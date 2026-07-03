Ataque armado y presunto ahogamiento movilizan a cuerpos de emergencia en Cuautitlán Izcalli

Equipos de seguridad y emergencia atendieron un asalto y un ahogamiento en Cuautitlán Izcalli (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Los cuerpos de emergencia del municipio de Cuautitlán Izcalli atendieron este jueves dos incidentes distintos que generaron movilización policiaca y de servicios médicos en diferentes puntos de la localidad. Uno de los casos corresponde a un ataque armado derivado de un presunto intento de robo, mientras que el segundo involucró la muerte de un adulto mayor en el Lago de los Lirios.

De acuerdo con información oficial del gobierno municipal, elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y paramédicos de Protección Civil y Bomberos respondieron inicialmente a un reporte emitido a través del C4 relacionado con una persona lesionada por impacto de arma de fuego.

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Hombre resulta herido tras presunto intento de asalto

Asalto en Cuautitlán Izcalli termina con una persona herida de bala (Comisaría General de Seguridad Ciudadana Cuautitlán Izcalli/FB)

Según los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, un hombre que circulaba a bordo de su vehículo fue interceptado por dos sujetos que viajaban en motocicletas. Presuntamente, los agresores intentaron despojarlo de sus pertenencias y, durante el forcejeo, uno de ellos accionó un arma de fuego.

La víctima recibió un impacto a la altura del pecho; sin embargo, logró avanzar hasta la avenida Hidalgo, ubicada en la colonia Luis Echeverría, donde pidió apoyo a las autoridades y servicios de emergencia.

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Tras recibir el reporte, policías municipales acudieron al sitio para resguardar la zona y coordinar la atención médica. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para continuar con su valoración médica.

Autoridades municipales informaron que el hombre se encontraba estable al momento de ser ingresado a la unidad hospitalaria.

Autoridades mantienen investigaciones

La FGJEM abrió la carpeta de investigación por este intento de robo y las lesiones de la víctima (especial)

Luego del ataque, la zona quedó bajo resguardo policial mientras se notificó a las autoridades ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para el inicio de las investigaciones correspondientes.

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Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho, por lo que las corporaciones de seguridad continúan con las indagatorias para identificar y localizar a los responsables.

Este nuevo episodio de violencia ocurre en medio de los operativos de vigilancia implementados por los tres niveles de gobierno para combatir delitos como el robo con violencia y los asaltos a automovilistas.

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Adulto mayor pierde la vida en el Lago de los Lirios

Ahogado Lago de los Lirios, Cuautitlán Izcalli Edomex (Comisaría General de Seguridad Ciudadana Cuautitlán Izcalli/FB)

En un hecho distinto, cuerpos de emergencia también atendieron un reporte recibido a través del número de emergencias 911 sobre un adulto mayor que presuntamente se encontraba en riesgo de ahogamiento en el Lago de los Lirios, ubicado en la colonia Ensueños.

Al arribar al sitio, policías municipales trabajaron de manera coordinada con un ciudadano y paramédicos para realizar labores de rescate y maniobras de reanimación cardiopulmonar.

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Pese a los esfuerzos realizados por el personal de emergencia, el hombre fue declarado sin signos vitales en el lugar.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana acordonó el área en espera del arribo de personal de la FGJEM, instancia encargada de llevar a cabo las diligencias periciales y determinar las causas exactas del fallecimiento.

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Cuerpos de emergencia atendieron ambos incidentes

Las autoridades municipales destacaron la rápida intervención de policías, bomberos y paramédicos en ambos casos, además de reiterar el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de riesgo a través de los números de emergencia.

Los dos hechos generaron preocupación entre habitantes de Cuautitlán Izcalli, particularmente por tratarse de incidentes ocurridos en zonas urbanas concurridas.

Mientras continúan las investigaciones, autoridades mexiquenses mantienen vigilancia en las áreas donde ocurrieron ambos sucesos para reforzar la seguridad y garantizar el desarrollo de las diligencias correspondientes.

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