Trabajadores de CDMX limpian festejos del Mundial 2026 entre sueldos bajos, falta de prestaciones y riesgo de muerte

Los trabajadores de limpia reciben un salario aproximado de 340 pesos por jornada. | Gobierno de CDMX

La acumulación de más de 40 toneladas de basura sobre Paseo de la Reforma durante los festejos por el avance de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ha puesto en primer plano la labor de los trabajadores de limpia de la Ciudad de México.

La labor de recolección y limpieza, ejecutada principalmente durante la madrugada, recayó en cuadrillas que enfrentan extensas jornadas, bajos ingresos y ausencia de prestaciones laborales.

PUBLICIDAD

Uno de los trabajadores de limpieza compartió en redes sociales su experiencia tras limpiar Reforma luego del partido entre México y Ecuador.

El empleado relató que trabajó siete horas seguidas, sin descanso, y recibió 340 pesos por la jornada, sin contar con seguro médico ni prestaciones. También manifestó su molestia por haber quedado solo al concluir la limpieza, lo que incrementó su cansancio.

PUBLICIDAD

Este testimonio, grabado por el periodista José Manuel Fuentes, generó reacciones de indignación y críticas hacia las condiciones laborales que ofrece el gobierno capitalino a quienes se encargan del aseo urbano.

La situación denunciada por el trabajador se enmarca en una problemática reconocida por diversos actores políticos, sociales y especialistas.

En plataformas digitales, usuarios subrayaron la persistencia de esquemas informales, jornadas largas y falta de seguridad social, sobre todo entre quienes son contratados de forma temporal o bajo subcontratación.

PUBLICIDAD

Trabajadores de limpia laboran bajo esquema temporal. | Gobierno de CDMX

A pesar de las reformas para mejorar los derechos laborales, miles de trabajadores de limpia permanecen en condiciones precarias y con ingresos mínimos.

En marzo de 2026, la diputada Patricia Urriza Arellano, de Movimiento Ciudadano, reiteró desde el Congreso local que estos trabajadores operan, en muchos casos, bajo esquemas de voluntariado, lo que les niega acceso a salario fijo, seguridad social y prestaciones.

PUBLICIDAD

La legisladora presentó una iniciativa para reformar la constitución local y garantizar derechos laborales a todo el personal de limpia, sin importar el tipo de contrato.

La propuesta busca que quienes recorren más de mil 116 kilómetros diarios en la capital tengan acceso a los beneficios de la ley, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

PUBLICIDAD

A esta exigencia de derechos laborales se suma la denuncia de Mariana Ascencio Quiroz, extrabajadora del programa Transformando la Capital, quien documentó despidos masivos y muertes de compañeros tras la imposición del uniforme color guinda.

Ascencio Quiroz señaló que este cambio, sumado a la falta de protocolos y la precarización del empleo, ha incrementado la vulnerabilidad de los trabajadores, quienes ahora enfrentan riesgos mayores en la vía pública, especialmente por la baja visibilidad de los uniformes en jornadas nocturnas.

PUBLICIDAD

En mayo de 2025, Urriza Arellano ya había advertido sobre este riesgo, señalando que el uniforme guinda, con franjas grises, reduce la visibilidad y aumenta la probabilidad de accidentes para quienes trabajan de noche.

El uniforme guinda vulnera la seguridad de los trabajadores de limpia. | Gobierno de CDMX

La legisladora subrayó que la decisión de cambiar el color responde a criterios partidistas y no a la protección del personal, por lo que exhortó a la Secretaría de Obras y Servicios a garantizar que los uniformes cumplan su función de seguridad.

PUBLICIDAD

El trabajo de limpia, además del esfuerzo físico, implica riesgos sanitarios importantes.

Según la especialista María Alejandra Fonseca Salazar, de la UNAM, los barrenderos en México están expuestos a lesiones, inhalación de sustancias tóxicas y enfermedades por el contacto con la basura.

PUBLICIDAD

Fonseca Salazar destaca que el país genera más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año y que la mayoría de los trabajadores de este sector carece de equipo de protección adecuado y salario estable, dependiendo muchas veces de propinas y la venta de materiales reciclables.

Las denuncias y testimonios recientes han reavivado la demanda de mejores condiciones laborales, seguridad y reconocimiento social para los trabajadores de limpia.

Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no han anunciado investigaciones ni acciones para responder a las quejas, mientras el debate sobre la dignidad y los derechos de este sector permanece en el centro de la discusión pública.

¿Cuánto gana un barrendero o trabajador de limpia en México?

Durante el primer trimestre de 2026, la fuerza laboral de barrenderos y trabajadores de limpieza (excepto en hoteles y restaurantes) en México ascendió a 1.09 millones de personas, con un salario promedio de 6 mil 600 pesos mensuales y una jornada semanal de aproximadamente 37.5 horas.

La edad promedio fue de 45 años, con una distribución de 39.9% hombres (salario promedio de 6 mil 710 pesos) y 60.1% mujeres (6 mil 530 pesos).

Los estados con mejores salarios promedio fueron Baja California Sur (10,600 pesos), Nayarit (8 mil720 pesos) y Chihuahua (8,310 pesos), mientras que la mayor concentración de trabajadores se registró en Estado de México (116 mil), Ciudad de México (100 mil personas) y Nuevo León (69 mil).