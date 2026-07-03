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Exjugador del Pachuca levanta la mano para dirigir a la Selección de Japón tras su eliminación del Mundial 2026

Tras quedar fuera de la Copa del Mundo 2026, Japón analiza cambios en su dirección técnica y ya surgió un posible candidato

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(REUTERS/Phil Noble)
(REUTERS/Phil Noble)

Tras la reciente eliminación de Japón en el Mundial 2026, en el país nipón se ha abierto el debate sobre la continuidad del técnico Hajime Moriyasu al frente de la selección nacional, mientras la federación japonesa analiza si mantiene o no al estratega en el proyecto.

En medio de ese panorama, ha surgido un nombre inesperado como posible relevo: el exjugador de la Liga MX, Keisuke Honda.

El exfutbolista del Pachuca y referente del futbol japonés se postuló públicamente para asumir el banquillo de la selección nacional, enviando un mensaje directo a través de sus redes sociales en el que incluso planteó condiciones para su posible gestión.

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Keisuke Honda se ofrece como candidato para el banquillo de Japón

(EFE/Marcelo Sayão)
(EFE/Marcelo Sayão)

A través de su cuenta de X, este jueves 2 de julio, Keisuke Honda pidió ser considerado para dirigir a la selección japonesa, luego de la incertidumbre sobre la continuidad de Hajime Moriyasu.

El exjugador señaló que, en caso de no existir un candidato claro para el cargo, está dispuesto a asumir el reto por un periodo de prueba.

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“Aunque creo que habrá opiniones divididas, déjame decirlo... Vi la noticia de que le están ofreciendo a Hajime Moriyasu un contrato de un año para continuar, pero si es una oferta provisional porque no hay candidatos obvios para el próximo entrenador, entonces pruébenme a mí por un año. Si perdemos la Copa Asiática, despídanme sin discusión. Me lanzo a ese desafío”, escribió.

Tras la eliminación en el Mundial 2026, Moriyasu no confirmó su continuidad y señaló que tomará un descanso antes de definir su futuro como seleccionador nacional.

El paso de Keisuke Honda por la Liga MX

(REUTERS/Edgard Garrido)
(REUTERS/Edgard Garrido)

Keisuke Honda llegó al futbol mexicano en 2017 como refuerzo del Pachuca, procedente del AC Milan de Italia, en una de las contrataciones más mediáticas de aquel periodo.

Durante su paso por la Liga MX, el mediocampista disputó 32 partidos y anotó 13 goles, aunque no logró conquistar el título con los Tuzos.

Posteriormente, continuó su carrera en distintos países como Australia, Países Bajos, Brasil, Portugal, Azerbaiyán y Lituania, consolidándose como un futbolista con trayectoria internacional en múltiples ligas.

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