en otros estados. Además, reclamaron el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda, identificación forense y prevención de desapariciones, asegurando el acceso a peritajes independientes y apoyo jurídico, psicológico y social para los afectados.

El velorio de Pablo Osorio se realizará el 4 de julio a las 20:00 horas en el ejido Ojo de Agua, Tlaxiaco, y el sepelio tendrá lugar el 5 de julio en el panteón municipal del Barrio San Pedro.

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¿Qué pasó con los mineros secuestrados?

Los restos de los mineros secuestrados en la Concordia han sido ubicados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde. (Anayeli Tapia/Infobae)

Desde el 23 de enero de 2026, fecha en que fueron raptados por un grupo armado, nueve de los diez mineros de la empresa Vizsla Silver secuestrados en Concordia, Sinaloa, han sido hallados sin vida e identificados por las autoridades.

Sus cuerpos fueron descubiertos en fosas clandestinas de la comunidad de El Verde. Solo Francisco Antonio Esparza Yáñez, de 67 años, sigue sin ser localizado.

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Según la investigación oficial, los mineros fueron asesinados poco después del secuestro y enterrados para enviar un mensaje a un grupo rival, en el contexto de la disputa interna que atraviesa el Cártel de Sinaloa.

El caso fue atribuido a una célula de Los Chapitos, brazo armado de la organización criminal. En este escenario, el pasado mes de junio se realizó la detención de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, identificado como uno de los principales operadores de Los Chapitos en dicha región.

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